15 años después: The Kooks nos hablan sobre lo que hay detrás del ‘Inside In/inside Out’

Este 2021 se cumplieron 15 años del lanzamiento del ‘Inside In/Inside Out’, el álbum debut de The Kooks que, gracias a decenas de letras que expresaban los sentimientos de un adolescente, convirtió a la banda en una de las agrupaciones británica más importantes y queridas de su generación.

La banda liderada por Luke Pritchard, una que perteneció a la ola de nuevas bandas indie surgidas en el Reino Unido hace más de una década, nos brindó himnos memorables que musicalizaron momentos de nuestra vida por allá del 2006. Tal es el caso de canciones como “Naive”, “She Moves in Her Own Way” o “Seaside”, rolas que hoy en día se siguen coreando en conciertos y festivales.

Luke Pritchard y Hugh Harris nos cuentan lo que hay detrás del ‘Inside In/Inside Out’

La importancia de ‘Inside In/Inside Out’ es notable, tanto musical como sentimentalmente hablando. “El álbum es todavía como un adolescente rebelde. Cuando lo volvemos a escuchar… obviamente tocamos mucho las canciones, pero creo que cuando volví y lo escuché esta vez, y tuve espacio para pensar en él, lo hice diferente”, dice Luke sobre el disco después de 15 años de su lanzamiento.

Y es que acá en Sopitas.com tuvimos la oportunidad de platicar (vía Zoom porque tiempos de pandemia) con Luke Pritchard (voz) y Hugh Harris (guitarra), quienes nos contaron lo que hay detrás de uno de los discos más importantes de The Kooks y también, cómo fue que México significó una fuente de inspiración para una de las canciones del ‘Inside In/Inside Out’.

Un álbum debut conformado por diversos sentimientos que todos atravesamos en la adolescencia

‘Inside In/Inside Out’ fue un disco que llegó en un momento perfecto para The Kooks, quienes en el 2006 eran sólo una banda de jóvenes que buscaban su lugar en la industria musical del Reino Unido. Y sí, ese contexto nos ayuda a ver que las letras del álbum son el reflejo de lo que pasa por la cabeza de un adolescente como lo fue en ese entonces Luke Pritchard, líder y letrista de la banda.

“Estaba bastante interesado en que las canciones se parecieran bastante a las imágenes y estaba realmente interesado los juegos de palabras. Pero en última instancia, creo que el disco sólo es muy emocional, es como mucho enojo y simplemente atravesar las emociones de ser un adolescente”, nos cuenta Luke sobre el álbum.

De la mano de Tony Hoffer y a pesar de las negativas de la industria

“Pareció más emocional y más rebelde y un poco antisistema de lo que recuerdo de alguna manera. Tengo esa vibra de que era bastante funky, ya sabes, y esa cosa creció y se volvió más potente para mí en el disco, así que supongo que esa percepción cambió un poco”, afirma el vocalista sobre la percepción que tiene del ‘Inside In/Inside Out’ 15 años después de haberlo creado.

Para este trabajo, después de una pequeña gira local y con decenas de canciones bajo el brazo, The Kooks contó con la ayuda del famoso productor Tony Hoffer, quien le dio al disco el sonido con el cual se destacarían del resto de las bandas y a pesar de la negativa de su disquera de aquel entonces, quienes de alguna manera buscaban encaminar el sonido y la trayectoria de la banda.

The Kooks defendió su estilo y sus ganas de no pertenecer a un molde en la industria musical

“Recuerdo que fue un problema cuando hablamos de grabar ese disco con Tony Hoffer, porque él tenía un sonido más callejero”, dice Hugh Harris sobre encontrar su esencia al lado del productor. “Nunca nos quedamos en un lugar durante mucho tiempo en una forma creativa y para algunos eso fue como estar en una caja”, afirma el guitarrista de la banda.

“Creo que nosotros realmente no encajamos en un molde de banda indie, ya sabes, eso era bastante importante para nosotros, el ser de alguna manera más progresivos y punk en esos tiempos, con diferentes géneros”, confirma el propio Luke Pritchard sobre el defender el estilo de la banda. Algo que llevó al ‘Inside In/ Inside Out’ a convertirse en un álbum memorable.

“De alguna manera esa fue nuestra llave para poder sobrevivir“, indica Harris. “Porque si no defines a ti mismo en un sonido, con una era, si no te apegas a ti mismo a una era y a un sonido, los productores pueden trabajar. Cualquiera puede trabajar contigo y sentirte incluido; puedes tener una identidad y tomar más de ellas”, asegura.

Las influencias musicales detrás del disco debut de The Kooks

El primer disco de la banda, sin duda, llamó la atención por ser una mezcla de diferentes géneros musicales como el rock, pop, jazz y folk, sólo por mencionar algunos. Y sí, el disco es sólo una muestra del gusto en la música por parte de Luke y compañía, quienes juntaron y fusionaron a los artistas que escuchaban en ese entonces.

“El baterista Paul Garred, quien tocó en el primer disco, escuchaba a Stewart Copeland y The Police. Yo estaba obsesionado con Bob Dylan, quien digamos es mi héroe musical y solo quería imitarlo”, dice Luke Pritchard sobre sus influencias detrás de este disco.

“Literalmente yo estaba en una banda de soul de covers, tocábamos el género Motown y me metí mucho en tocar la guitarra al estilo Motown. De alguna forma me enamoré de tocar la guitarra melódica y realmente estaba muy metido en Bunny Wailer de The Whalers y ese era mi tipo de cosas”, indica Hugh Harris por su parte

Y la inspiración mexicana que The Kooks incluyó en ‘Inside In/Inside Out’ hace 15 años

‘Inside In/Inside Out’ es un disco muy especial para los fans de The Kooks, sobre todo para los mexicanos. Esto es gracias a la canción “She Moves in Her Own Way”, una cuyo video musical se grabó en la ciudad de Tijuana, Baja California, y que fue posible gracias al amor que Hugh Harris tiene por la cultura de nuestro país.

Estaba realmente obsesionado con México, aún lo estoy, amo la cultura mexicana. Es tan colorida, brillante, positiva, cariñosa y respetuosa y consciente de su historia. Tiene una rica conexión con su pasado y las cosas que ya no están con nosotros y celebran las cosas que están con nosotros de una manera extravagante, colorida, brillante, cariñosa y artística

“El video fue solo una especie de idea espontánea sobre hacer un pequeño viaje a Tijuana y divertirnos y ser nosotros mismos”, asegura el guitarrista de The Kooks. “Simplemente fue como un viaje por carretera, ¿no? fue genial”, agrega Pritchard sobre lo asombroso que fue visitar nuestro país en ese entonces.

Desde cómo fue escuchar el ‘Inside In/Inside Out’ 15 años después, hasta el origen de canciones icónicas como “Naive”, Luke Pritchard y Hugh Harris nos contaron más de su disco debut de lo que podríamos imaginar. ¿Ya vieron la entrevista completa? ¡Se las dejamos por acá!