Lo que necesitas saber: No cabe duda que Sam Smith es una figura importante para la comunidad LGBTQ+ y su evolución en la música lo demuestra.

Si algo tenemos muy claro es que Sam Smith es una de las figuras más importantes de la industria musical actual. Y es que no es para menos, pues definitivamente es una de las mejores voces que tenemos en estos tiempos. Y aunque lleva ya casi una década en la cima del mundo, ha pasado por un montón de cambios a lo largo del tiempo.

Parece que fue ayer cuando el mundo conoció la voz de Samuel Frederick Smith en “Latch” junto a Disclosure. Aunque ya llevaba rato picando piedra, fue gracias a este hitazo que inició su camino hacia el estrellato. Con rolones como “Stay With Me” y “I’m Not the Only One”, Sam ganó popularidad a nivel internacional y la atención de muchas personas.

Foto: Getty Images

Repasemos la evolución de Sam Smith

Sin embargo, a pesar de tener una fórmula muy efectiva que fácilmente podría haberla repetido para hacer sus siguientes discos, Sam Smith no se quedó encasillado en lo que le salía a la perfección. Lo decimos porque con The Thrill of It All y Love Goes, confirmó que podía entrarle a más géneros y sobre todo, decir más cosas a través de sus canciones.

Aunque quizá el punto más alto de su genialidad como artista –hasta la fecha– lo vimos en Gloria, su cuarto material discográfico donde por primera vez en su carrera, Sam se muestra abiertamente como es y sin tapujos, siendo una voz para la cultura LGBTQ+ en el mainstream. Aunque para llegar a eso, el cantante tuvo que pasar por mucho y por acá repasaremos la evolución y el camino de este artistazo.

Sam Smith en el Palacio de los Deportes. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com.

‘In The Lonely Hour’: Los inicios de una carrera prometedora

En 2014, después de un EP que no tuvo el impacto que se esperaba y luego de darse a conocer con Disclosure, Sam Smith lanzó su álbum debut, In The Lonely Hour. Con este discazo, además de darnos hitazos que le dieron la vuelta el mundo (y que incluso lo trajo por primera vez a México para el Corona Capital de ese año) y combinar la melancolía del desamor con una voz emotiva y letras sinceras, conquistó al planeta entero.

Sin embargo, en medio del lanzamiento del disco, Sam hizo un anuncio muy importante: se declaró abiertamente gay, lo que le convirtió en un representante de la comunidad en la industria musical. Aún más cuando cuando Smith se llevó cuatro Grammys en 2015 y agradeció el hombre del que se trata ese disco por romperle el corazón, pues si no hubiera sido por él, quizá no se regresaba a su casa con los premios.

‘The Thrill of It All’: El primer cambio importante de Sam Smith

Para 2017 y tras estrenar varios sencillos, Sam Smith dejó a todos con el ojo cuadrado. Más allá de su cambio físico, nos sorprendió con The Thrill of It All, su segundo material discográfico en el que, a diferencia de su trabajo anterior, mostró una faceta mucho más madura y reflexiva que hasta ese momento no le conocíamos.

A lo largo de este álbum, Sam creó una especie de diario personal en el que habla de temas más amplios y complejos. Prueba de ello las rolas “Too Good at Goodbyes” y “Pray”, que dejaron claro que tuvo un crecimiento tanto artístico como personal, aunque al mismo tiempo, mantuvo algo de su esencia y del estilo que le diferenció del resto.

Sin embargo, en este mismo periodo y en entrevista para The Sunday Times, Sam Smith se declaró públicamente de género queer, declarando lo siguiente “me siento tanto mujer como hombre”. Para 2019 se declaró como una persona de género no binario y cambió sus pronombres a they/them, tras años “en guerra” con su género. Y fue gracias a esto que comenzó a sentirse más libre tanto arriba como debajo del escenario.

‘Love Goes’: La experimentación y autoconocimiento de Smith

En 2020, cuando el mundo todavía se encontraba en caos por la pandemia, Sam Smith decidió transformar su carrera una vez más con su tercer álbum de estudio, Love Goes. Fue junto a este disco que rompió con las expectativas que le habían impuesto dentro de la industria y en la sociedad, pues le vimos más suelto y explorando nuevos géneros (como el R&B y la electrónica), ampliando sus horizontes musicales.

El ejemplo de este nuevo rumbo en la carrera de Smith son temazos cmo “Diamonds» y “How Do You Sleep?”, que sobresalieron del resto del tracklist del disco por su ritmo y vibras, además de colaborar con artistas como Calvin Harris, , Demi Lovato, Burna Boy, Labrinth y Normani. Sin embargo, quizá lo más valioso de esta era es que Sam le dejó claro a todo el mundo que ya se había encontrado como artista y como persona. Lo cual le dio confianza para vestirse y hacer lo que quisiera.

‘Gloria’ o el disco donde conocimos al verdadero Sam

Finalmente llegamos al álbum más reciente de Sam Smith. Así es, hablamos de Gloria, un disco que definitivamente, es un antes y un después en su carrera. Y es que no es para menos, pues en él, se muestra abiertamente como una persona no binaria, negando cualquier estereotipo y haciéndole frente a la sociedad, al vestirse como le da la gana y luciendo físicamente como prefiere.

Y vaya que eso se nota en el disco, pues podemos escuchar a un Sam más libre y segurx de sí mismx, en el álbum más profundo de Smith hasta la fecha. A través de una colección compacta y fluida de rolas pop, muestra su versatilidad vocal y su crecimiento personal, con letras sobre sus experiencias como una persona queer que fue criada como católica.

La prueba más grande de esto es “Unholy”, donde Sam Smith colabora con Kim Petras (otra artista importante para la comunidad LGBTQ+ en la actualidad de la que ya les hemos hablado) y en cuyo video deja muy claro en qué faceta se encuentra como artista, enseñando su lado más atrevido, teatral y hasta irreverente.

Sam Smith es una de las voces importantes

Además de su evolución y cambio musical, Sam Smith ha sido importante para alzar la voz a favor de la comunidad LGBTQ+ en la industria musical, utilizando su posición para alzar la voz por la igualdad y la aceptación de todos sin importar su género o preferencia. Pero no solo eso, gracias a que siempre se ha mostrado como una persona auténtica y sincera que ha inspirado a muchxs en todo el mundo a ser honestxs consigo mismxs y quererse tal como son.

No cabe duda que el camino de Sam, como artista y persona, ha tenido de todo. Sin embargo, a través de sus canciones y su actitud ante el mundo, se convirtió en un símbolo de empoderamiento que ha impactado a muchxs que se sienten incomprendidxs y encuentran en la música de Smith las fuerzas para poco a poco, sacar su verdadero yo.

