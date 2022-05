Hay canciones que se quedan para siempre en el imaginario de la cultura pop. De esas que no envejecen; esas mismas que conocemos por pura inercia y que incluso después de tantos años, se mantienen sonando ya sea como himnos o como un inevitable acompañamiento comercial. “All Star” de Smash Mouth es, quizá, la que más obedece a esas características en la historia de la música.

Este temazo de 1999 rompió las listas en su momento y un par de años después de su lanzamiento, tomó un segundo aire al ser incluida en la primera película de Shrek, convirtiéndose en una de las señas de identidad de dicha cinta animada. Y debido a su textura optimista y lírica motivacional, ha sido también un clásico de la industria de los deportes que se toca en cualquier cantidad de eventos.

Foto: Captura de YouTube.

Lo que mucha gente tal vez ignora, es que la rola tiene más bien un trasfondo/inspiración un poco más triste, ligado a las experiencias de un montón de chicos que sufrían bullying. Aquí les traemos la historia detrás de la canción.

Smash Mouth necesitaba otro éxito

Quizá no lo crean, pero Smash Mouth era una banda que ya experimentaba buena fama antes de su mayor hit de la historia. En 1997, la banda había lanzado su primer disco Fush Yu Mang producido por Eric Valentine (icónico por su trabajo con Joe Satriani), con una recepción bastante buena impulsada principalmente por su tremenda canción “Walkin’ On the Sun”.

Al inicio de su carrera, ellos habían pasado una buena parte del tiempo como un grupo sin mucho éxito, así que fue un aliviane prodigioso ver que por fin habían entregado un buen álbum con un sencillo destacado. Pero después del reconocimiento y las giras en aquella etapa, sobre ellos pesaba la estela de si podrían repetir o hasta superar lo logrado en su debut.

Smash Mouth en 1999. Foto: Getty.

Y la tarea de replicarlo estaba en manos del guitarrista y compositor Greg Camp, el principal motor creativo de la agrupación. Durante las giras del primer material discográfico, Camp se dedicó a darle forma a la nueva entrega de Smash Mouth con la presión de entregar un hit masivo por lo menos. Y no defraudó pues “All Star” no solo cumplió, sino que rebasó las expectativas.

Sin embargo, la canción no estaba ni siquiera en la órbita de Greg o del grupo cuando entregaron la primera maqueta de Astro Lounge, su segundo disco de estudio, a los ejecutivos de Interscope Records. La banda mostró el material que tenían en mente, pero la gente de la disquera sentía que no tenían una canción que funcionara como el sencillo principal.

Había algún par de buenos temas que funcionarían como el segundo y tercer sencillo, pero no había uno memorable que fuera el primer adelanto; ese que sonara en la radio y con el que el grupo vendería masivamente la nueva placa discográfica. Los ejecutivos le pidieron trabajar en un sencillo más con esas características y Camp puso manos a la obra.

Greg Camp. Foto: Getty.

La inspiración detrás de “All Star”

Greg Camp tenía la tarea de hacer un hit masivo que, como dijimos, reventara las listas… pero el no era un consumidor asiduo de la radio y no tenía idea de qué era lo que estaba sonando con más auge. Entonces, su solución fue leer un número actual de la revista Billboard para ver qué era lo que estaba de moda; estudió las canciones que encabezaban las listas, sus estructuras, tempos, versos y demás.

Una vez que tenía clara la parte instrumental, Camp comenzó a pensar de qué iba a tratar la canción. Y en esa búsqueda, recordó la gran cantidad de cartas que los fans le enviaban a Smash Mouth mientras estaban de gira por su primer disco. Pronto, Greg se dio cuenta que la mayoría de esas cartas eran de niños o adolescentes que sufrían bullying y eran intimidados por otros chicos de su escuela o de sus hermanos mayores.

“Eran marginados que querían pasar más tiempo en la clase de arte… No eran totalmente punks. No eran del rock. No eran practicantes de BMX. No eran skaters…. Eran chicos que se identificaban un poco con todas estas cosas o con alguna de ellas”, dijo Camp en una entrevista con la emisora de radio WBUR en 2018.

Smash Mouth y su alineación original en 1999. Foto: Getty

Greg Camp entonces decidió escribir “All Star” como una canción de apoyo para esos chicos marginados y decirles que eran mucho más de lo que ellos creían de sí mismos. De ahí las emblemáticas líneas de ese coro motivacional que dicen: “Oye, ahora eres una estrella, que comience tu juego, dale… Oye, ahora eres una estrella de rock, enciende tu espectáculo, a ganar dinero”.

Y si hacían falta referencias sobre sentirse marginado, hay una más que de hecho se basa en una experiencia de la vida del propio Greg. Un verso al inicio de la canción dice: “ella se veía un poco tonta con sus dedos haciendo la forma de la ‘L’ en su frente”.

Según contó el guitarrista Camp a Rolling Stone, esa línea se inspira en una relación que tuvo con una chica que le dijo ‘perdedor’ ya que él solo tocaba en bandas de covers antes de Smash Mouth.

“Yo tocaba en bandas de covers y grupos para bodas, cosas así. Podía dormir todo el día y, ya sabes, beber por la noche, salir de fiesta, salirme… así que hubo muchos celos y ella me dijo: “Eres un perdedor, amigo… ¿Qué vas a hacer, dormir todo el día? Esto va a terminar algún día. No vas a hacer esto el resto de tu vida. Vas a tener que crecer y conseguir un trabajo'” Greg Camp a Rolling Stone en 2019.

El problema con ‘Shrek’

“All Star” se lanzó en 1999 y dos años después, formó parte del soundtrack de la primera película de Shrek. La canción, dicho sea de paso, ya había sido parte de otras películas como Mystery Men e Inspector Gadget y con los años, explotó su potencial comercial como himno incluso en el ámbito deportivo (con todo y que el propio Greg no era fan de los deportes a diferencia de sus compañeros de banda).

Pero con la película del famoso ogro verde, la cosa fue diferente. Primero, porque Dreamworks sí quería usar la canción, pero sentían que debían utilizar una composición diferente dado que la rola de Smash Mouth ya había aparecido en un sinfín de anuncios y cintas. Entonces, contrataron al compositor Matt Mahaffey para hacer un track similar, pero ‘no tan similar’.

El tema de Mahaffey fue cambiando conforme se modificaba el guion de la película y cuando ya estaba lista la canción -que iba a ser la única original del largometraje animado- el joven músico viajó a Los Ángeles para mostrársela a los ejecutivos. Desgraciadamente (para él) y cómo rescata The Ringer, la gente de Dreamworks no se mostró convencida y finalmente dijeron: “¿Por qué no usan simplemente ‘All Star’?”.

Cuando se notificó a Smash Mouth que Dreamworks quería usar la canción para Shrek, hubo algunos conflictos de Greg Camp con sus compañeros ya que él no quería que el tema se incluyera en el soundtrack. “Yo pensaba: ‘Bueno, esto nos va a poner en esta especie de ‘zona de Disney’ y vamos a tener que quedarnos allí y vamos a tener que escribir para niños y familias ahora”. No creo que debamos hacer eso'”, contó Greg a SongFacts.

Al final, Greg dice que la banda y los manejadores decidieron dejarlo fuera de esas decisiones pues ellos sí querían percibir el beneficio económico sin problemas, a cuestas de que él quería mantener credibilidad. Igualmente, aún después de su separación de la banda, Camp sigue percibiendo una buena cantidad de dinero por regalías de “All Star” mientras escribe para otros proyectos musicales. Y ahí, como se dice, encontró a su ‘gallina de los huevos de oro’.