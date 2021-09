¿Cómo nació la supuesta rivalidad entre Arctic Monkeys y The Kooks?

En el mundo de la música las rivalidades entre bandas no son nada nuevo. Ahí tenemos la de Oasis y Blur –que podemos decir es de las más famosas– o la de Nirvana con Pearl Jam. Pero en esta ocasión recordaremos una que fue bastante extraña (por decir lo menos): sí, hablamos de la pelea entre The Kooks y los Arctic Monkeys.

Alex Turner es uno de los vocalistas más populares de los últimos años, sin embargo, durante su camino por la industria musical el líder de Arctic Monkeys ha logrado hacerse de varios enemigos. En la lista figuran bandas como The Orwells, Peace y Fat White Family. Pero también dicen que se encuentra el buen Luke Pritchard.

Arctic Monkeys y The Kooks debutaron en el mismo año

Primero que nada (y para ponerlos en contexto) regresemos al 2006, año en el que The Kooks y los Arctic Monkeys comenzaron a ganar reflectores dentro de la nueva oleada de bandas emergentes que el rock británico tuvo a principios de los años 2000. Etapa donde también vimos nacer a otras bandas como los extintos The Maccabees, Editors, entre otras.

Por un lado teníamos a Luke Pritchard y compañía, quienes se ganaron el corazón de muchos con su disco debut ‘Inside In/Inside Out’, lanzado en enero de 2006 y en donde los Kooks nos regalaron pegajosas melodías como “Naive” y “She Moves In Her Own Way”, con las que promocionaron este disco lleno de canciones armoniosas, melosas y repletas de varios géneros.

Alex Turner y compañía eran los más relevantes de la industria

Por el otro teníamos a Arctic Monkeys, un cuarteto de jóvenes británicos que en el mismo mes y año también lanzaron su primer disco de estudio ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’. Un disco que no sólo llamó la atención por mezclar perfectamente el rock & roll con el britpop, sino que además nos permitió ver el día a día de los adolescentes ingleses promedio a través de las letras de la banda.

No es un secreto que a partir de ahí muchas bandas comenzaron a ser comparadas con los Arctic Monkeys, quienes se convirtieron en una especie de “barra medidora” (musicalmente hablando) de la escena ‘independiente’. Y aunque muchos intentaron salir de la sombra que creó la agrupación oriunda de Sheffield, nadie lo consiguió. Ni siquiera The Kooks.

Pero la rivalidad entre ambas bandas comenzó con una entrevista de Luke Pritchard

A pesar del inminente éxito de Turner y compañía, ninguna banda contemporánea se vio con intenciones de rivalizar con los Arctic Monkeys. Y es importante decirlo ya que quizá Luke Pritchard, sin saberlo, le dio a los tabloide británicos lo que tanto esperaban: ver nacer otra rivalidad que fuera similar la protagonizada por Damon Albarn y los hermanos Gallagher en los años 90.

Todo comenzó en mayo de 2008 cuando el líder de The Kooks, en una entrevista con el diario británico Mirror UK, declaró que años antes había tenido una pelea física con Alex Turner luego de que descubriera al cantante tratando de desconectar su guitarra, durante un show en donde ambos se presentaron.

El vocalista de The Kooks dijo que golpeó a Alex Turner

“Hemos tenido una relación extraña con los Arctic desde que nos conocimos. Tuve que patear a Alex en la cara porque estaba tratando de sacar los cables de mis pedales de guitarra mientras estaba en el escenario”, dijo Luke Pritchard. “Es una pena porque es un músico genial y un compositor muy talentoso… Pero no debió haber tocado mi guitarra”, agregó.

Durante su entrevista Pritchard detalló que cuando pateó a Alex Turner no sabía quién era, sin embargo, tiempo después se encontró a los Arctic Monkeys e intentó arreglar cualquier roce que existiera, aunque no lo consiguió: “Le pregunté a Alex si quería tener un poco de improvisación en el estudio, pero simplemente me dio la espalda y se alejó”, indicó el frontman de The Kooks.

Y los medios de comunicación se encargaron de engrandecer la rivalidad entre Luke y Alex

Las palabras de Luke fueron suficiente para alimentar a la prensa sensacionalista. De hecho el mismo Mirror presentó la información de la pelea entre Alex Turner y Luke Pritchard afirmando que al Reino Unido le esperaba la mayor pelea de rock & roll que veían desde que Oasis y Blur se habían enfrentado en la llamada “Batalla del Britpop”.

Las reacciones por parte de los fans de Arctic Monkeys y The Kooks no se hicieron esperar. Los que apoyaron la acción de Luke Pritchard aplaudieron que alguien por fin le bajara los humos a Turner, y los seguidores del vocalista de Arctic Monkeys acusaron a Pritchard de querer llamar la atención de cualquier modo posible.

Tiempo después Luke dijo que todo estaba cool entre The Kooks y Arctic Monkeys

Desde entonces los medios de comunicación y los fans continuaron alimentando la enemistad entre los Arctic Monkeys y The Kooks, que al final no escaló a lo ocurrido con Blur y Oasis pero vivieron entre comparaciones y rumores. Tres años después, en el 2011 y con las cosas más calmadas, Luke Pritchard habló del tema al afirmr que nunca tuvo un problema con Alex Turner.

“Nunca ha habido una verdadera enemistad entre nosotros”, dijo al portal Digital Spy. “Lo conocí (a Alex) después y nos reímos(…) Alguien me pidió una historia divertida y les dije eso” mencionó Luke al señalar como los culpables a los medios británicos, quienes supuestamente exageraron su historia.

Pero hasta la fecha la supuesta rivalidad sigue dando de qué hablar

Por su parte y fiel a su estilo, Alex Turner nunca dio pie a confirmar o negar dicha información. O al menos no lo hizo hasta siete años después durante una entrevista que le brindó al portal Speaker TV, donde aseguró que si Luke Pritchard le hubiera pateado la cara el mismo cantante de The Kooks lo sabría, esto dando a entender que él hubiera respondido a la agresión de Luke.

Al final lo cierto es que la supuesta rivalidad entre los Arctic Monkeys y The Kooks quedó a medias y con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, ambas agrupaciones siguen vigentes y con un ejército de fans que de vez en cuando, además de sus próximas presentaciones, también se pregunta qué tanto fue real y que tanto no sobre la pelea entre Alex Turner y Luke Pritchard.