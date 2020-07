Lo que hubiera sido: Roger Taylor dice que Queen seguiría si Freddie Mercury estuviera vivo

A lo largo de la historia de la música, hemos visto a un montón de artistas y bandas que han influido en la vida de muchas personas, y sin duda una de ellas es Queen. Lo que hicieron Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon es impresionante: cambiaron el juego durante dos décadas y pusieron la vara muy alta para las bandas que vendrían en el futuro, siendo el modelo a seguir de la mayoría.

Lamentablemente, lo bueno no dura para siempre y la historia de la banda cambió por completo el 24 de noviembre de 1991 cuando Freddie Mercury perdió la batalla contra el sida a los 45 años. Desde entonces, el bajista John Deacon desapareció de la vida pública, pero May y Taylor continuaron dando presentaciones acompañados de vocalistas invitados como Paul Rodgers, y en los últimos años, Adam Lambert.

Aunque el trabajo de Freddie Mercury con Queen en tan poco tiempo fue más que suficiente para considerarlo una verdadera leyenda de la música, casi siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si el frontman no hubiera muerto, y sobre todo, si los cuatro miembros originales continuaran trabajando en rolas, lanzando discos y tocando por todas partes del mundo.

Eso es algo que siempre tendremos presente, pero ahora Roger Taylor nos da su visión del futuro de la banda y si Mercury y los demás integrantes siguieran juntos. De acuerdo con NME, en una entrevista que la BBC le hizo al baterista, dijo que él siempre ha pensado que aún existiría Queen a pesar de los años así como lo han hecho los Rolling Stones en las últimas décadas.

Qué pasaría si Freddie y los demás aún estuvieran en la banda

Taylor inició recordando que él y Mercury tenían una gran amistad, a pesar de los conflictos que inevitablemente aparecen en cualquier banda y que para nadie fue un secreto que existieron dentro de Queen: “Yo creo que. Freddie y yo… él era mi mejor amigo y éramos muy, muy cercanos. Nos criamos juntos y literalmente vivíamos en los bolsillos y la ropa del otro algunas veces”.

Según Roger Taylor, la banda seguiría haciendo música increíble y quizá saliendo de gira, aunque también reconoce que quizá no todos los miembros estarían de acuerdo con esta dirección. Como ya lo mencionábamos antes, John Deacon se retiró de la industria musical en 1997 y es imposible verlo en eventos públicos, así que para el baterista él sería el único integrante que no formaría parte de la banda.

“Creo que seguiríamos haciendo cosas juntos porque fue una gran colaboración la que tuvimos. No sé si John Deacon lo permitiría… por supuesto que John no era muy apto mentalmente para ello, los otros tres sí lo eran”, dijo Taylor, reconociendo que aunque hicieron grandes cosas en el pasado, el bajista no estaría dispuesto a seguir componiendo junto a ellos y mucho menos tocando en vivo.

Para terminar y después de imaginarnos ese bello futuro de la banda comandados aún por Freddie Mercury, el baterista de Queen nos puso los pies sobre la tierra recordando que esto es algo que sólo vive en su imaginación: “Me gusta pensar que todavía haríamos cosas juntos, sea lo que sea. A Brian May y a mí nos encanta hacer shows con Adam Lambert y cada vez va mejor, todavía podemos hacerlo y así seguiremos”.