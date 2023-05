Estos fueron los mejores actos que vimos en Tecate Emblema 2023

¡Por fin! Después de unos cuantos meses de espera, por fin llegó el fin de semana que muchos esperaban, el de Tecate Emblema 2023, que luego de varios meses aguantando, este festival regresó con bombo y platillo con un lineup muy rifado que nos hizo bailar y cantar como si no hubiera un mañana.

Este 13 y 14 de mayo, se armó una fiestota en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la cual tuvo a artistas como Belinda, One Republic, Melanie C, Robbie Williams, Black Eyed Peas y muchos más. Y si no tuvieron chance de lanzarse a Tecate Emblema 2023, no se preocupen, que acá les contamos de los mejores actos que vimos en el festival..

Imagen ilustrativa de Tecate Emblema 2023/Foto: OCESA

Los mejores actos de Tecate Pa’l Norte 2023

Rayben

El Tecate Emblema 2023 empezó con todo, pues para abrir el escenario KIA tuvimos ni más ni menos que a Rayben, quien puso los beats exactos para arrancar como debía la fiesta en el festival y que a pesar todo, nos hizo sacar los prohibidos

La DJ y productora mexicana se tuvo que enfrentar a una situación sumamente complicada: la lluvia y hasta el granizo que cayó en el Autódromo Hermanos Rodríguez mientras se aventaba su set. Que la neta, hizo que muchos se refugiaran donde pudieran.

A pesar de eso, hubo público fiel que se quedó a sacar los pasos prohibidos. Al final, el clima se calmó y Rayben pudo terminar su set con el que calentamos motores para lo que venía.

Rayben/Foto: OCESA

Bruses

Luego de una lluvia medio intensa en el Tecate Emblema 2023, Bruses llegó para ponerle energía a la tarde en el festival.

Desde el inicio, todo fue diversión con “Señorita Revolución”, “Trash” y “Alcohólica Funcional”. Bruses sacó una pistola de agua llena de chelita, y la de¶scargó hacia el público y su banda. Como para refrescarlos sabroso.

La joven cantante contagió al público con su irreverencia, mientras otras rolas cool como “Dueles”, “I Like 2 Be”, “Té de piña” llegaron al repertorio. Muy buen show para ponerle buen rollo a la tarde en este primer día del festival.

Bruses/Foto: OCESA

NIKI

Después del susto que nos llevamos con la lluvia (y hasta granizo), el sol empezó a salir en el Tecate Emblema 2023 y llegó el turno de que NIKI le pusiera buena vibra al festival con sus pop personal y divertido.

La cantautora indonesia fue de las primeras en aprovechar la pasarela para acercarse al público. Y aunque la gran mayoría de plano no la ubicaban, respondieron de manera increíble a la energía de la artista, quien quiso estar cerca de la gente en todo momento.

Entre rolas que nos llegaron al cora y otras que nos sirvieron para bailar, NIKI se aventó un set que nos llevó por la tristeza y la alegría. Algo que sin duda necesitábamos en Tecate Emblema 2023 y que no sabíamos que necesitábamos.

NIKI/Foto: OCESA

Melanie C

El toque de nostalgia no faltó en el Tecate Emblema y Melanie C se encargó de ello con un show para fiestear, echar nostalgia, romancear, empoderarse y más.

Y es que desde el inicio, rolas como “Blame It On Me” o “Never Be the Same Again”, en especial esta última, se llevaron el coro de los fans. La británica vio el recibimiento y cada que podía, le decía al público “los amo” (demostrando además que no se le da nada mal el español).

Melanie C/Foto: OCESA

“Let Me Down Easy” sonó con su vibra country y fue uno de los momentos más emotivos pues dijo que la canción era sobre un patán que va a tocar mañana. ¿Pedrada para Robbie Williams?

Claro que no podían faltar las rolas de las Spice Girls, así que Melanie sacó algunos clásicos como “Spice Up Your Life”, “2 Become 1” y “Wh¶¶o Do You Think You Are”, cerrando así una presentación muy divertida con la icónica Mel C.

Pabllo Vittar

El Tecate Emblema 2023 necesitaba a alguien que llevara el evento al siguiente nivel. Y para eso tuvimos a Pabllo Vittar, quien luego de un buen rato sin tocar en nuestro país, regresó por la puerta grande para dar un showsazo de aquellos en el festival.

Como siempre, el artista brasileño se rifó como los grandes y lo dio todo en el escenario Shein, donde como era de esperarse, sacó lo mejor de su repertorio y demostró todo el amor que le tiene tanto a México como al público que tiene por acá.

Pabllo Vittar/Foto: OCESA

Y sí, como era de esperarse, el show de Pabllo Vittar en Tecate Emblema 2023 tuvo de todo. Bailarines, coreografías muy chidas, banderas LGBTQ+ y por supuesto, hasta un Dr. Simi. Sin duda, esto era lo que necesitábamos para entrar en calor y cargar pila para lo que se venía dentro del festival.

The Driver Era

Tras su concierto en el Pabellón Oeste del año pasado, The Driver Era ahora vino a probar el ambiente festivalero en la Ciudad de México para el Tecate Emblema 2023.

Ross Lynch (a quien varios recordarán por protagonizar la serie de Disney, Austin & Ally) y Rocky Lynch tomaron el Kia Stage, y aunque es cierto que su proyecto es relativamente joven, demostraron por qué han crecido tanto y por qué su fandom crece cada vez más en México.

The Driver Era/Foto: OCESA

Rolas como “Heart of Mine”, “Afterglow”, “Nobody Knows” sonaron duro con el coro de los fans que se sabían cada rola prácticamente por completo. Incluso tienen rolitas con vibra y ritmos latinos, que sirvieron para darle a la noche un poco de baile (y es que el propio Ross Lynch es un frontman enérgico, que le pone bastante energía a su performance, eh).

La banda se dejó llevar por la emoción de su público, y claro que no faltó el clásico “que viva México, cabrones”. Dieron buen show, para ser apenas su segunda presentación en el país. Pinta para ser una banda que veremos más seguido acá.

One Republic

Poco a poco nos acercábamos al final del primer día de Tecate Emblema 2023. Sin embargo, faltaba checar uno de los actos principales, ni más ni menos que a One Republic, quienes tomaron el escenario principal para aventarse un gran show dentro del festival.

Desde el inicio, la banda no nos dio un respiro, pues abrieron con “Secrets” y a partir de ahí se aventaron un recorrido por todos los hits que han sacado a lo largo de su enorme carrera musical.

Ryan Tedder de One Republic/Foto: OCESA

Aunque eso sí, hubo un momento donde hubo puros éxitos, pues Ryan Tedder aprovechó que además de ser vocalista de One Republic, también es productor de otros artistas para sacar covers muy pesados de rolas que él ha compuesto, como “Halo” de Beyoncé y “Sucker” de Jonas Brothers.

Y sí, por supuesto que el cierre de la presentación de One Republic en el Tecate Emblema 2023 estuvo brutal, pues al final se echaron éxitos como “I Ain’t Worried” y “Counting Stars”, que pusieron a cantar a todo el público que termino muy contento con la presentación de la banda.

Belinda

La noche cayó en el primer día del Tecate Emblema 2023 con Belinda como la encargada de cerrar el KIA Stage. Y como se esperaba, fue uno de los actos que más fans juntó el sábado, todo en un show lleno de sorpresas.

Para su presentación, la cantante se trajo a varios invitados como Moderatto y la española Ana Mena. También por ahí subieron los de Genitallica a tocar “Borracho” junto a ella. Y claro, no faltaron esas canciones reconocidas de Belinda como “Muriendo lento”, “Ángel”, “Luz sin gravedad”y “Bella traición” que la gente se sabe completitas.

Belinda/Foto: OCESA

Pero ahí no acabó el show pues incluso tocó de nuevo su cover de “Best of You” de Foo Fighters y “Amor Eterno” de Juan Gabriel, de las cuáles dijo son de sus favoritas de toda la vida. Hasta el sentimiento le ganó cuando tocó la de JuanGa, ahí nomás para poner emotividad a todo.