Los Red Hot Chili Peppers regresaron a recuperar los años perdidos con John Frusciante este 2022, y es que el cuarteto californiano aprovechó las sesiones de grabación del Unlimited Love bajo la producción del legendario Rick Rubin (Beastie Boys, Black Sabbath, The Strokes), para echarse un disco más enfocado en su lado psicodélico, el consumo de sustancias y la conexión con el universo.

En abril, los Red Hot nos regalaron un discazo doble celebrando el regreso de Frusciante (POR ACÁ les dejamos la reseña completa de este álbum), pero tanto ellos como nosotros queríamos más, nos faltaban solos de guitarra y coros llenos de funk, por lo que no se esperaron y lanzan hoy Return of the Dream Canteen (RotDC).

Foto: Clara Balzary

El poder de la alucinación y la música en lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers

Desde la abridora y primer sencillo de este disco, “Tippa My Tongue”, “podemos ver y escuchar en qué tono están Anthony Kiedis y compañía. No estamos interpretando de más cuando decimos que este disco doble fue generado en gran parte por la afición que los Red Hot Chili Peppers le tienen a los alucinógenos. Nada más tomemos la portada y las letras del disco para darnos una idea de lo que se consumió durante el proceso creativo de este LP. Además, no podemos olvidar el título del libro autobiográfico de Flea: Acid for the Children: A Memoir.

Ahora, en lo sonoro, la influencia psicodélica se manifiesta en más efectos sobre los instrumentos y hasta la voz de Kiedis, una orientación mucho más notable que en Unlimited Love hacia el funk y muchísima innovación en la paleta de sonidos de los Peppers. Tenemos rolas sumamente distintas a lo que nos tienen acostumbrados, como “La La La La La La La La”, “My Cigarette”, e “In The Snow”, con metales, efectos vocales, beats y percusiones digitales.

En el comunicado de lanzamiento, los Red Hot Chili Peppers dijeron que RotDC se siente como un guiño a la prosperidad creativa de un desierto psicodélico, además que: “Justo cuando parecía que una base de referencia funky y graciosa podría permanecer inactiva sin una pareja de baile, sus compañeros de canciones aparecían para la fiesta”. Aquí tenemos una línea así como ejemplo:

El motor llamado John Frusciante

Vaya que estaban inspirados los Red Hot Chili Peppers para este LP doble, y reconocieron que fue en gran medida por la tenacidad de John Frusciante, quien los llevó a tratar todas las canciones por igual. Es de una banda enorme y legendaria aventarse a decir: “En un mundo donde el lanzamiento de una sola pista es típico, decidimos lanzar discos dobles consecutivos. Nos sentimos bien al respecto. Pasa la cantina.”

Entendemos cantina en su significado de cantimplora, de donde la banda toma inspiración para lanzar 17 tracks nuevos, algunos en la clásica fórmula rock funkera (“Tippa My Tongue”, “Peace and Love”, “Eddie”), baladas (“Reach Out”, “La La La La La La La La”), y hasta blues funk (“Carry Me Home”).

En este punto, hay que reconocer que Frusciante se luce aún más en este disco con el trabajo en guitarra. El Unlimited Love fue un espectacular regreso, pero Return of the Dream Canteen tiene momentos impresionantes de John como guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. El homenaje a Eddie Van Halen, titulado simplemente “Eddie” tiene una línea paralela entre guitarra y bajo nostálgica y feliz, pero lo que hace Frusciante con los múltiples solos y hacia el cierre de la canción con la ayuda de Chad Smith y Flea, hacen de éste un track esencial en la carrera de los RHCP.

Esta rola surgió a partir de la muerte de Eddie Van Halen, y Anthony compartió que en octubre de 2020, cuando el legendario guitarrista partió, Flea llegó a ensayar con una línea de bajo conmovedora y surgió esta canción. En una publicación, Kiedis expresó: “A veces no nos damos cuenta qué tan profundamente afectados y conectados estamos con los artistas hasta que mueren.”

Más elementos que extrañamos de los Peppers

Jamás nos cansaremos de decir “¡Queremos a los Chili Peppers!” (como Barney de Los Simpson) y para esta entrega, el cuarteto nos regala más momentos memorables de todos sus integrantes, comenzando por grandes armonías vocales de John Frusciante apoyando a Anthony (“Bella”, “Eddie”, “Afterlife”). Además, ahora hay más solos que en Unlimited Love, sin límite, con agudos que parecen estar a punto de reventar las cuerdas de la icónica Fender Stratocaster del guitarrista que regresa a la banda.

A cuentagotas, Flea nos había regalado en el pasado su participación como trompetista (“Hump de Bump”, “Torture Me”), incluso en conciertos de la banda, pero en esta ocasión, dejó irse con todo y solo podemos agradecerlo. “Fake as F@ck”, “Handful” y “My Cigarette” son memorables y esperamos que Flea tome en vivo la trompeta, ya que el sentimiento con el que toca su segundo instrumento, es único.

En las letras, Anthony Kiedis atasca el disco con referencias a la cultura psicodélica (microdósis, alucinación, la punta de la lengua), mucho amor propio y hacia los demás y el universo. Chad enloquece en el cierre de “Eddie” y en los coros de “Shoot Me a Smile”. Quizás el Pepper más infravalorado, Smith es quien siempre ha cumplido como el reloj detrás de la banda y también como doble de Will Ferrell.

Esperemos que los Red Hot Chili Peppers se estén aguantando el anuncio de su próxima visita a nuestro país, ya que es una de las bandas que más esperamos ver en vivo, y qué mejor que con dos discos dobles nuevos por mostrar.