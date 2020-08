¡Queen y Adam Lambert anuncian su nuevo disco en vivo ‘Live Around the World’!

Hace unas horas, las redes sociales de Brian May nos hicieron preguntarnos qué es lo que anunciarían tras un pequeño teaser con diferentes fechas al final. Ahora, ha sido revelado: ¡Queen y Adam Lambert lanzarán su primer disco en vivo, Queen + Adam Lambert Live Around the World!

El nuevo disco de Queen presenta una recopilación de lo más destacado de cientos de conciertos capturados en todo el mundo. La selección fue hecha personalmente por Roger Taylor, Brian May y Adam Lambert, así que algo bueno han de tener las canciones que eligieron. Esta sería la primera vez que se pone disponible este material.

Queen + Adam Lambert Live Around the World

Queen + Adam Lambert Live Around the World se lanzará este próximo 2 de octubre en formatos de CD, CD + DVD, CD + Blu-ray y Vinilo. De todo para todos los amantes de la banda británica alrededor del mundo.

Fue en Junio cuando los británicos organizaron una fiesta en su canal de YouTube para celebrar la que habría sido su noche de clausura en el O2 Arena de Londres (maldito coronavirus). La transmisión fue un absoluto éxito reuniendo a más de 500 mil personas. La banda se impresionó tanto que se quedaron inspirados.

También puedes leer: LO QUE HUBIERA SIDO: ROGER TAYLOR DICE QUE QUEEN SEGUIRÍA SI FREDDIE MERCURY ESTUVIERA VIVO

“Realmente no habíamos visto esos clips antes, siempre estábamos demasiado ocupados haciendo giras”, dijo Roger Taylor. “No sabíamos lo bien que sonaba la banda. Así que pensamos, bueno, tal vez hay un álbum en vivo de los mejores conciertos que hemos hecho durante los últimos ocho años con Adam Lambert”.

Durante la pandemia, Queen lanzó una versión especial de “We Are the Champions” titulada “You Are the Champions”. Como unos verdaderos cracks, todos los ingresos de esta nueva versión del clásico de la banda se fueron al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud.

También puedes leer: SMILE CON TIM STAFFELL, QUEEN CON FREDDIE MERCURY: ASÍ FUE COMO CAMBIÓ LA HISTORIA DEL ROCK

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Queen (@officialqueenmusic) el 20 de Ago de 2020 a las 4:02 PDT

Queen + Adam Live Around the World cubrirá conciertos desde Rock in Rio, Lisboa, hasta el Festival Isle of Wight del Reino Unido, Summer Sonic, Japón, fechas seleccionadas de la gira del Reino Unido y América del Norte, y hasta del famoso Fire Fight Australia.