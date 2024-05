Sam Smith adelantó su fiesta de cumpleaños con un showsazo en Tecate Emblema 2024

Lo que necesitas saber: Sam Smith volvió a México para cerrar el primer día de Tecate Emblema 2024 y armar una fiesta donde todos lo celebramos. Checa la reseña.

Sam Smith se adelantó y para sorpresa de todos, festejó a lo grande prózimo su cumpleaños en Tecate Emblema 2024. A menos de un año del par de fechas que se aventó en el Palacio de los Deportes, el británico regresó a México para cerrar con broche de oro el primer día en el escenario Tecate.

Y vaya que fue un showsazo de aquellos. Con decirles que ni siquiera el aguacero que cayó en el Autódromo Hermanos Rodríguez lo pudo detener, pero vamos por partes, porque definitivamente hay un montón de cosas qué comentar sobre lo que vivimos con Sam.

Sam Smith se llevó por completo el primer día de Tecate Emblema 2024/Foto: Raúl Fernández

Mientras la gran mayoría andaba viendo a Belanova, algunos decidieron quedarse en el escenario principal de Tecate Emblema 2024 para agarrar buen lugar para Sam Smith y ahí nos dimos cuenta de que a diferencia de otros artistas que adaptan su presentación para festivales, el británico no se guardó nada, pues se trajo la impresionante escenografía completa del Gloria Tour. Bien ahí.

Pero bueno, exactamente a las 11:15 de la noche las luces se apagaron en el escenario y tras un breve intro, apareció Sam para dejarnos emocionalmente golpeados con el combo de “Stay With Me” y “I’m Not The Only One”, en las que alguien particular del público que “tenía saldo en su celular” y no iba dudar en usarlo para marcarle a quien piensan con estos temazos.

Sam Smith cerró con todo el primer día de Tecate Emblema 2024

“Son asombrosos, hagan ruido, Ciudad de México”, mencionó Sam Smith, que en cada chance que tenía, le mandaba besos a los fans que andaban en las primeras filas del mar de gente que llenó el escenario Tecate para verle. Aunque eso no fue suficiente, ya que el cantante dedicó unas palabras muy lindas en las que nos dejó claro el enorme cariño que siente por este país.

“Hola, Ciudad de México. Esto es increíblemente loco, ¿cómo se la están pasando esta noche? ¿Están bien? Prometí no decir esto, pero este es mi lugar favorito para salir de gira. Me han dado los mejores shows de mi vida, México. Muchas gracias por su amor y su apoyo siempre. Creo que somos el último show de la noche, estamos en la medianoche, ¿están preparados? (…) Es mi cumpleaños en dos días, así que quiero que me den el mejor regalo cantando y dando toda su energía, ¿pueden con eso?”.

Desde un inicio, Sam Smith se mostró completamente emocionado y sorprendido por el recibimiento del público de Tecate Emblema 2024/Foto: Raúl Fernández

Claro que al recordarle a sus fans que está a nada de cumplir 32 años, empezaron a cantarle “Las mañanitas”. Pero les faltó un poco de fuerza para que Sam los escuchara, la verdad. Luego de esto, junto a sus coristas y guitarrista, Smith se aventó “Too Good At Goodbyes”, donde varios lo acompañaron aplaudiendo y cantando a todo pulmón.

Tras un intro tocado por la bandota que trae Sam Smith, se siguió con “Diamonds” (donde el británico sacó los prohibidos y nos hizo bailar un poco al ritmo de este temazo) y continuó al ritmo de “How Do You Sleep?”, para la cual, el artista pidió a todos los que estaban durante su show en Tecate Emblema 2024 que tronaran los dedos si la conocían.

La lluvia se hizo presente durante el show de Sam

Para cantar “Dancing With A Stranger”, Sam Smith se cambió y se puso un vestido negro que qué cosa, se veía impresionante. “¿Les gusta mi vestido! Es jodidamente alto, ¿no lo creen?”, afirmó el cantante. Todo era risas, diversión y buena vibra hasta que en esta rola, donde el británico colabora con Normani, de la nada comenzó a caer la lluvia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El show, a pesar de las gotas –que cada vez eran más intensas y constantes– continuó con normalidad. Sam recordó que este 2024 se cumplen una decada del lanzamiento de In the Lonely Hour, su álbum debut. Y claro que dio un discurso al respecto: “Me di cuenta que hay canciones (de este disco). que ni siquiera había cantado en vivo y esta es una de ellas. Gracias por acompañarme en todo estos 10 años, esto es ‘Good Thing'”.

Sam Smith se aventó un setlist muy completo, con el que recorrió una década de carrera musical/Foto: Raúl Fernández

Hasta ahí todo iba de maravilla, la lluvia era tolerable. Es más, con “Lay Me Down” se sintió una vibra diferente con el tormentón que estaba cayendo. Sin embargo, todo se descontroló en “Gimme”, la rola de Sam Smith con Jessie Reyez, porque Tláloc dejó caer toda su ira específicamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y ante tal diluvio, sin nada que taparse, algunos decidieron dejar sus lugares para refugiarse.

“Está lloviendo muy fuerte, ¿verdad? Escuchen chicos, es solo agua y no durará para siempre, incluso la pueden tomar”, mencionó Sam para tranquilizarnos. Es más, para confirmar su punto, sacó, el cantante sacó la lengua para tomar algunas gotas, haciéndonos reír y sentir mejor mientras nos mojábamos durísimo.

Muchos ofnis, coreografías sensuales y un setlist casi perfecto

Afortunadamente el aguacero no duró tanto, pero se dejo ir como si no hubiera un mañana. Pero bueno, volviendo a “Gimme”, en esta parte de su show, Sam Smith eleva la temperatura juntando esta canción con “Lose You” y “Promises” para que el cantante saque los pasos prohibidos e incluso “perreara” con sus bailarines. Pero no solo eso, sino que estos últimos también bailaron coreografías que le darían un infarto a tu tía religiosa, llenas de sensualidad y pasión queer.

Para “I’m Not Here to Make Friends”, Sam usó un atuendo muy cool (pero que para este sopibecario que no sabe de moda, parecía otro primo de Abelardo de de Plaza Sésamo) y un rato dejó que sus bailarines se rifaran echándose unos buenos pasos mientras él se cambiaba (de nuevo) para ponerse la camiseta de la Selección Mexicana (ya saben, porque británico) que traía el “Smith” en el dorsal.

Sin embargo, todo esto fue regalarnos uno de los momentos más épicos de la noche: escuchar “Latch”, la colaboración de Sam con Disclosure, que en vivo y a todo color fue algo que simplemente nos enchinó la piel. “Los amo mucho, México”, afirmó el artista justo antes de quitarse la playera del Tri y regresar a cambiar para el cierre de su presentación.

En medio de un ritual musicalizado con “Gloria”, Sam Smith regresó al escenario principal usando una especie de capa de cuero negro y liguero, sus bailarines se le unieron para ponerle un collar en el cuello con la palabra “sex” y darle lo que creemos que era un martini. Todo esto para cerrar con broche de oro cantando “Unholy”, el hitazo del británico que por un momento nos hizo sentir en el mismísimo infierno.

Haciendo reverencia junto a su banda y bailarines, Sam se despidió de Tecate Emblema 2024, no sin antes recordarnos una vez más cuánto ama a México. Más allá de celebrar su cumpleaños un par de días antes, le artirfestejó 10 años de carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pero más allá de que está a punto de cumplir 32 años, Sam Smith también el amor, la diversidad y ser tú mismo fueron parte de esta fiestota que estamos seguros que, aunque terminamos hechos sopa, la gran mayoría no podrá superar en un buen rato.

Setlist de Sam Smith en Tecate Emblema 2024

“Stay With Me” “I’m Not The Only One” “Like I Can” “Too Good At Goodbyes” “Diamonds” “How Do You Sleep?” “Dancing With A Stranger” “Good Thing” “Lay Me Down” “Gimme” “Lose You” “Promises” “I’m Not Here to Make Friends” “Desire” “Latch” “I Feel Love” (cover de Donna Summer) “Gloria” “Unholy

