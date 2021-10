Round 2: Residente vuelve a exhibir a J Balvin por la polémica de los hot dogs

La pelea entre Residente y J Balvin sigue y si en el primer round les pareció que René había trapeado el piso con José, espérense que el segundo round de esta disputa se puso peor ya que el cantante puertorriqueño se dejó ir con todo y un video de unos cuantos minutos le bastó para desmentir a J Balvin.

Como ya les habíamos contado anteriormente J Balvin y Residente protagonizaron una pelea luego de que el artista colombiano llamara a un boicot contra los Latin Grammy, premios donde Balvin obtuvo sólo dos nominaciones y los cuales él consideraba que no respetaban a los artistas del género urbano. Esto sin duda molestó mucho a Residente.

Hace unos días Residente y J Balvin protagonizaron una pelea

En un video que subió a su cuenta de Instagram, Residente le pidió a J Balvin que no le restara importancia al trabajo de sus colegas nominados –quienes le chambearon duro para ser reconocidos– y mejor enfocara su energía en hacer buena música o algún otro mérito que lo llevara a tener más nominaciones en los Latin Grammy.

“Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. pero ahí tú no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, dijo Residente en esa ocasión.

“Tienes que entender, José, es como si no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, o sea, a todo el mundo le gustan los hot dog”, mencionó Residente al comparar la música de J Balvin con los jochos.

“Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin“, agregó Residente a su polémico mensaje que después borró de Instagram.

Y vino el segundo round donde Residente se fue contra J Balvin

Y es importante ese punto porque nadie supo el porqué Residente borró el video de su cuenta de Instagram en donde le tiraba duro a J Balvin, quien en ese momento sólo se limitó a decir un “Respeto tu opinión”. Sin embargo después vimos cómo José comenzó a burlarse de lo ocurrido, pues subió una foto en donde simulaba ser un vendedor de hot dogs.

Si eso no era suficiente, J Balvin también lanzó una merch sobre el mismo tema. Esto al parecer fue la gota que derramó el vaso para Residente, quien volvió a postear un video en Instagram donde desmintió a J Balvin y casi le dijo que se fragmenta demasiado, es desleal y su único talento es hacerle creer a la gente que tiene talento. ¡Traz!

“Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres…. no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti”, dice Residente al inicio de su video en donde después hace referencia al papá de Balvin, a quien le pide que eduque a su chamaco.

“Dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta… Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad”, agrega el músico puertorriqueño. “Están los códigos de la calle, hablar de frente. Tener compasión por los demás”, puntualiza.

Asegura que José le marcó llorando para que bajara el primer video de Instagram

En el video (que obvio les dejaremos más adelante) Residente indica que J Balvin le marcó llorando para pedirle que bajara el primer clip que subió hace unos días. Al parecer ambos artistas acordaron ya no postear nada sobre la polémica, sin embargo, José decidió hacer lo suyo y atacar con las fotos y merch de los hot dogs.

“Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes Respeto tu opinión. ¡Qué más falso escribirme una putada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú”, dijo Residente.

Va el video:

Y sí, también hay memes al respecto

Hasta el momento J Balvin no ha respondido nada sobre lo que dijo Residente, sin embargo, en redes sociales los memes volvieron a hacer de las suyas con el segundo round entre ambos artistas. Uno que muchos consideran ganó Residente y por mucho. También se los dejamos para que le echen un ojo:

