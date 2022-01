Dave Grohl es poseído y ataca a los Foo Fighters en el tráiler oficial de la película ‘Studio 666’

Foo Fighters viene con un estreno bien interesante bajo la manga pero en esta ocasión, no nos referimos a un lanzamiento musical como tal. Se trata de Studio 666, la película de terror y comedia que la legendaria banda tiene lista para darle salida el próximo mes de febrero y que vienen adelantando desde ya hace un rato.

El pasado mes de diciembre, los liderados por Dave Grohl compartieron un breve vistazo de la cinta y ahora, para echarle emoción al momento, liberaron el tráiler oficial con más detalles de lo que veremos en pantalla. Acá les contamos un poco de lo que se sabe de este proyecto y toda la cosa.

Tenemos tráiler oficial de ‘Studio 666’, la película de los Foo Fighters

Los Foo Fighters están por todos lados. Apenas el año pasado, lanzaron su décimo disco Medicine At Midnight, comenzaron a dar un montón de recitales por doquier (los vimos en el Tecate Pa’l Norte de noviembre pasado) y hasta lanzaron un proyecto de música disco llamado The Dee Gees. Ahora que llegó el 2022, se vienen más shows en vivo, pero eso no es de lo que les queremos hablar.

Como mencionamos, este 11 de enero la banda compartió el tráiler oficial de su película Studio 666, que dicho sea de paso será una comedia de terror en la que el combo entero participa. Precisamente, la historia nos muestra al grupo preparando la grabación del su décimo material discográfico, el cual tiene que ser especial en todos los sentidos… pero la cosa o viene bien.

La agrupación decide ir a grabar el disco a una antigua casa aparentemente abandonada para buscar que el sonido sea distinto, pero a pesar del plan, parece que la banda tiene algunos bloqueos creativos importantes. De hecho, en una escena Dave Grohl le dice a la banda que les mostrará una rola en la que ha estado trabajando y de repente, suena el riff de “Everlong”. El asunto se pone chistoso ya que el baterista Taylor Hawkins le dice que escribió eso hace 20 años.

Dave se mira frustrado y es en ese momento que las cosas se ponen tensas en la casa pues una presencia sobrenatural aparece mientras el vocalista duerme y lo posee. Este demonio hace que Grohl se ponga creativo y comience a escribir las canciones… pero también lo orilla a atacar a sus compañeros como al propio Hawkins con un platillo de batería o a Chris Shiflett con una parrilla mientras cocina.

Studio 666, de acuerdo con Consequence Of Sound, está basada en una experiencia real de Foo Fighters en una casa de Encino, California donde pasaron por varios sucesos extraños durante la grabación de su reciente disco. La película, que se estrena el 26 de febrero en cines estadounidenses, es dirigida por B.J. McDonnell y cuenta con apariciones especiales de Whitney Cummings, Leslie Grossman, Kerry King de Slayer y más estrellas invitadas. Acá les va el tráiler.

Entrevista con Dave Grohl

También por acá les dejamos la entrevista que tuvimos con Dave Grohl hace unos meses donde nos cuenta cómo ha sido el regreso a la escena con el lanzamiento de su más reciente disco y cómo han sido los casi 27 años de carrera de la banda. Charla imperdible.