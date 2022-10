Durante las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia, FICM, en su edición de 2022, se estrenó el documental Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song de los directores Daniel Geller y Dayna Goldfine, el cual explora la creación y el impacto de la que podría ser la canción más popular del cantautor, “Hallelujah”.

La película es sensacional, pues muestra de manera resumida pero concisa, el inicio de la carrera musical de Leonard Cohen (apoyada por la publicación previa de algunos libros y poemarios) y cómo el tema religioso y espiritual siempre estuvo presente en sus letras.

Leonard Cohen / Foto: Getty Images

Es así como se hace un recorrido por la discografía previa a la salida de Various Positions en 1984, uno de los discos favoritos de Cohen pero que más problemas y choques le trajo en su carrera cuando Columbia Records, su disquera, decidió no lanzarlo en Estados Unidos.

El disco, es bien sabido, pasó desapercibido a pesar de contener un clásico y una de las rolas más exitosas, comercialmente hablando, en la industria. Por supuesto que hablamos de “Hallelujah”, la cual ha hecho un recorrido extraordinario entre cambios en su letra, covers y su aparición en cintas mainstream como Shrek. Pero acá les contamos más.

Póster de ‘Hallelujah: Leonard Cohen. Journey, A Song’ / Foto: Sony

“Hallelujah” de Leonard Cohen

El productor John Lissauer estaba en sus 20 cuando conoció a Leonard Cohen y comenzó a trabajar con él. Su primera colaboración se dio en 1974 con el disco New Skin for the Old Ceremony. Luego de eso, Cohen le dio algunos de sus poemas para que este escribiera la música.

Pero nunca llegaron a nada cuando Cohen, en palabras de Lissauer, desapareció sin decirle nada. Fue hasta 1984, seis años después de la última vez que hablaron, que Cohen volvió a contactarlo para trabajar su séptimo disco de estudio que tomaría el título de Various Positions.

Leonard Cohen venía de trabajar con Phil Spector en Death of a Ladies’ Man, el más grande productor de la época que aplicó su famoso “muro de sonido” para la producción de este disco. ¿El resultado? Es bueno, sin duda, pero la música se puso por encima de las letras, y estas, sabemos, son lo más importante en el trabajo de Cohen. Por lo que el álbum nunca terminó de convencer al cantautor.

Portada de ‘Various Positions’ de Leonard Cohen de 1984 / Foto: Columbia

Así que la reunión entre Cohen y Lissauer, unos años después, fue espectacular, pues venía de un entendimiento musical, pero sobre todo lírico. Cohen compartió la letra de “Hallelujah”, la cual tardó unos siete años en escribir, y Lissauer comenzó a darle forma.

Leonard Cohen y John Lissauer tenían la certeza de que tenían uno de sus mejores discos en manos. Pero el nuevo presidente de Columbia Records no estaba de acuerdo. Y tomó la decisión de no sacar el disco en el mercado de Estados Unidos.

Esto obligó a Cohen y su equipo a buscar una disquera que le diera salida. Y dieron con una muy pequeña en Nueva Jersey que lanzó algunas copias. Pero como les contamos, el disco y la rola pasaron desapercibidos para la mayoría. Bob Dylan, por ejemplo, fue de los pocos que apoyaron el disco y tomó “Hallelujah” para cantarla en algunos de sus conciertos. Pero no más.

Los covers y el éxito de la canción

Durante algunos conciertos, Leonard Cohen comenzó a tocar “Hallelujah”, pero para pasa sorpresa de muchos, el canadiense cambió la letra. Dejó de lado la narrativa meramente religiosa, y le dio un tono más íntimo e incluso sexual que le dio un nuevo respiro a la canción. Pero no sucedió nada espectacular.

Todo comenzó a cambiar cuando en 1991 se trabajó en un disco homenaje a Leonard Cohen titulado I’m Your Fan en el que colaborarían desde los Pixies y R.E.M. hasta Nick Cave and the Bad Seeds y John Cale de The Velvet Underground.

John Cale / Foto: Getty Images

Este último realizó una nueva versión de “Hallelujah” utilizando sólo un piano y retomando la segunda letra de Cohen (Cale decidió no cantar la religiosa porque dijo que era una parte muy espiritual que venía de la experiencia como judío del cantautor).

La cosa dio un giro de 180 grados cuando Jeff Buckley la tocó en un evento artístico y llamó la atención de un agente en Columbia Records. Este nuevo cover, quizá el más famoso hasta ahora, salió en 1994 como parte del disco Grace. Sin embargo, su pico más alto llegó, trágicamente, hasta 1997 con la muerte de Buckley.

El soundtrack de Shrek y Rufus Wainwright

A inicios del nuevo Dreamworks Animation estaba preparando una de las producciones animadas más exitosas en la historia del cine: Shrek. El soundtrack de la película es uno de los más diversos que incluye un cover de “Hallelujah”. Pero como nada es simple con esta canción, su paso por Shrek tampoco lo fue.

Una de las productoras de la película, debía resolver la música de una escena emocional que revelaba la soledad de Fiona, Shrek y Burro, los tres personajes principales. Decidieron buscar los derechos de “Hallelujah”, pero no la rola original, sino el cover de John Cale.

Imagen de ‘Shrek’ de 2001 / Foto: Dreamworks Animation

¿La razón? Este había popularizado la versión menos densa. Por lo que se pusieron manos a la obra para recortar a dos minutos la canción y crear una atmósfera dolorosa. Esa nueva versión “Hallelujah” apareció en la película y fue un éxito rotundo.

Lo que pocos saben es que antes de decidirse por ese cover, le pidieron a Rufus Wainwright que grabara la canción para la película. Sin embargo, no es que no les gustara su versión, sino que la productora pensó que el tono de Rufus lo hacía sonar “muy joven” y sin el poder de cantar una rola tan poderosa.

Por lo que al final, como dijimos, en la película se escucha a Cale mientras en el soundtrack oficial, el cual recibió varios premios, aparece la canción interpretada por Rufus Wainwright. Las dos versiones le presentaron “Hallelujah” y a Leonard Cohen a nuevas generaciones.

No es la única referencia de Leonard Cohen… la cebolla también

En Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song nos enteramos de un montón de cosas relacionadas con la canción. Pero no sólo eso, sino también de una referencia extra de Leonard Cohen que existe en Shrek más allá de la canción de “Hallelujah”.

Una de las escenas y frases más icónicas de la película, es cuando Burro y Shrek van camino hacia la guarida del dragón para rescatar a Fiona en nombre de Lord Farquaad. Mientras platican, Shrek le dice a Burro que los ogros son como cebollas porque ambos tienen capas (y también huelen feo y hacen llorar a la gente).

Imagen de ‘Shrek’ de 2001 / Foto: Dreamworks Animation

Pues bien, la analogía de la cebolla ya la había aplicado Leonard Cohen en una entrevista poco conocida, que aparece en el documental. Durante la entrevista hablan sobre la creación de videos para sus canciones, algo con lo que Cohen no está de acuerdo, pero acepta hacer porque entiende que de esa manera se venden las canciones.

Insiste en que no le gusta la idea, pero dijo que si escuchas mucho esas voces que te dicen que no lo hagas, “terminas haciendo nada”. No sólo en el tema de los videos, sino en general. Reveló que hay muchas voces que le dicen que no hay nada qué decir del mundo, que mejor se calle, pero decide ignorarlas.

El entrevistado le pregunta quiénes son esas voces o si alguna de las voces es él mismo. Y Leonard Cohen responde, haciendo referencia a Henrik Ibsen: “Ibsen hablaba de un hombre pelando una cebolla con la idea de que llegaría al corazón o a la semilla de la cebolla. Pero no hay nada, sólo hay capas y capas de dolor reunidos en anillos rodeados de nada. O de algo“.