Arriba la esperanza: 10 artistas y bandas que queremos ver en el Corona Capital

Ya es la hora sad… A pesar de nuestras esperanzas y deseos más ocultos, el Corona Capital no pudo realizarse en 2020 por culpa de la pandemia de coronavirus. Esa que hace más de un año llegó a nuestro país y echó a la basura todos los planes que teníamos para los siguientes meses.

En estos tiempos sin música en vivo y a todo color, muchos hemos recordado los actos que se volvieron memorables en la historia del Corona, esos días que añoramos donde nuestra única preocupación era luchas contra el frío, que se acabara la chela en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y hasta alcanzar el último metro de la noche para poder llegar a casa (o al menos acercarnos lo más que se pudiera).

¿Qué artistas nos gustaría ver en el Corona Capital?

Sin embargo, aún existe un tema que sigue causando mucha incertidumbre entre los fans del Corona Capital. Sí, hablamos de saber cuáles serían las bandas y artistas que podrían presentar en nuestro país este año si no hubiera sido por el coronavirus, enfermedad que pospuso y canceló varios conciertos y festivales en el mundo.

Como acá en Sopitas.com somos bien masoquistas (y nos gusta jugar a las adivinanzas), enlistamos a 10 artistas que muy probablemente veremos algún día en el cartel del Corona Capital. Eso sí, cabe aclarar que también hacemos esto –más allá de echarle sal a la herida– con la esperanza de que la situación con la pandemia evolucione y nos de chance de volver a vivir la experiencia que es estar en este festival. Vamos con la lista.

10.- Fontaines D.C.

Vaya que la banda irlandesa de post-punk comandada por Grian Chatten, ha sido uno de los descubrimientos musicales más gratos en los últimos años. Si bien estos irlandeses ya habían visitado la CDMX en abril de 2019, Fontaines D.C. tiene todo para ser una de las bandas a presentarse en el Corona Capital.

No lo decimos sólo porque en 2020 estrenaron su segundo disco de estudio titulado A Hero’s Death. También, porque tenían programadas algunas fechas por Estados Unidos, casi un mes antes del Corona Capital y que permitiría a Fontaines D.C. el darse una vuelta por nuestro país.

9.-Lizzo

En febrero de 2020, Lizzo hizo una visita express a la CDMX para ofrecer un mini show acústico, que por cierto, estuvo muy bueno. Eso desconcertó a varios de sus fans en nuestro país, pues considerando que la cantante es ya todo un fenómeno en la industria (sino ahí tienen sus ocho nominaciones en los Grammy de este año) muchos esperaban verla dando un concierto como Dios manda.

Y es que con un disco tan exitoso como lo es el Cuz I Love You'(2019), la popularidad que ha ganado con sus shows tan dinámicos, o incluso los duetos que ya hizo con grandes artistas como Missy Elliott, Lizzo tiene todas las armas para presentarse ante miles de personas en México. Y quizá puede hacer próximamente en el festival realizado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

8.- Lewis Capaldi

A sus 24 años de edad Lewis Capaldi ha logrado convertirse en todo un fenómeno, tanto de su natal Escocia como en otras partes de Europa y el mundo entero. No por nada el cantautor británico ha logrado ser telonero de artistas como Sam Smith –quien hace unos años también hizo su debut en México gracias a un Corona Capital–, Bastille y Ed Sheeran.

Capaldi sorprendió en la edición de 2020 de los Brit Awards al hacerse acreedor de dos galardones por ‘Mejor artista revelación’ y ‘Mejor canción del año’ gracias a “Someone You Loved”, una de sus piezas más populares. Tomando eso en cuenta podemos decir que este chico tiene todo para brillar solito sobre un escenario mexicano, y qué mejor que en el de un Corona Capital.

7.- Liam Gallagher (ahora sí)

El menor de los hermanos Gallagher nunca ha ocultado su deseo de visitar nuestro país –de hecho nos lo dijo tal cual durante una entrevista–. Sin embargo, por equis o ye razón (y a diferencia de su querido hermano Noel) no se nos ha hecho ver a Liam interpretando los dos discos de estudio publicados hasta ahora.

Como recordarán, desde finales de 2019 Liam Gallagher anduvo de gira promocionando su disco Why Me? Why Not, uno que –dicho sea de paso– era la excusa perfecta para que el cantautor británico se diera una escapada a México y brindará un show en solitario o como headliner de un festival. Y la verdad nuestra intuición nos dice que ese va a ser el Corona Capital, no sabemos cuándo pero pasará.

Foto: Getty Images

6.- IDLES

IDLES ya no son precisamente unas ‘letras chiquitas’ en la industria músical. Al contrario, la agrupación es considerada la salvadora del post-punk y el hardcore en la actualidad, pues más allá de su sonido también se ha destacado gracias a las canciones en donde tocan temas importantes como la masculinidad tóxica y la migración.

La agrupación liderada por Joe Talbot iba a visitar varias partes de México en el mes de abril de 2020. Si a esto le agregamos que el año pasado estrenaron su disco Ultra Mono (POR ACÁ pueden checar la entrevista que tuvimos al respecto con la banda), no vemos razones por las que no podrían presentarse en uno de los escenarios de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, porque la verdad, morimos por mover la mata con sus rolas.

5.- Local Natives

En febrero de 2020 un fan, a través de Twitter, le preguntó a Local Natives si tenían alguna intención de ofrecer un show en nuestro país. “Trabajamos en eso, pero más adelante durante el año”, contestó la banda desatando los primeros rumores sobre una próxima presentación en México.

Lamentablemente a esas alturas el mundo nadie dimensionaba lo que sería la pandemia de COVID-19 en el mundo. Y es que la banda californiana no pudo regresar a nuestro país después de tres años de ausencia, ni siquiera por el hecho de que seguían en la promoción de su disco Violet Street (2019). Ahora, con el regreso de un montón de conciertos y festivales, quizá sea la oportunidad perfecta para que vuelvan.

Also in the works, but later in the year.. https://t.co/LG6plm0SyA

— Local Natives (@localnatives) February 28, 2020

4.- Future Islands

Future Islands visitó la CDMX en 2018 para promocionar su disco The Far Field, uno que ha sido el más agridulce de la banda estadounidense liderada por Samuel Herring. Sin embargo, el 2020 estaba pintando mejor que nunca para el cantante y su séquito, sobre todo porque a mediados de año anunciaron el lanzamiento de su nuevo disco ‘As Long As You Are’.

Esta producción, considerada como el verdadero sucesor de Singles (2014), está basada en la felicidad que rodea la vida de Herring en este momento, quien hace poco nos contó cómo plasmó en este disco sus sentimientos sobre el amor y el perdón a sí mismo (por cierto, POR ACÁ pueden checar la entrevista con el frontman de la banda). Con esto, seguro estaba más que listo para presentar su disco en México.

Cabe mencionar que Future Islands ya tenía presentaciones en puerta en algunos festivales del mundo. De hecho acá en México sería uno de los actos del festival Imperial GNP, que se llevaría a cabo en Tijuana y que al final terminó aplazándose como los demás eventos en nuestro país. De cualquier manera, todo puede pasar y quién sabe, en una de esas se nos hace verlos una vez más en la Curva 4 del Autódromo, ¿no?

3.- Travis Scott

Travis Scott es quizá uno de los actos musicales más “esperados” para el Corona Capital. Y no sólo porque muchos fans esperaban ver al rapero y compositor estadounidense este año, sino porque el nombre de Travis estaba presente en algunos festivales importantes alrededor del mundo que se realizarían este 2020.

Coachella y Lollapalooza fueron varios de los eventos musicales que contarían con la presencia de Travis Scott –al menos sigue en pie su participación en el primer festival, quien el año pasado la rompió a través de algunos shows transmitidos en Fortnite. Si bien el rapero nunca ha venido a nuestro país, no ponemos en tela de juicio que se ha convertido en un fenómeno musical digno de presentarse en un escenario de México.

2.- Rage Against The Machine

Zack de la Rocha alborotó al gallinero de internet a inicios de 2020 cuando confirmó el regreso de Rage Against The Machine a los escenarios. Y es que luego de que se diera a conocer que la agrupación sería headliner de Coachella, RATM anunció 40 fechas a lo largo de este año y las cuales se darían en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Aunque los conciertos de Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commferford no contemplaban a México, muchos tuvimos la esperanza de que con el paso de los meses alguien (el Corona Capital, de hecho) logren agendar una fecha para de RATM en noviembre. Algo que no sonaba para nada ilógico, sobre todo porque el último concierto estaba programado dos meses antes.

Pero bueno, dicen que ya ni llorar es bueno. Al final tanto nosotros como otros fans del mundo nos quedamos sólo esperando una señal, pues De la Rocha y compañía tuvieron que cancelar y posponer las fechas de su ansiada reunión después de nueve años de ausencia. Afortunadamente ya anunciaron que una vez más, encabezarán el festival de Indio, California junto a Travis Scott, así que todavía hay una pequeña posibilidad de que vengan.

1.- My Chemical Romance

A finales de octubre de 2019 y como si se tratara de un milagro adelantado de Navidad, My Chemical Romance anunció un show de reunión que se llevaría a cabo el 20 de diciembre de ese año en Los Ángeles. Considerando que Gerard y Mike Way, Frank Iero y Ray Toro no tocaban desde el 2013, cuando anunciaron su separación, la noticia causó un gran revuelo en redes sociales.

Aunque a muchos nos entristeció el hecho de no poderlos ver en ese concierto (sobre todo porque tocaron un gran setlist e internet se llenó de fotos y videos del show), My Chemical Romance alegró la existencia de muchos cuando anunció más fechas en esta gira de reencuentro. Unas que tampoco incluían a nuestro país, pero que no nos hicieron perder las esperanzas ya que por septiembre-octubre tocarían en Estados Unidos.

Mucho se rumoró sobre la aparición que Gerard Way y compañía tendrían en el Festival Machaca, en Monterrey. Sin embargo, todos teníamos la fiel convicción de que My Chemical Romance sería el headliner tan esperado del siguiente Corona Capital, pues seguro el festival va a lanzar la casa por la ventana. Solo queda esperar a que el COVID-19 nos de chance de vivir una vez más este festival que tanto queremos.

¿Y ustedes, qué banda creen que estará en el próximo Corona Capital?