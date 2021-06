Remi Wolf por fin lanza la esperada versión de estudio de su rola “Liz”

No todo ha sido malo este 2021, pues al menos para todos los que nos encanta la música han habido noticias importantes. Poco a poco vuelven los conciertos y festivales a nuestras vidas, pero mientras eso ocurre y para que no los extrañemos, un montón de bandas y artistas están sacando rolas espectaculares. Aunque eso sí, las nuevas propuestas no se quedan atrás, justo como el caso de Remi Wolf que, ahora nos presenta una canción recién salida del horno.

Como recordarán, en 2019 la cantante de 25 años y ex concursante de American Idol estrenó su tercer EP, I‘m Allergic to Dogs! Sin embargo, este año sorprendió a propios y extraños cuando anunció el lanzamiento de un proyecto sumamente especial: We Love Dogs, un material discográfico donde artistas del tamaño de Beck, Nile Rodgers, Kimbra, Hot Chip, Panda Bear, Little Dragon, L’Impératrice, Polo & Pan y muchos más reinterpretan sus rolas.

También puedes leer: REMI WOLF: FUNK Y BEDROOM POP DIVERTIDO E IRREVERENTE QUE TE VOLARÁ LA CABEZA

Remi Wolf por fin lanza “Liz” en plataformas

Sin embargo, parece que esto no es lo único a lo que se ha dedicado Remi Wolf durante todo este tiempo. Resulta que este 1 de junio y como para sorpresa de sus fans, estrenó la versión de estudio de una canción que no puede faltar en sus presentaciones, “Liz”. A pesar de que lleva un buen rato tocándola y que se convirtió en uno de los puntos altos durante sus shows hasta antes de la pandemia, apenas la estrenó en plataformas digitales.

Se trata de un tema en el que Wolf flexiona su rango vocal en un telón de fondo agridulce que muestra vibrantemente la conciencia de sí misma, la autenticidad y el sentido del humor que tanto la ha caracterizado y por los cuales, llamó la atención de la industria musical. Sin duda, esta canción con un tiempo lento y voces aterciopeladas representan por completo a esta chica que a pesar de su corta edad, pinta para más cosas grandes.

Esta rola es un regalo para todos sus fans

Sobre esta canción, en un comunicado la propia Remi mencionó que este es un regalo muy especial para todas las personas que la han seguido y apoyado a lo largo de estos años, porque sin ellos no habría llegado hasta el lugar en donde está.

“Quería compartir ‘Liz’ como un regalo a mis pequeños Remjobs que han estado conmigo desde el principio y han estado pidiendo esta canción todos los días en los últimos años. He estado interpretando ‘Liz’ en gira desde siempre y finalmente tengo una versión de estudio de la que estoy orgullosa y que puedo compartir con mis bebés OG; se siente como si un peso se hubiera levantado de mi pecho. Este track muestra un lado diferente de mi trabajo… Me sentí muy feliz y libre creando esta canción y espero que haga que quien esté escuchando sienta lo mismo”.

Además de este tema, la cantante estadounidense también soltó una versión acústica que la verdad también suena espectacular y demuestra que no exageramos a la hora de hablar de ella. Sin más qué decir por el momento, corran por sus audífonos, pónganse cómodos y déjense llevar a continuación por la voz de Remi Wolf en su nueva rola, “Liz”.

Por cierto, si quieren conocer mejor a Remi, así como su proceso creativo, cómo fue participar en un reality show musical y de qué manera logró que algunos nombres grandes de la industria musical reversionaran sus rolas, les recomendamos que chequen la plática que tuvimos con ella hace unos días. Si todavía no han visto la entrevista, se las dejamos completita por acá y así, entiendan por qué tanta emoción con esta artista tan joven.