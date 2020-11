Aquí se verán los verdaderos fans: ¿Qué tanto sabes sobre el Corona Capital?

A estas alturas del año y con un montón de conciertos y festivales pospuestos para el 2021, es inevitable no sentir un poquito de nostalgia y tristeza, sobre todo aquellos que les encanta disfrutar de la música en vivo. Y es inevitable no acordamos de acordarnos de esos eventazos que esperábamos con muchas ansias y que contábamos las horas para que llegaran, entre ellos por supuesto que está el Corona Capital.

Durante 10 ediciones, este festival nos ha hecho bailar, cantar y vivir un montón de recuerdos inolvidables. ¿Quién no se emocionó cuando vio en alguno de sus carteles bandas que jamás creíamos ver en México? O también aquellas que aunque nos han visitado en varias ocasiones, no nos cansamos de disfrutar cuando vuelven. Que gracias a la variedad de bandas y artistas, lo han posicionado como uno de los mejores festivales no solo de nuestro país, también del mundo.

¿Cuánto saben del Corona Capital?

Y sí, sabemos que este 2020 no tendremos chance de estar en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, corriendo entre escenarios con todos nuestros [email protected] (y perderlos, jiar jiar), echándonos una chela y disfrutando junto a miles de personas del increíble lineup que los organizadores del festival siempre arman. Sin embargo, hoy les tenemos un reto para todos aquellos que así como nosotros, lo extrañan más que a su ex.

Tenemos muy claro que ustedes, queridos lectores, son unos expertos del Corona Capital. Conocen a la perfección las fechas importantes, desde cuándo se lleva a acabo, el día en que revelan el cartel, la venta de boletos y los horarios; hasta otra clase de cosas como cuánto cuestan las heladas adentro del festival, las bandas que más veces se han presentado y hasta dónde están ubicados cada uno de los escenarios. Básicamente, unos masters en el tema.

Pero hoy queremos retarlos y ponerlos aprueba con un pequeño quiz sobre sus conocimientos del Corona Capital, desde aquellas cosas obvias hasta unas datos un poco más clavados, para saber si son los meros meros y saben más que nadie al respecto. ¿Le entran? O como dicen nuestros amigos de las Barras Praderas, ¿le tienen miedo al éxito? A continuación se los dejamos para que recuerden con cariño el festival.

¿Qué tal? ¿Cómo te fue con el quiz? ¡Comparte tus resultados con nosotros!