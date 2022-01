Pura nostalgia: Así reaccionó el internet al cartel del Tecate Emblema 2022

Si de algo no nos podemos quejar en la CDMX es por la enorme cantidad de conciertos y opciones musicales que hay en ella. Prácticamente cada semana tenemos un evento nuevo y por supuesto que no es queja, pues cada uno tiene su propia esencia y público. Sin embargo, contra todo pronóstico, también están surgiendo otros espacios que vienen pisando y muy fuerte, y al parecer llegan para quedar como el caso de Tecate Emblema.

Como recordarán, antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, OCESA anunció en 2020 la llegada de este nuevo festival a la capital chilanga. En aquella ocasión, nos presentaron un cartel que nos dejó con la boca abierta porque tenía algo para todos los gustos, desde Empire of the Sun y Twenty One Pilots hasta Gwen Stefani y bandas mexicanas como banda. Prácticamente era como juntar en un solo lugar a los artistas de nuestra playlist jiar jiar jiar.

Tecate Emblema anunció su lineup para 2022 y en un trancazo de nostalgia

A raíz del COVID-19, no supimos si Tecate Emblema en algún punto se llevaría a cabo –porque solamente regresaron los festivales populares–. Pero después de mucha espera y para sorpresa de todos, confirmaron que en 2022 por fin viviremos la experiencia de este nuevo espacio para la música en la Ciudad de México acompañado de un lineup que al igual que el primero, hay un artista que seguramente tienen ganas de ver en vivo.

Para que se den una idea, Gwen Stefani vuelve a aparecer como headliner, acompañada por ni más ni menos que los Backstreet Boys, Carly Rae Jepsen, CHVRCHES, Little Simz, Kali Uchis, Galantis y Diplo, solo por mencionar algunos nombres. Además, también incluyeron a artistas mexicanas como Bratty o Danna Paola, asegurando que prácticamente encuentren una opción que le guste a todo el público. Acá les dejamos el lineup.

Los memes y reacciones al cartel no se hicieron esperar

Como era de esperarse y porque no pueden faltar en los mejores eventos, luego de que se anunciara el cartel del Tecate Emblema 2022, llegaron a nosotros los queridos memes y reacciones. Y para ser honestos, la gran mayoría nos dejan muy claro que los usuarios de redes están emocionados con la llegada de este festival que tiene de todo un poco. Pero mejor no les contamos más, a continuación les dejamos algunos ejemplos de lo que les decimos.

Weeeeey, el TECATE EMBLEMA está chingon! pic.twitter.com/rU1j7UlYnk — Humberto Santamaría (@jhumbert0ss) January 27, 2022

Que los Backstreet Boys vienen a México y yo así de: pic.twitter.com/ZQE9j3cG6t — eric (@Eric_Stuff) January 27, 2022

¿Que tan vieja soy si me emocioné únicamente por Backstreet Boys? pic.twitter.com/ZvtblDC9zY — (@XiimmSkank) January 27, 2022

Los backstreet boys y Gwen Stefani en un mismo festival? Díganme que es verdad por favor pic.twitter.com/j8mYdUfPAW — Amanda (@Jdae_9) January 27, 2022

No mms cancelen TODO, vienen los BACKSTREET BOYS a CDMX Y quiero ir! pic.twitter.com/ykLmKa1Zqi — Pao‍♀️ (@paOliciOouz) January 27, 2022

Las seguidoras de los Backstreet Boys en el Tecate Emblema… pic.twitter.com/SBTuHrHosN — El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) January 27, 2022

backstreet boys viene a México y yo ya me gasté mi dinero en una tal universidad pic.twitter.com/d4lQROpEt8 — ·zaira gabriela· (@lovrofcalum) January 27, 2022

Voy a ver a Carly Rae jepsen y kali Uchis, hoy se gano!!! pic.twitter.com/aXgNVptBcb — ASVC ☀️ (@princebumblegum) January 27, 2022

Busco amistad honesta con alguien que tenga tdc Citybanamex para ver a Kali uchis #TecateEmblema22 pic.twitter.com/8cAJcOcu02 — Diego Santiago (@perrilladeojo) January 27, 2022

Kali Uchis vuelve a México pic.twitter.com/w7bVZc24y8 — Unidad de Transparencia (@elongplay) January 27, 2022

Carly Rae Jepsen viene en 2022 a cdmx en Mayo, oh my. No estoy preparado auxilio. Ayuda. Llevénme. Vamos. pic.twitter.com/bAiwotpErD — ✷ (@whtejotoforever) January 27, 2022

Cuándo nos enteramos que Carly Rae Jepsen viene a México #TecateEmblema22 pic.twitter.com/EodCFJlUQu — Rafael Delavequia (@rafxel98) January 27, 2022

carly rae jepsen y chvrches en méxico y no podré ir… pic.twitter.com/4APMQ6OkXh — ilegaliyblonde (suspended era) (@thegIeecast) January 27, 2022