‘Unlimited Love’ es una celebración al regreso de John Frusciante a Red Hot Chili Peppers

Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante asistieron a la develación de la estrella en el paseo de la fama de Hollywood de los Red Hot Chilli Peppers. Esto, a 38 años de iniciar un proyecto que ha tenido fases alocadas, divertidas, serias y hasta profundamente reflexivas. Este logro del legendario cuarteto fue la antesala del lanzamiento de su más reciente disco titulado Unlimited Love, el doceavo disco de estudio que marca el regreso de uno de su más grande guitarrista: John Frusciante.

La expectativa sobre el álbum no podría estar de más, ya que desde el Stadium Arcadium (2006) no escuchábamos la guitarra de Frusciante con los peppers. Y si bien los californianos han cambiado de miembros en varias ocasiones, el más icónico ha sido John. Ahora, para su regreso, los RHCP prepararon un disco doble de más de una hora de duración, por lo que tenemos bastante material para escuchar y disfrutar en su primer álbum en seis años.

En alianza con Rick Rubin en la producción, quien ha producido sus discos de Blood Sugar Sex Magik (1991) y el I’m With You (2011), lanzan diecisiete rolas que abarcan una diversidad de temas, y nos sacan risas pero también nos entristecen con una carga nostálgica fuerte; destacando la variedad de instrumentos y sonidos, algo que no les habíamos escuchado desde discos como By The Way (2002) y Stadium Arcadium cuatro años después.

Los inicios se mezclan con innovación

Inseparables de su espíritu libre y relajado, en el contexto de su vida en California y su afición al surf, Kiedis y compañía regresan a su primer groove de funk rock, el cual notamos en rolas como “Aquatic Mouth Dance”, “Poster Child”, “She’s a Lover” y “Watchu Thinkin’” en donde John se acopla más al acompañamiento que liderar con riffs o solos a la banda. Eso sí, los breves que tiene son toda la esencia del guitarrista con bends que parecen imposibles y distorsiones desgarradoras que seguro serán un deleite escuchar en la versión de vinilo.

En estas rolas, lo de Flea es una locura: cómo se desplaza por el bajo y la nitidez con la que retumba. Además, el bajista optó en este disco por dedicarse a la trompeta en varias rolas, y destaca de los acompañamientos que hace como su solo en “Aquatic Mouth Dance”, lo que será un gran momento cuando presenten en vivo este disco.

Con los tonos juguetones y relajados, también conviven momentos de alta intensidad con sonidos que se incorporan a efectos vocales en la voz de Kiedis (notablemente en “The Heavy Wing” e “It’s Only Natural”), así como la experimentación, sobre todo en los cambios que se proponen, destacando rolas como “The Great Apes”, en la que se luce John con un solo elocuente que dialoga con Flea (esto es algo recurrente en el reencuentro de los dos con sus instrumentos de cuerda. Sintetizadores, como los que escuchamos al inicio de “It’s Only Natural”, con efectos que nos recuerdan a la playa, es algo que sucede al final de “Tangelo”, en una recurrencia a los temas acuáticos, que tanta importancia tienen para los peppers.

La alineación definitiva se reconcilia

Los Red Hot Chilli Peppers han tenido una de las historias más cambiantes de las bandas legendarias que aún sobreviven hoy en día, no sólo en la vida personal e integración de las bandas; también en las letras y estilos de su música que nos ha puesto a bailar con rap alegre y burlón, pero también nos han compartido canciones desoladoras sobre temas tan oscuros como la rehabilitación o las despedidas amargas.

Dave Navarro y Josh Klinghoffer son algunos de los nombres que han colaborado con el núcleo de la banda, consistente en Kiedis, Flea y Smith. Pero tenemos certeza que la alineación definitiva con la que los peppers siempre serán recordados, es la que contempla a Frusciante, con sus solos intensos, su obsesión con sacar sonidos rarísimos de su guitarra y la energía que comparte dentro de la banda. Sin duda, con él, todos los miembros se sientes completos, y sin carencias. Justo lo que añoramos tras su partida.Se siente cómo es que la dinámica de la banda fluye sin complejidades, como en el puente y solo de “Here Ever After”, en el que Frusciante se luce sobre la base de bajo de Flea, con lo que transmiten disfrutar este nuevo episodio de la banda.

Un disco doble para abarcar un espectro amplio

Desde la noticia del lanzamiento de un disco doble, el primero desde el Stadium Arcadium, esperamos mucho contenido de los RHCP para analizar, y es que la banda tiene demasiados sentimientos por expresar, pasando por alegría, tristeza, soledad, nostalgia y hasta arrepentimiento. Con el anuncio del álbum, los peppers dijeron que este disco es “todo lo que son”, con lo que estamos de acuerdo. Este disco contiene un catálogo de los sonidos de la banda, y también de los temas que los definen como humanos: referencias a sus vidas diarias (surf, mar, basketball); profundas reflexiones sobre pérdida y reencuentro (la reconciliación con John); y los interminables cuentos cortos a manera de canción que les conocemos (“Dani California”, “Annie Wants a Baby”).

Tenemos temas ligeros como “Not The One” y “These Are The Ways”, que forman parte de la esencia de los peppers con cambios leves y varios fraseos típicos de la banda, mismos que se incorporan en una fórmula de disco probada y garantizada que no modifican, al ser sumamente efectiva para complacer a sus seguidores, en un compilado de lo que son los RHCP. Con los fans en su mente, la banda concibe todo tipo de rolas, pero por fin concilia los sonidos funk de su origen con guitarrazos más pesados de su etapa dosmilera, lo que pasa en rolas como “One Way Traffic” y la intensísima “The Heavy Wing”.

Como un homenaje propio, los peppers terminan un álbum más con una rola acústica y críptica que tiene un sabor a nostalgia feliz y con un mensaje esperanzador que nos emociona con el contexto de la reunión con John. Es una dedicatoria entre amigos. No olvidemos lo sensible que fue terminar el Californication (1999) con “Road Trippi’”, una carta de despedida corta pero intensa.

Ahora, con “Tangelo” la banda hace las paces con el pasado para abrazar lo que tienen hoy, un gran material que significa su reencuentro y los lanza de nuevo en una gira mundial que seguramente veremos en nuestro país. Unlimited Love también está disponible ya en distintos formatos físicos, y con mercancía con los cuatro integrantes de la banda en ella, que podemos adquirir en este ENLACE.