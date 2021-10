Puro crack: Ringo Starr, Nandi Bushell y más de 100 bateristas tocan juntos “Come Together”

“Come Together” de The Beatles es una de esas canciones que todo buen baterista ha tocado alguna vez cuando comienza a adentrarse en el instrumento. O en todo caso, es una de esas sencillas pero icónicas rolas que uno no se resiste a practicar y que dan cuenta de lo esencial que Ringo Starr es en la historia de la música.

Así que resulta totalmente épico que el mismo ex-Beatle se haya reunido con otros geniales especialistas de las baquetas para hacerle cover a ese clásico track. Recientemente, la organización benéfica Why Hunger compartió un video donde vemos a más de 100 bateristas y otros músicos haciendo una versión extendida de la canción original de 1969.

Ringo Starr se junta con más de 100 bateristas para un cover a “Come Together”

Si alguna vez te preguntan por ahí qué es un epic cover, no dudes en mostrarles esta versión que Ringo Starr armó de “Come Together” de The Beatles. Pero esta no se trata de una reinterpretación cualquiera de ese clásico… de hecho, tiene mucha sustancia detrás y llega como parte de una campaña de buena causa.

Para la ocasión, Starr se unió a otros increíbles bateristas de todas las gamas y estilos musicales, desde el rock y el metal hasta especialistas en jazz, para darle forma a la versión llamada “Drum Together”. Un total de más de 100 músicos se unieron y entre ellos figuran Matt Cameron de Pearl Jam, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Dave Weckl, Nico McBrian de Iron Maiden, Mike Portnoy, Ray Luzier de Korn, la pequeña y talentosa Nandi Bushell, Cindy Blackman Santana, Matt Helders de Arctic Monkeys, Stewart Copeland, Senri Kawaguchi (a quien recientemente incluimos en nuestra lista de 7 bateristas rifadas que debes conocer) y más…

Chequen a continuación el video y vean la mega colaboración que se armó con todos estos bateristas de lujo, donde se aventaron más de 10 minutos de performance con todo y un tinte jazzero espectacular.

Una colaboración por una buena causa

Como les dijimos antes, el proyecto de Ringo Starr junto a estos tremendos baterista forma parte de una campaña que está llevando a cabo Why Hunger. La idea es recaudar fondos para continuar con la misión de la organización, destinada a combatir el hambre en todo el mundo.

“Todos estamos de acuerdo en que ningún niño debería tener hambre y todos deberían tener acceso a alimentos nutritivos. Esta es una gran causa que he apoyado en el pasado y una gran pista, una de mis canciones favoritas de The Beatles. Así que cuando Jim Keltner [otro de los baterista involucrados en el proyecto] me pidió que me uniera a todos estos otros bateristas con los que estaba feliz. Paz y amor“, dijo Starr en un comunicado.

Las donaciones se están llevando acabo en la página oficial de Why Hunger y según se señala, se donarán 90 centavos de cada dólar recaudado a cumplir con el objetivo de la organización.

A continuación, pueden leer una reciente entrevista que tuvimos con Ringo Starr en la que nos contó algunos recuerdos que tiene guardados junto a recién fallecido Charlie Watts, además de que nos da detalles sobre su nuevo EP.