Todo lo bueno se acaba y, luego de tres días, el Primavera Sound que se celebra en Portugal “ya fue”. El último día estuvo lleno de bandas que son la sensación del momento y que andan de tour por todo el mundo. Muchas de ellas, las hemos visto recientemente en México.

Dry Cleaning

La banda inglesa de post-punk prendió la tarde. Quizás uno de los nombres que en los próximos años veremos más arribita de los lineup de festivales. Por ahora, con su fabuloso New Long Leg, les ha bastado para ser conocidos tanto en Europa como en Latinoamérica y ser la primera banda fuerte de la tarde-noche del último día del Primavera Sound.

Foto: sopitas.com

Hace unos días le abrieron a Interpol, así que ya sabemos cómo prende la banda liderada por Florence Shaw, quien, pese a su indiferencia en el escenario y mecanizada voz, logra encender los ánimos del público. Mucho con la ayuda de lo que hace el guitarrista Tom Dowse, el bajista Lewis Maynard y Nick Buxton en la batería. Así es, una banda nueva que vuelve a lo básico.

Helado Negro

Después de dos días de un intenso Primavera Sound, se agradece que pongan música para relajarse un rato. Él salió con toda la actitud de tocar canciones para ver a la gente bailar (así dijo), pero o el ánimo de no estaba para eso o quién sabe, pero la gran mayoría decidió echarse en el pasto y no hacer nada más que escuchar “There Must Be a Song Like You”, Agosto” y “La Naranja”.

Foto: sopitas.com

Khruangbin

Potente trío de música instrumental que pronto estará en nuestro país y que, los que les gusta la psicodelia, no deben perderse.

Foto: sopitas.com

Con sólo guitarra, bajo y batería (y bastante ácido eléctrico… o sea, muchos efectos) Khruangbin abre el mapa y se avienta un viajezote por sonidos de India, el oriente, la península Ibérica y regiones desérticas y hasta caribeñas. Todo con cierto toque texano… nada más hay que escuchar su colaboración con Leon Bridges titulada, precisamente, “Texas Sun”.

Música hipnótica. Lo mismo que su bajista, Laura Lee, que hace con su cuerpo lo mismo que con su instrumento (un conteneo del queuno no puede quitar la vista), mientras que Mark Speer (guitarra) se revuelve en las cuerdas.

Dinosaur Jr.

“¡Somos de los 80!”, gritó Lou Barlow, quizás al ver que la chaviza que estaba hasta enfrente (esperando ya desde horas antes a Gorillaz) nomás no les agarraba la onda. Sin embargo, la gran mayoría del público que convocó Dinosaur Jr. en el Primavera Sound se prendió de volada, nada más con escuchar las primeras notas de la abridora “Thumb”.

Foto: sopitas.com

Un show que sirvió para ver cómo músicos profesionales le dan su remojo a los instrumentos, ya que, según contó Barlow, los suyos se perdieron en el aeropuerto. El que más la sufrió fue J Mascis, quien entre canción y canción tardaba tantito en ajustarse, pero nada impidió que sonarán cabr%&/as “The Wagon”,”Been There All The Time”, “Start Choppin”, “Freak Scene”, “Feel the pain”… y su ya clásico cover de la no menos clásica “Just Like Heaven” de The Cure.

Interpol

Un show casi idéntico al que hace unas semanas ejecutó Interpol en el Palacio de los Deportes. Claro, como es festival, tuvieron que volarse algunas canciones del setlist, quedando sólo 16 (en el Palacio tocaron por ahí de 20)… aunque, aquí sí estuvo presente el baterista Sam Fogarino.

Foto: sopitas.com

Paul Banks inamovible del centro del escenario (bueno sólo para quitarse el saco, porque el calor sí estaba duro), mientras que Daniel Kessler, ése sí, se pasea por todo el escenario, dejándose querer por los fans. Y a esperar el nuevo disco, que pinta bueno. Por como suenan en vivo “Toni”, “Fables” y “Something Changed”, parece que así será.

Gorillaz

El fin llegó con otra banda de las consentidas en México. y, por como se puso el asunto en el Primavera Sound, en todo el mundo (según un estudio, buena parte del público de este festival no es de Portugal, sino extranjero).

Los tres días del festival tuvieron boletaje agotado, pero siempre se notaba que la gente se esparcía por todos los escenarios, no importando que estuviera tocando el headliner. Con Gorillaz no. La gran, graaaaan mayoría quería ver a Damon Albarn y compañía hacer su magia en el escenario.

Foto: sopitas.com

A un mes de que se presentara en Festival Pulso GNP, poco ha cambiado el setlist de Gorillaz. Puro trancazo… aunque, las condiciones estuvieran puestas para que en “Désolé” estuviera Fatoumata Diawara (la voz original que aparece en el Song Machine), en “Feel Good Inc” Pos de De La Soul… y la sorpresota: Beck subió al escenario para “The Valley of the Pagans”. Momentazo de esos que se dan cuando los astros (y los lineups) se alinean (Beck estuvo la noche anterior).

Hora y media de concierto, con “Clint Eastwood” como broche de oro para cerrar el show y todo el festival. Luego de dos años de no celebrarse el Primavera Sound, no estuvo nada mal el regreso.