Revive el show de medio tiempo de The Weeknd en el Super Bowl LV

Después de muchas complicaciones en la temporada regular debido a la pandemia, por fin llegó la fecha más esperada por los fanáticos de la NFL, el domingo del Super Bowl. El partido no podía ser más interesante, pues se enfrentaron los dos equipos más importantes de la liga, los Tampa Bay Bucaneers y Kansas City Chiefs; pero además de ver tacleadas, anotaciones y más, también estuvimos pendientes al show de medio tiempo de The Weeknd.

Como recordarán, a inicios de noviembre de 2020 se anunció que Abel Tesfaye se encargaría de animar el encuentro. Y por supuesto que desde entonces hasta el 7 de febrero hubo mucha expectativa, sobre todo porque el año pasado el cantante canadiense la rompió con su mega hit “Blinding Lights” y para ser honestos, tenía los méritos y se merecía la oportunidad de presentarse en uno de los escenarios más grandes del mundo.

The Weeknd calentó su presentación en el Super Bowl LV

Unas semanas antes del gran momento, surgieron rumores de que The Weeknd contaría con grandes invitados para el halftime del Super Bowl LV. Entre los artistas que se barajaban para que aparecieran junto a él estaban grandes nombres como Daft Punk, Ariana Grande, Kendrick Lamar, Rosalía y Maluma, y por supuesto que esto creó mucha expectativa e hizo que muchos quisieran ver este show.

Sin embargo, en la conferencia previa al súper domingo, el cantante de “I Feel It Coming” nos dejó con el ojo cuadrado al afirmar que él sería el único músico en el escenario de este gran partido. A pesar de todo lo que dijo y que prácticamente mencionó que no habría sorpresas, muchos –nos incluimos– mantuvieron la esperanza hasta ver a Abel en el escenario del súper domingo. Y vaya que valió completamente la pena esperar.

¿Qué tal estuvo el show de medio tiempo?

Después de una primera mitad donde las defensivas hicieron su chamba, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Tom Brady junto a sus Tampa Bay Bucaneers se fueron al descanso y comenzaron a preparar todo para que The Weeknd tomara la cancha del Raymond James Stadium. De repente, las luces se apagaron y comenzó el show del medio tiempo del Super Bowl LV, el gran momento de Abel Tesfaye.

Usando el traje rojo con el que lo hemos visto en en la etapa de su más reciente disco, After Hours y sin ese vendaje essstraño, el cantante canadiense bajó de un auto colocado en las alturas del estadio y de repente junto a un coro comenzó a sonar un fragmento de “Call Out My Name”. Pero lo bueno se puso cuando Abel comenzó a cantar las primeras frases de “Starboy”, donde de hecho aprovechó para aventarse unos buenos pasitos.

Al final no salió Daft Punk

La cosa no bajó de intensidad, pues The Weeknd continuó con “The Hills”, donde aprovechó para sacarle provecho a la pirotecnia. Sin embargo, la cosa se puso interesante con “Can’t Feel My Face”, ya que dentro de un cuarto de espejos y luces, aparecieron varias personas vestidas como Abel mientras él cantaba para darnos un show que nos dejó con el ojo cuadrado. Porque la neta, no sabíamos quién era quién, jiar jiar.

No les vamos a mentir, nos sentimos un poco decepcionados porque Daft Punk no apareció cuando sonaron los primeros beats de “I Feel It Coming”, pero eso lo compensó con un espectáculo de luces increíble. Con “Save Your Tears y “Earned It” por un momento tuvimos un poco de paz, cuando un séquito de violinistas se lucieron mientras el cantante nos deslumbraba con su increíble voz, demostrando que no necesitaba invitados para este show.

Pero sin duda, uno de los highlights del show de medido tiempo de The Weeknd fue cuando terminó bajando a la cancha del Raymond James Stadium, donde lo estaban esperando un montón de bailarines vestidos como él para interpretar la rola que sin duda escuchamos hasta debajo de las piedras en 2020, “Blinding Lights”. Así, en casi 10 minutos, Abel Tesfaye entregó un espectáculo acorde a lo que estamos viviendo.

Por si te lo perdiste o quieres revivirlo, a continuación te dejamos el show de medio tiempo que The Weeknd presentó en el Super Bowl LV: