Ringo Starr nos cuenta sobre su nuevo EP y el mejor recuerdo de Charlie Watts

En estos tiempos tan complicados que nos tocó enfrentar, la música nos ayudó de muchas maneras e incluso a [email protected] hasta les salvó la vida. Y eso fue gracias a que un montón de bandas y artistas se pusieron las pilas para entrar al estudio y grabar rolas. Sin embargo, las leyendas tampoco se quedaron atrás, pues varias figuras de la industria regresaron después de un buen rato en silencio, como el caso del mismísimo Ringo Starr.

Como recordarán, a inicios de 2021 el exbaterista de The Beatles estrenó un EP llamado Zoom In (un título bastante acertado considerando la situación actual) en el que a través de cinco canciones, intentaba transmitirnos tranquilidad y por momentos, hasta logró que nos olvidáramos de todo lo que pasa en el mundo. Aunque eso no fue todo lo que Ringo tenía para nosotros, pues bajita la mano, continuó componiendo rolas desde la comodidad de su casa.

¡Platicamos con Ringo Starr y sacó anécdotas increíbles!

Hace algunos días, Ringo Starr anunció el lanzamiento de un nuevo material discográfico de corta duración titulado Change The World. Un álbum de apenas cuatro rolas donde con la ayuda de algunos amigos y colaboradores con los que ha trabajado desde hace años, como Linda Perry, Steve Lukather, Joseph Williams y más, quiere mandar un mensaje claro: necesitamos transformar este planeta con acciones pequeñas y sobre todo, mucho amor y paz.

Y por acá tuvimos la enorme oportunidad de entrar a una conferencia con Ringo y platicar con él por unos minutos, en una charla en la que además de presentarnos los detalles de este EP –ya saben, la inspiración, instrumentos y el proceso de grabación–, también aprovechó el momento para contarnos algunas anécdotas conmovedoras con el recién fallecido, Charlie Watts, y hasta la razón por la que incluyó en el material un clásico del rock.

Un disco que tiene un mensaje importante para los fans

Ringo Starr siempre ha sido un músico que ha promovido la paz de muchas maneras. La más importante y profunda, a través de la música, es por eso que en medio de los tiempos tan difíciles que todavía andamos pasando, nos presenta Change The World, un material con el que busca levantarle el ánimo a sus fans, pero que a la vez entiendan que el mundo debe cambiar para dejarle a las nuevas generaciones un mejor lugar para vivir.

“Sobre todo alegría. La expresión ‘Change The World’ significa que tenemos que cambiar las cosas para la juventud. Me gustaría que todos fuéramos amables y considerados con los demás, entender que el amor y la paz son importantes, eso es lo que me encanta. Vivo en América y el mundo se siente inquietante, tampoco tenemos agua –como sabrán yo apoyo esta causa– , porque creo que si no tienes nada, lo menos que puedes esperar es tener agua en este planeta, y a esto habría que agregarle la contaminación en el aire. “Creo que lo mejor que podemos hacer es ser amables con nuestros vecinos, amigos, con la persona de al lado, intentemos entender por lo que está pasando. Esto es algo que tendrían que hacer los gobiernos del mundo, pero si ellos no han nada, queda en nosotros iniciar el cambio (…) Pero bueno, esto es lo que pienso, o esperen a que salga el disco para averiguarlo”.

La función del amor y la paz para cambiar el mundo

Ringo Starr ha predicado el amor y la paz por años, es prácticamente su sello característico. Sin embargo, aunque nos encantaría que esto fuera suficiente como para hacer algo en este planeta, la realidad es que no. El propio músico arrancó una campaña llamada Peace & Love que busca precisamente eso, llevar este sentimiento a muchos lados y claro, considera que están mal los que piensan que no se puede hacer una revolución con estas banderas.

“Creo que se equivocan, porque cuando inicié el movimiento de amor y paz en mi cumpleaños en 2008 en las calles de Chicago, éramos como 100 personas, ahora tenemos estos movimientos en 18 países de todo el mundo. Lentamente pero en breve, no hay por qué pedalear en el océano, simplemente comienza a flotar. Sólo puedes hacer lo que haces, así que amor y paz a todos”.

Un punto más por el cual The Beatles cambiaron la historia de la música

Inevitablemente en algún punto de la plática y porque no podemos evitar hablar al respecto, salió al tema The Beatles. Por años se ha hablando que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cambiaron la historia del rock; sin embargo, el baterista de esta legendaria banda considera –modestamente– que esto les queda muy chico, pues mencionó un punto muy importante por el cual los Fab Four reinventaron por completo la forma en que se hacía la música.

“No diría que cambiamos la historia del rock, cambiamos la historia de la música. Una de las grandes cosas que hicimos como The Beatles era componer y luego grabar, porque en esos tiempos tenías al compositor casi escondido mientras la banda grababa la música. E incluso hubo momentos en los que George Martin traía canciones muy buenas, pero le decíamos ‘nosotros queremos hacer esto’. Ese fue un verdadero cambio y se puede sentir hasta estos días, The Beatles siguen por ahí y la música nos sigue levantando la esperanza, trabajamos muy duro y por supuesto que tenemos grandes canciones”.

La historia de Ringo con “Rock Around The Clock”

Sin duda, “Rock Around The Clock” es una de las canciones más importantes para el rock y fundamentales para comprender las bases y orígenes de este género. Sin embargo, las leyendas también consideran que es una rola fundamental y eso nos quedó claro porque Ringo Starr la incluyó dentro del tracklist de Change The World, aunque existe una anécdota bastante interesante de la vez que vio la película donde suena este tema.

“Cuando era niño estuve mucho tiempo en el hospital, pero no quería pasar mi cumpleaños número 15 ahí. Mi mamá habló con los doctores porque llevaba un año ahí, así que me vieron mejor y decidieron dejarme salir. Lo primero que hice fue ir con mi mamá y mi padrastro a ver a unos amigos, después volvimos a Liverpool y mi abuelo me habló de Isle of Man, una isla británica donde pasan muchas cosas alocadas y hay personas que parecen de otro mundo”. “Fue increíble porque vería ir a ver ‘Rock Around The Clock’, la película estaba ahí. Así que me llevaron y no sabía qué esperar porque llevaba un buen rato en el hospital, pero recuerdo que acabaron con todo el cine, la gente aventaba las sillas y yo pensaba ‘wow, esto es genial’. Ese momento vino a mi cabeza porque lo recuerdo como si hubiera sido ayer, así que decidí incluir la canción en este EP, es mi disco y puedo hacer lo que quiera”.

El mejor recuerdo que Ringo Starr tiene de Charlie Watts

Como recordarán, el pasado 24 de agosto lamentablemente perdimos a Charlie Watts, el legendario baterista de The Rolling Stones. Por supuesto que este hecho causó un enorme impacto en la industria musical, incluso el propio Ringo Starr mandó un mensaje en apoyo a su familia, compañeros de banda y amigos. Sin embargo, él tuvo grandes momentos con Charlie y nos contó uno en el que hasta estuvo involucrado John Bonham.

“Charlie era un gran tipo, nos divertimos mucho, él como yo, hicimos todo lo posible por mantener a nuestras bandas juntas. Obviamente lo conocí, pasábamos el rato e incluso venía a mi casa aunque no vivíamos cerca, o de plano nos encontrábamos en una cena o concierto”. “Una vez hice una fiesta en los 70 y tenía una batería en el ático, ya saben, por si se me antojaba tocar. En esa fiesta, Charlie vio a John Bonham, así que éramos tres bateristas pasando el rato. Bonham se sentó en la batería y como no estaba en un escenario fijo como tal, simplemente la tenía ahí, el bombo le quedaba muy alto y lejos, así que tenía a Charlie Watts y a Ringo sosteniendo el bombo mientras él tocaba. Ahora que lo pienso, ese hubiera sido un gran video para un TikTok o algo por el estilo, seguro se hacía viral. Así que sí, extrañaremos a Charlie, era un ser humano hermoso”.