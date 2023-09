Lo que necesitas saber: La actual gira de The Weeknd llega a México para tocar en Monterrey y la CDMX. Este sería su repertorio.

Los fans de Abel Tesfaye –nombre real del cantante– debieron aguantar un buen rato para verlo de regreso en México, pero ya se armó. Así que es momento de conocer el posible setlist de The Weeknd en México.

El artista canadiense trae su After Hours ‘til Dawn Tour a nuestro país, como parte de la promoción de sus dos más recientes discos. Y claro, no faltarán otros temazos de lo que han sido sus materiales discográficos anteriores.

The Weeknd ahora se llama Abel Tesfaye. Foto: Getty Images

The Weeknd viene a México en un momento crucial de su carrera

¿Y por qué crucial? Bueno, The Weeknd se ha confirmado como uno de los artistas más populares de los últimos años. Tan solo la canción “Blinding Lights” se posicionó como una de las más exitosas del 2020 para adelante. Infinidad de stories de Instagram, trends de TikTok, miles de millones de reproducciones en plataformas…

Y por si fuera poco, la etapa de este material lo llevó a presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl en el 2021. Pero ahí no paro la cosa pues para el 2022, el cantante canadiense dejó atrás al ‘personaje del traje rojo’ con el objetivo de enfocarse en lo que fue su quinto disco de estudio: Dawn FM del 2022.

The Weeknd en un concierto de su gira After Hours til Dawn. Foto: Getty.

Y bueno, seguro que ya saben qué ha venido después… Una presentación de último momento en Coachella 2022, donde dio una probadita del intenso show que más o menos montaría para el tour actual, una polémica serie para HBO que terminó siendo cancelada, y de cara al futuro, hasta el cambio de nombre artístico.

Un par de años ajetreados, ¿no lo creen? Pero bueno, lo que importa es la música y que por fin viene a cinco años de su última visita en el 2018. ¿Les late si vemos el setlist de The Weeknd en México para sus conciertos de este 2023? Venga.

Este sería el setlist de The Weeknd en México

Abel Tesfaye está armando repertorio de más de 30 canciones (concretamente de 34 rolas en total). Y no está armando sets por disco al estilo Taylor Swift; sino que tiene bien ‘campechaneada’ la lista de canciones.

Por supuesto, el mayor peso de canciones recae en los discos After Hours y Dawn FM, aunque sus éxitos más grandes no dejan de aparecer. Incluso, tiene algunos temas de otros artistas con los que ha colaborado antes, como Kanye West, Drake o Future.

Y hasta por ahí hay temas del soundtrack de The Idol. Bueno, pues ya no le hacemos más al cuento… Aquí les dejamos el posible setlist de The Weeknd en México.

1. Take My Breath

2. Sacrifice

3. How Do I Make You Love Me?

4. Can’t Feel My Face

5. Lost in the Fire (colaboración original con Gesaffelstein)

6. Hurricane(colaboración original con Kanye West)

7. The Hills

8. Kiss Land

9. Often

10. Crew Love (colaboración original con Drake)

11. Starboy

12. House of Balloons

13. Heartless

14. Low Life (colaboración original con Future)

15. Reminder

16. Party Monster

17. Faith

18. After Hours

19. Out of Time

20. I Feel It Coming

21. Die for You

22. Is There Someone Else?

23. I Was Never There

24. Wicked Games

25. Call Out My Name

26. Tell Your Friends

27. Save Your Tears

28. Less Than Zero

29. Blinding Lights

30. Tears in the Rain

31. Creepin’ (colaboración original con Metro Boomin y 21 Savage)

32. Popular (colaboración original con Playboi Carti y Madonna)

33. In Your Eyes

34. Moth to a Flame

