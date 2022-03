El verdadero amor… ¡Esta pareja celebró su boda con temática de ‘Shrek’!

Ya pasaron más de 20 años desde que Shrek se estrenó y sigue siendo una de las películas favoritas de cualquier mortal, ¿apoco no? Es por eso que nos encantó conocer que una pareja decidió hacer su boda con temática precisamente de esa maravillosa cinta animada.

Arman boda con temática de Shrek ¡y es una joya!

Y es que no en vano a esa primera película se le reconoció hace poco como patrimonio nacional en Estados Unidos… y se tardaron en hacerlo. Shrek es uno de los personajes consentidos de todo amante de la comedia en el cine y fue por ello que la pareja no pudo elegir mejor temática para unir sus vidas y vivir fe… lices para siempre.

La boda se viralizó en redes sociales gracias a que la usuaria rocio_hr23 compartió dos videos de la misma a través de su cuenta de TikTok. En los breves materiales vemos a la pareja caracterizada como los protagonistas de la saga: Shrek y Fiona.

Pero ojo, porque lo más rifado de todo esto es que no sólo quienes se casaron llegaron disfrazados, también algunos de los invitados se lucieron con vestimentas de otros personajes de cuentos de hadas que tanto odiaba Lord Farquaad (jajaja ¡una maravilla!).

Por acá los videos de tan especial fiesta

“Los quiero mucho pareja que se casó con Temática de Sherk ❤️”; “La boda perfecta no exi…”; “La única boda a la que sí iría“; “Razones para no irte a vivir a Suiza: ¡Se rifaron los novios!”; y “si mi boda no es de Shrek no quiero nada”, fueron sólo algunos de los comentarios a los videos de Chio Reséndiz.

Jajajaja ¿apoco no se rifaron con la temática de su boda? Sin duda alguna Shrek es uno de esos personajes que todos amamos y debe ser maravilloso ir al altar vestido como él para casarse con su Princesa Fiona. ¡Felicidades a la pareja y felicidades por la idea! Los queremos mucho 💚