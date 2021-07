Rigoberta Bandini: Una dosis de electropop que debes tener en el radar

La industria musical ha cambiado muchísimo en los últimos años, sobre todo con la llegada de la música en streaming; hoy en día son más los artistas que demuestran que no es necesario lanzar un álbum completo para mantenerse vigentes, sino más bien se apoyan de otra fórmula que les funciona: lanzar sencillo tras sencillo. Ese es el caso de Rigoberta Bandini.

Quizá su nombre aún no te suena, pero es una de las nuevas promesas de la escena independiente en España, tanto que su nombre está incluido en el cartel del Primavera Sound 2022. Acá te contamos algunas razones por las que debes darle chance.

¿Quién es Rigoberta Bandini?

Paula Ribó, mejor conocida en el panorama musical como Rigoberta Bandini, no es una voz nueva en la industria del entretenimiento, pues desde morrita comenzó su carrera como actriz de doblaje en pelis como Toy Story 2, Bichos, Frozen, (Ana) y El Viaje de Chihiro (dando voz al papel principal), y en la serie animada Caillou en España, además de participar en otros proyectos como escritora, directora y dramaturga.

Rigoberta Bandini va más allá de un nombre artístico, es un personaje excéntrico con una personalidad intensa en la que se da el lujo de vivir cosas que nunca ha vivido. A través de su trabajo intenta proyectar tanto emociones fuertes de tristeza como emociones súper positivas, llevándote a vivir su intensidad en cualquiera de los dos extremos. En síntesis, su música te da la libertad de llorar y bailar al mismo tiempo. Para ella, tocar la guitarra es su mejor terapia “porque es gratis y es bonito”.

Del cabaret teatral al soundtrack de ‘Veneno’

Luego de formar parte durante 7 años de una agrupación catalana de cabaret teatral llamada The Mamzelles, en 2018 comenzó a componer para sí misma, y fue hasta poco antes del confinamiento cuando lanzó su primer sencillo, “Too many drugs” bajo su nuevo nombre artístico, acompañado de un video casero con cero presupuesto.

La sorpresa fue que ese ese mismo tema fue elegido para formar parte el soundtrack de la afamada serie de los Javis: Veneno, basada en la vida de Cristina Ortiz, “La Veneno” (un personaje que se convirtió en un ícono de la comunidad LGBTQ+ por ser de las primeras mujeres en visibilizar la realidad del colectivo transexual), lo que generó expectativa e hizo que los medios voltearan a ver su trabajo.

Esta canción habla de una despedida; de ese momento en el que te das cuenta que ya no necesitas algo para ser feliz… en este caso, las drogas. Bandini cuenta que la rola surgió al llegar a casa tras haber asistido a un festival y caer en cuenta que por primera vez no se había drogado. Esa mezcla de sentimientos dispares la llevaron a componer el tema.

Música con personalidad

¿A qué suena Rigoberta Bandini? No hay un género definido, su música es una mezcla de sonidos desde synth pop hasta blues acompañados por un filtro electrónico, y eso es quizá lo que hace su propuesta aún más interesante. Entre sus referentes podemos encontrar diversos artistas que van desde Major Lazer hasta Mónica Naranjo, además de que varios de sus colegas han recomendado abiertamente su trabajo, como C. Tangana o Javiera Mena. Su rollo va de invitarte a celebrar y bailar aunque estés triste.

Reivindicación a la sexualidad femenina

“Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal (…) porque nadie me puede prohibir ladrar” es una de las estrofas de su canción “Perra”, con la cual busca dar un mensaje enfocado a la figura femenina abogando por la libertad individual. En palabras de la propia Bandini:

“La palabra ‘perra’, como pasa con muchos otros animales, tiene connotaciones peyorativas en femenino. Empiezo diciendo que me gustaría ser el perro de un perro y después paso a perra. Me gusta ese salto porque en el primer verso dices “oh, qué bonito, qué naif” y a partir del segundo ya te escandalizas: “¿perra? ¿qué quiere decir? ¿que le gusta perrear? ¿que es una guarra? ¡¡aaah!!”. A mí esa reflexión es la que me parece el mensaje feminista de la canción, que podamos escuchar la palabra ‘perra’ haciendo el ejercicio de eliminar toda connotación sexual o peyorativa”.

Además vale la pena echarle ojo al video producido por CANADA (Rosalía, Dua Lipa, Katy Parry, Najwa, The Parrots & C. Tangana, entre otros). Aquí te lo dejamos.

Directo al Primavera Sound

Para Rigoberta Bandini ha sido diferente su forma de dar conciertos, dado que el público tiene que estar sentado y usando mascarilla. No le tocó vivir la otra era. Sin embargo, esperemos que el panorama para 2022 sea distinto, ya que forma parte del cartel de uno de los festivales más importantes a nivel mundial: Primavera Sound, que trae un line up de ensueño (que puedes checar POR ACÁ) y en el que comparte créditos con Lorde, Massive Attack y The Strokes.

Así que como verán, este 2021 parece ser el año para que el proyecto y propuesta de Rigoberta explote no solo en su país natal, también en gran parte de mundo. Y quién sabe, en una de esas y si las situación actual mejora, es posible que de este lado del charco tengamos chance de verla en vivo y a todo color. Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta gran artista.