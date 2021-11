Foo Fighters armó un cierre espectacular en la primera noche del Pa’l Norte 2021

“Son momentos como estos en los que aprendemos a vivir de nuevo”. Para aquellos que extrañaban este lindo ritual de ir entre escenarios para ver a sus artistas favoritos, esta frase de los Foo Fighters que es la que le da nombre a la rola “Times Like This” debe ser muy significativa. Y la verdad es que sí cala y emociona, no les vamos a mentir.

De hecho, la banda liderada por Dave Grohl abrió su presentación en el primer día de Tecate Pa’l Norte con esta misma canción, esto para invitarnos a vivir un momento emotivo en el que el vocalista aprovechó para dar un mensaje bien esperanzador para todos. “Esta noche, quiero que estemos seguros de que nos preocupamos entre todos, porque de eso se trata todo esto: el amor, la vida y la música“, dijo Dave.

Ya desde ese momento se veía venir un show cargado de emociones, emotividad y energía. Y si de poder se trataba, los Foo lo demostraron con una interpretación eufórica de “The Pretender” que seguro electrizó a todos -hasta aquellos que escuchaban de lejitos el show-.

Grohl y compañía vienen recién salidos de su inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll y cuando uno les ve en vivo, se entiende por qué se han ganado ese reconocimiento. El grupo no se detiene y avienta un show en el que muchas de las canciones se conectan, tienen cierres épicos o simplemente, juegan con la atmósfera. Eso mismo pasó cuando sonaron “Learn To Fly” y casi de inmediato con “The Sky Is A Neighborhood”.

De verdad, aunque no lo crean, la banda se aventó cerca de cinco rolas seguiditas, sin pausas y mucho menos ganas de detenerse. O bueno, eso fue hasta que llegó “Shame Shame”, que dicho sea de paso es el primer sencillo de su disco Medicine At Midnight con el que anunciaron su regreso triunfal a la escena musical en 2020.

Foo Fighters presenta en México a The Dee Gees

“¿Quién no ha visto a Foo Fighters antes?” preguntó Dave Grohl para luego mencionar que tocarían algo de la etapa más ‘old school’ para esos fans de hueso colorado que los andaban esperando con ansias. Y no defraudaron porque enseguida, “My Hero“ retumbo en la tarima -y nuestros corazones- con una interpretación poderosamente emotiva.

Luego vinieron “Walk” y “These Days” para encaminarnos a un momento que quedará para el recuerdo porque las primeras veces no se olvidan. Oh, sí… los Foo aprovecharon la tarima del Tecate Light para presentar por primera vez en México a sus alter egos conocidos como The Dee Gees. Lo que siguió fue un genial cover a “You Should Be Dancing” de los Bee Gees que nos puso a bailar a todos como locos.

Fiel la costumbre, Grohl comenzó a presentar a todos los miembros de la banda, desde sus compañeros de toda la vida hasta su nuevo tecladista y coristas. Pero en esta parte, la cosa se ponía bien todavía más emocionante cuando llegó la mención al baterista Taylor Hawkins, quien intercambió lugares con Dave Grohl.

Y se rifó. Con todo y su playera de los Rayados de Monterrey, Hawkins tomó el micrófono y nos dijo: “¿Han visto a Dave Grohl tocar la batería? Suertudos hijos de…”. Y de repente, Taylor se dejó caer con un cover espectacular de “Somebody To Love” de Queen con el que nos mostró que le sale muy bien la cantada. Máximo respeto porque entrarle a versionar a Freddie Mercury, no cualquiera.

Cerrando con puro trancazo

En este punto, uno después de ver a los Foo Fighters entiende por qué son leyendas de la música y del rock como tal. Llevan años en la industria, 10 discos, son garantía de un show explosivo y sensacional, y tienen canciones ya clásicas que definen por completo su carrera y su identidad como banda.

Una de esas rolas es la salvaje “All My Life”, que dio paso a la última parte del set del grupo. Y luego de esa frenética demostración, el ambiente se puso más emotivo que nunca con “Best Of You” que le dio al festival el coro más épico entre un artista y sus fans.

La primera noche del Tecate Pa’l Norte 2021 no podía cerrarse con otra banda de ese calibre. Dave y compañía le pusieron broche de oro a todo con “Everlong“ y no podía ser de otra manera. El regreso del festival y de Foo Fighters a México definitivamente no pudo ser mejor.