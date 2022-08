Para nadie es un secreto que Roger Waters es un gran artista, pues a lo largo de su carrera nos ha regalado grandes canciones y discos junto a Pink Floyd o como solista. Sin embargo, en lejos de llamar la atención por su música, el bajista de la legendaria banda se ha llevado los reflectores por dar su particular punto de vista sobre la situación política a nivel mundial. Y no tiene miedo de hacerlo.

Waters siempre se avienta pleitos que nos cuesta trabajo entender, como cuando mandó lejos a Mark Zuckerberg por querer usar sus rolas para publicidad (ACÁ les contamos cómo estuvo la cosa) y culpar directamente a Israel por el asesinato de George Floyd en 2020 (sÍ, no es broma, eso pasó y AQUÍ pueden checarlo). Pero ahora dejó a todos con el ojo cuadrado por defender a dos países sumamente polémicos: Rusia y China.

Foto: Getty Images

Una vez más, Roger Waters llamó la atención por defender a Rusia

Resulta que el pasado 6 de agosto, CNN publicó la plática que tuvo el presentador Michael Smerconish con Roger Waters. Además de aprovechar la ocasión para promocionar su más reciente gira, This Is Not A Drill –la cual pasará por México–, el exbajista de Pink Floyd tomó el micrófono de esta cadena para responder algunas preguntas que le hicieron sobre las tensiones políticas que existen actualmente, como la guerra entre Ucrania y Rusia, así como el conflicto de Taiwán con China.

Para empezar, Waters declaró que incluiría al presidente Joe Biden en la categoría de “criminales de guerra”… ¿la razón? Bueno, pues considera que el mero mero de Estados Unidos está alimentando el fuego en Ucrania y para él, eso es un gran crimen. Además, Roger considera que los vecinos del norte también tienen la culpa porque no han presionado a Volodímir Zelenski para que llegue a un acuerdo con Vladimir Putin para evitar la muerte de más personas –sobre todo rusos– pero en su lugar, siguen financiando y suministrando sus esfuerzos militares al ejército ucraniano.

Foto: Getty Images

El exbajista de Pink Floyd negó que Estados Unidos sea un país “liberador”

Por supuesto que Michael Smerconish se opuso a esta idea, afirmando que Roger Waters parece señalar con el dedo al país que fue invadido –hablando de Ucrania– pero la mente maestra de Pink Floyd contraatacó declarando que esta cosa ha estado sucediendo durante mucho más de un año, pues piensa que el conflicto entre ambos países inició en 2008, cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) llegó a la frontera con Rusia y a partir de ahí –supuestamente–, violaron algunos acuerdos que se negociaron durante la retirada de la URSS de toda Europa del Este.

Más adelante, Waters también rechazó el comentario de Smerconish de que los estadounidenses son “liberadores”, pues el músico británico se les fue a la yugular diciendo que este país solo se metió en la Segunda Guerra Mundial por culpa de Pearl Harbor. “Le sugiero que… se vaya y lea un poco más, e intente averiguar qué haría Estados Unidos si los chinos pusieran misiles con armas nucleares en México y Canadá”, dijo Roger sobre esta situación.

Foto: Getty Images

Roger también defendió a… ¿China?

Por último pero no menos importante, Roger Waters defendió a China, pues afirmó que a pesar de todo, Taiwán sigue siendo territorio de la República Popular sin importar lo que opine Estados Unidos: “Te estás creyendo la propaganda de tu bando. No se puede tener una conversación sobre los derechos humanos y Taiwán sin hacer la lectura. Los chinos no invadieron Irak y mataron a un millón de personas en 2013. ¿A quién han invadido y masacrado los chinos?”.

No cabe duda que Waters tiene un pensamiento muy duro y particular sobre los conflictos internacionales, pues ve las cosas desde una perspectiva completamente diferente pero.. ¿de plano culpar a Estados Unidos, Ucrania y Taiwán? No lo sé, Rick. De cualquier manera y para que vean que no les mentimos, a continuación les dejamos la entrevista completa de Roger con CNN: