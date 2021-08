Santana y Rob Thomas se reúnen tras más de 20 años en su nueva canción “Move”

Otro gigante está de vuelta… Carlos Santana y compañía traen nueva música bajo el brazo y un disco en la mira que será lanzado en poco menos de dos meses, para ponerle sabor a la recta final del 2021. Y eso no es todo pues el legendario guitarrista, se unió con un viejo conocido para agregarle emoción al momento.

Este miércoles, el músico de origen mexicano liberó “Move”, una canción en la que lo acompaña el mismísimo Rob Thomas (así es, ese mero con el que rompió las listas en 1999 con “Smooth”) y que sirve como el primer adelanto de lo que será el disco Blessings And Miracles. Dicho material verá a la luz a mediados de octubre próximo.

Santana y Rob Thomas se reencuentran para la canción “Move”

Ah, qué buenos tiempos aquellos cuando Santana y Rob Thomas sonaban alrededor del mundo con “Smooth”. La característica guitarra del músico nacido en Jalisco y ese toque latino en la música, acompañado de la voz del vocalista de Matchbox 2oth, nos entregaron una de las canciones más sensualonas -la neta- del momento.

Y el video, ni se diga… nomás de verlo se antojaba armar una fiesta de esas en plena calle para ponernos a bailar con todo el barrio. Pero bueno, como sea, no cabe duda que esa colaboración la rompió en todas partes. ¿Funcionaría la fórmula en nuestros días? No lo podemos confirmar, pero vale la pena averiguarlo…

Este miércoles, el guitarrista compartió en sus redes el track “Move”, donde se reúne con el propio Rob Thomas a 22 años de la colaboración antes mencionada. Este nuevo tema, de hecho, es el primer sencillo que el guitarrista muestra de lo que será su álbum Blessings And Miracles, que verá la luz el 15 de octubre venidero. Así que ya se la saben; apunten la fecha en su agenda musical.

Y aunque este se trata del primer adelanto de nuevo disco de Santana, inicialmente se trataba de una canción que American Authors escribió junto a Thomas para el álbum de este último. Sin embargo, se dieron cuenta que la rola tenía una esencia bastante latina, así que invitaron al artista de origen mexa para colaborar. A este le gustó el track y le pidió a Rob si la podía incluir en su nuevo material.

“Rob estaba trabajando en eso y quería saber si yo podía tocar… Y tan pronto como la escuché, dije: ‘Esta es una canción de verano poderosa’”, dijo Santana en un comunicado recogido por Rolling Stone. Checa el track a continuación.

Tracklist de ‘Blessings And Miracles’

Acá abajito les dejamos el tracklist del próximo disco de Santana, que sale el 15 de octubre:

1. Ghost of Future Pull/ New Light

2. Santana Celebration

3. Rumbalero (feat. Salvador Santana & Asdru Sierra)

4. Joy (Carlos Santana & Chris Stapleton)

5. Move (Carlos Santana, Rob Thomas, Zac Barnett & American Authors)

6. A Whiter Shade of Pale (feat. Steve Winwood)

7. Break (feat. Ally Brooke)

8. She’s Fire (Diane Warren, G-Eazy & Carlos Santana)

9. Peace Power (feat. Corey Glover)

10. America for Sale (feat. Kirk Hammett & Marc Osegueda)

11. Breathing Underwater (feat. Stella Santana, Avi Snow, MVCA)

12. Mother Yes

13. Song for Cindy

14. Angel Choir (feat. Gayle Moran Corea)/ All Together (feat. Chick Corea)

15. Ghost of Future Pull II