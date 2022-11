Cuando South Park emitió su primer episodio en agosto de 1997, el mundo del entretenimiento no estaba listo para lo que estaban a punto de ver. Un show animado protagonizado por niños francamente obscenos y sin ‘pelos en la lengua’, fue una nueva evolución para una industria que estaba acostumbrada a series igualmente adultas pero más tibias como Los Simpson o Beavis & Butt-Head. El programa creado por Trey Parker y Matt Stone no tenía miedo de insultar a todos de la manera más cruda y honesta posible.

“Este programa es irreal y grosero… Las voces celebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver” es la advertencia que abre cada episodio. Pero más allá de su polémica representación de la realidad, este show, bajita la mano, tiene un importante componente musical… Y ahí, Primus tiene una mención honorífica en todos los sentidos.

Primus en los 90. Foto: Getty

¿South Park tendría el mismo impacto sin la icónica canción de apertura compuesta por la banda comandada por Les Claypool? Quién sabe… Sin embargo, es justo decir que el tema musical es ya una parte inolvidable de la serie y es bien difícil concebirla de la misma manera sin ese opening, mismo que ha tenido algunas variaciones con el paso del tiempo.

Además, es una rola bastante pegadiza, reconocible por su acelerada composición con la inconfundible voz del mencionado Claypool cantando e intercalando versos con los emblemáticos Stan, Kyle, Kenny y Cartman. Por supuesto, el hecho de que Primus hayan sido seleccionados para crear el tema principal de la serie no es algo fortuito.

Los creadores de South Park son fanáticos de Primus

Claro que Primus es una bandota que cualquiera quisiera tener a la mano para hacer una canción. Pero en el caso de Matt Stone y Trey Parker, el impulso por pedirle al grupo una colaboración para South Park venía inspirado por el fanatismo que ellos sentían por el proyecto musical.

Eso sí, antes de que la serie existiera como tal, ellos ya se habían hecho de un reconocimiento considerable con el corto navideño The Spirit of Christmas de 1995, que fue el prototipo de lo que después sería el show en sí. Stone y Parker, dos amigos universitarios por aquellos tiempos, consiguieron un acuerdo con Comedy Central para producir el programa que tenían en mente, basado en cortometraje mencionado. Y una vez que tuvieron presupuesto para echarlo a andar, no dudaron en quién debía componer la canción principal de la serie.

Ilustrativa del corto ‘The Spirit Of Christmas’. Foto: Especial.

Lo curiosos es que al parecer, cuando se lo propusieron, el propio Les Claypool no estaba muy seguro de que el show funcionara. “Recibimos una llamada hace años de que estos muchachos estaban trabajando en este pequeño piloto animado para Comedy Central. Eran un par de universitarios que eran fanáticos de la banda, y supongo que se me acercaron para hacer el tema principal”, dijo el líder de Primus a The Hollywood Reporter en 2016.

“En ese momento, Primus acababa de conseguir un nuevo baterista, así que dije: ‘Que Primus lo haga’. Habíamos visto su cosa de Navidad que estaba dando vueltas y nos dimos cuenta de que estos tipos eran bastante inteligentes, pero no había forma de que pudieran hacer algo así en la televisión“, mencionó el bajista.

Claypool no oculta el hecho de que aceptó el trato de hacer la canción de South Park como una excusa para empezar a ensayar y probar la dinámica con su nuevo baterista.

Matt Stone y Trey Parker, creadores de South Park, en los 90. Foto: Getty

El problema de la grabación de la rola y la solución

Ahora bien, Primus grabó el tema y parece ser que a los ejecutivos de Comedy Central no les latió del todo. De acuerdo con THR, consideraron que la canción era un poco lenta para lo que pretendían que fuera la secuencia de apertura de la serie, así que los creadores de South Park -Matt Stone y Trey Parker- buscaron a la banda para ver si podían rehacer el tema. Por temas de calendario ya que andaban en una gira, la gerencia del grupo rechazó la nueva propuesta.

Matt Stone cuenta que tras el fue al backstage de un concierto de la banda y le pidió a Claypool que le ayudara regrabando la canción. Pero el músico se negó, no por mala onda, sino porque estaban ya en medio de un tour. “En ese momento, dijimos: ‘Saben, hicimos esto por ustedes, estamos de gira, estamos demasiado ocupados para hacer esto ahora. No podemos simplemente ir a un estudio y volver a grabar esto‘”, mencionó Claypool.

Les Claypool. Foto: Getty.

Y vino la solución. ¿Recuerdan que les dijimos que la canción de inicio de South Park tiene la característica de que lleva un ritmo rápido? La explicación es que al no poder Primus regrabarla, lo único que la producción del show hizo fue acelerar la reproducción de la pista original. Ya solo se le pidió a Les que grabara una vez más la pista vocal.

“Lo aceleraron y rehice mi voz. Creo que yo estaba tocando en [la ciudad de] Red Rocks y enviaron a uno de sus viejos amigos de la escuela secundaria con una grabadora de mano, y yo solo monté mi voz en eso”, contó el bajista a The Hollywood Reporter.

Dato curioso: la primera versión de la canción que grabó Primus para el opening de la serie (o sea la versión ‘lenta’ que Comedy Central rechazó en un principio), es la que se escucha en los créditos de salida al final de cada capítulo.

Sin duda, una anécdota bastante curiosa que alimenta el legado de South Park y Primus como parte de una de las mejores series de comedia de la historia de la televisión.