No cabe duda que Rosalía es una de las cantantes de la escena hispanohablante más populares en el panorama internacional y ahora, lo confirma con su primera entrevista para uno de los talk-shows más importantes del mundo, el de Jimmy Fallon. La española llegó al programa para hablar de su próximo disco, Motomami, pero en medio de la charla también salió a relucir una curiosa anécdota con otro reconocido cantante europeo.

Pues resulta que la intérprete de “Malamente” es amiga de Harry Styles, por lo que han intercambiado uno que otro mensaje de texto. La cosa es que la catalana suele cambiar mucho de número telefónico… y bueno, eso le jugó una mala pasada al exintegrante de One Direction pues terminó mensajeando a otra persona.

Rosalía y su curiosa anécdota con Harry Styles

Dentro de unos días, Rosalía lanzará su segundo álbum de estudio, el ya mencionado Motomami del que ya ha mostrado un par de sencillos (que dicho sea de paso, han divido bastante la opinión del público). Por ello, la artista anduvo de visita en The Tonight Show with Jimmy Fallon el pasado jueves 10 de marzo para hacer promoción y platicar un poco.

Pero no fue cualquier visita en realidad. Se trata de la primera vez que la española llega a un talk-show estadounidense y lo hizo como una parada previa a su aparición en Saturday Night Live este mismo fin de semana. Luego de explicar un poco el significado del título de su nuevo álbum y de darle unas lecciones de pronunciación en español a Fallon, la oriunda de Barcelona y el conductor hablaron de una curiosa historia sobre Harry Styles.

Rosalía explicó que regularmente cambia de número de teléfono por el hecho de que se satura de mensajes y termina sin contestarlos. También esto lo hace para concentrarse en su tiempo en el estudio de grabación, mencionó. Así que a raíz de ello, muchos de sus amigos y conocidos terminan mensajeando con otras personas.

“Pensaba que cuando dejabas de usar un número telefónico, ese número desaparecía o algo por el estilo… no sé por qué pensaba eso”, contó la cantante. ¡Pero no! Algunos números que se dejan en desuso, se reutilizan para otros usuarios y resulta que Harry Styles tenía uno de los viejos contactos telefónicos de la española. ¿Qué pasó entonces? Rosalía sacó un screenshot de una conversación…

Pues pasa que Harry le había mandado un mensaje a la catalana para decirle lo mucho que le gustaba su canción “Dolerme”. El británico recibió una respuesta que decía “lo sé, cariño”. Luego, Styles contestó diciendo “la amé” y le regresaron el mensaje diciendo “te amo”, a lo que él enseguida escribió “te amo también”. Pero, oh sorpresa: le dijeron al ex One Direction que ese número de teléfono ya era de alguien más.

“Este número le pertenecía a alguien más antes. Ahora es mío. Así que deja de molestarme. Buenas noches, gracias”, le puso un desconocido a Harry Styles. ¿Se imaginan lo que ese desconocido, sea quien sea, debe estar pensando ahora? Vaya anécdota, jajaja.