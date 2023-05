¿Cómo definirías lo que significa ‘entretenimiento’? ¿Qué es saber entretener? Bueno, solo hacía falta ver a Robbie Williams en el Tecate Emblema 2023 para saberlo. No es como que no supiéramos que sería una experiencia emocionante, pero esta fue una de esas presentaciones que ponen la vara altísima cuando se habla de dejar el alma en el escenario.

Sí, eso último que escribimos se leyó muy cursi, pero es real: el británico se robó el show en la segunda noche del festival. Y al final, podríamos decir que sí nos demostró lo que ser un verdadero showman. Acá les contamos cómo se puso…

Robbie Williams en el Tecate Emblema 2023. Foto: OCESA/Liliana Estrada.

Un verdadero show el de Robbie Williams en el Tecate Emblema 2023

“Hey Wow Yeah Yeah” fue la canción que arrancó todo. Las coreografías eran vistosas y la banda sonaba genial. De pronto, cuando sonó “Let Me Entertain You”, salió el hombre de la noche con su desfachatez y una promesa por cumplir… “Déjenme presentarme, soy el maldito Robbie Williams y la van a pasar increíble”, dijo en un arranque vibrante.

Como les decíamos, Robbie tenía muy claro que quería demostrar lo que significa entretener. Así que nos dijo lo que para él es la primer regla que todo showman debe tener bien clara: amar a tu audiencia. Se nota que esa idea la tiene bien presente.

Lo siguiente que vino fue “Monsoon”, pero a los pocos segundos de iniciarla, el cantante la detuvo para tomar un poco de aire. “Estoy jodido. Es el COVID, no crean que es mi edad”, dijo Robbie Williams en el Tecate Emblema dejándonos ver que traía ánimos de bromear bastante…

Robbie Williams en el Tecate Emblema 2023. Foto: OCESA/Santiago Covarrubias.

Robbie también le apostó a la nostalgia y nos pidió que lo acompañáramos en un viaje al pasado. “Recordaremos el sexo, las drogas, el escándalo. El sexo… sí, lo recuerdo.. Ah, los 90……“, dijo el británico de nuevo en tono satírico. “Esto será entretenimiento para ustedes, y terapéutico para mí”, mencionó en un tono ya más serio y así llegó “Strong”.

“Tengo dos tipos de canciones. Unas son como: ‘soy jodidamente increíble’. Y las segundas son como: ‘estoy triste y necesito ayuda’… La que sigue es del segundo tipo”, dijo para empezar a cantar “Come Undone”. El humor estaba a todo lo que daba con Robbie Williams en el Tecate Emblema 2023. Y ahí no acababa el asunto…

Robbie Williams en el Tecate Emblema 2023. Foto: OCESA/Santiago Covarrubias.

Robbie impresionado por el amor de México; el recuerdo de Take That y un curioso cover de Oasis

Uno pensaría que a estas alturas de su carrera, Williams ya sabría el gran recibimiento que tiene en México. Pero después de mucho tiempo, él platica que le parece asombroso cuánto lo conoce la gente.

“¿Qué cosas saben sobre mi vida? Es increíble que sepan quién carajos soy… Los llevaré a los 90 ahora“, dijo Robbie Williams para continuar con ese buen rollo y carisma desde el escenario principal en el Tecate Emblema 2023. Y así fue como le empezó a hablar a un joven del público llamado Tomás, a quien le preguntó si conocía a Take That.

Entre broma y broma, con ánimos de recordar los 90, Robbie hasta mencionó cuando a la Selección Mexicana fue veteada de un Mundial en esa época. Pero para seguir con el show, Williams proyectó el video de “Do What You Like” de Take That mientras se burlaba de sí mismo y de su excompañeros de esa boy band.

Robbie Williams en el Tecate Emblema no tuvo piedad cuando recordó a su exbanda para bromear. Justo cuando parecía que cantaría “Could It Be Magic”, se detuvo y dijo algo como “aceptémoslo, nadie vino al festival por esa canción”.

Pero eso solo era la excusa perfecta para una de las sorpresas de la noche, con el grandioso cover que se echó de “Don’t Look Back in Anger” de Oasis. Aquí abajito les dejamos un poco de ese momento para que lo disfruten.

El cierre de Robbie Williams en el Tecate Emblema 2023 fue épico

Bien dicen que lo mejor se queda para el final y así llegaron los clásicos infaltables como “Feel” y “Rock DJ”. Ya se imaginarán cómo las gozó el público. Lo mismo con “Tripping”, que fue otra de las sorpresas geniales del show de Robbie Williams en el Tecate Emblema pues no es habitual que la toque en sus conciertos. Detallazo para los fans mexicanos.

Y si de detalles –con su respectiva broma– se trataba, Robbie le cumplió el sueño a una fan llamada Ana cuando bajó del escenario y de entre todos, la escogió para platicar un poco. “Tienes las manos muy suaves, no trabajas afuera. ¿A qué te dedicas?”, le preguntó Williams a la fan que no se la creía. Ella respondió que trabaja en marketing.

“Tienes manos de marketing muy delicadas. Solo para estar seguro, ¿andas en tus 30 años? Porque hice esto la semana pasada con una chica de 22 años y fue muy raro… Ana, ¿te puedo cantar una canción?”, preguntó la bromista estrella inglesa a la fanática.

El cantante hasta se dio chance de hacer algún chiste con el esposo de la chica. Y bueno, ahora Ana podrá presumir que Robbie Williams le cantó “She’s The One” en el Tecate Emblema.

Con toda la emoción de por medio, Robbie dijo que aún no podía creer todo el cariño del público mexicano y para comprobarlo, hizo un pequeño interludio acapella para que la gente cantara con él. Y sí, el público respondió de gran manera a cada verso.

Pero todo eso solo fue la excusa perfecta para la despedida con “Angels”, momento en que la lluvia volvió a caer densa, dándole un rollo bastante emotivo al cierre de una noche en la que Robbie Williams, como prometió al inicio, nos hizo pasarla increíble. Definitivamente, él entiende mejor que nadie lo que significa entretener.

