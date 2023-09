Lo que necesitas saber: Luego de los shows que tienen programados para este año, The 1975 dejarán de tocar por un buen rato (o al menos eso dijo el vocalista de la agrupación).

Las cosas con The 1975 han estado un tanto raras, sobre todo este 2023. Luego de sus presentaciones en Guadalajara, CDMX y Monterrey, la banda británica ha pasado por un montón de situaciones bastante complicadas –casi siempre gracias a Matty Healy–. Tanto así que tomaron la decisión de tomarse un descanso indefinido de las giras y conciertos.

Y es que para ser honestos, todo se salió de control con la agrupación en julio de este año, cuando el vocalista y líder desafió las leyes homofóbicas de Malasia al besar al bajista Ross MacDonald en el escenario del Good Vibes Festival, lo que llevó al gobierno a cancelar todo el evento.

Todo eso llevó a una demanda millonaria por parte de los organizadores del festival e incluso varios músicos de aquel país consideraron hacer lo mismo en contra de The 1975. Sin embargo, parece que para calmar las aguas, van a darse un respiro de los shows en vivo.

The 1975 dejarán de tocar en vivo indefinidamente

De acuerdo con Pitchfork, durante el concierto que The 1975 se aventó el pasado 26 de septiembre en el Golden 1 Center de Sacramento, California en Estados Unidos, el frontman de la banda del Reino Unido confirmó que después de las fechas que les quedan de la gira Still… At Their Very Best, se tomarán un descanso indefinido de los shows en vivo.

Después de tocar “Sex”, Matty Healy le dedicó unas palabras al público, a quienes les agradeció por estar presentes (además de dejar claro que les late tocar en Sacramento). Pero luego de eso, el vocalista soltó las palabras que ningún fan de la banda hubiera pensado que escucharía:

“Nos encanta venir a este lugar y tocar para ustedes cada vez que tenemos la oportunidad, y es maravilloso que estén todos aquí (…) Después de esta gira haremos una pausa indefinida de espectáculos, así que es maravilloso tenerlos con nosotros esta noche”.

De alguna manera, se entiende que The 1975 pare un poquito y no se avienten a dar conciertos o salir de gira en un buen rato, pues prácticamente no han parado desde el tour de Being Funny in a Foreign Language. Sin embargo, las controversias del líder y cantante de la banda tampoco les han ayudado mucho que digamos.

Para empezar, Matty Healy hizo algo muy similar al saludo nazi en el escenario mientras cantaba la letra de “Love It If We Made It” (que cita los elogios de personas como Donald Trump a Kanye West). Luego, en el podcast Adam Friedland Show, bromeó sobre masturbarse con porno racialmente degradante y se rió cuando los presentadores hicieron comentarios racistas sobre Ice Spice (aunque se disculpó a medias en vivo). Pero la gota que derramó el vaso fue la polémica que armaron en Malasia.

A pesar de todo esto, los fans pueden estar tranquilos, porque parece que el descanso indefinido de The 1975 sólo aplica a los conciertos y giras. Además, la banda a menudo se refiere a pausas como el periodo después de que terminan los ciclos de sus discos. Ni modo, tendremos que esperar un buen tiempo para volver a verlos en nuestro país.

