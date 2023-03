Fue uno de esos días muy especiales para los amantes de la música de la Ciudad de México. El pasado jueves 30 de marzo, se nos juntaron tantas presentaciones musicales que seguro varios de ustedes ya no sabían para dónde ir. Pero para otros más, sin pensarlo, el concierto en turno fue el de The 1975 en el Palacio de los Deportes.

Muy curioso todo, incluso desde las horas previas. El aguacero de un día anterior había obligado a recorrer el show de Billie Eilish en el Foro Sol para la misma fecha en que se presentaban Matty Healy y compañía en el recinto de enfrente.

Matty Healy de The 1975 en el Palacio de los Deportes. Foto: Carlos A. Oliva

La idea de ir a los dos conciertos –un rato a uno y luego al otro– inundó las redes, casi tanto como la lluvia un día antes. Y de hecho, con lo alocado que se pone el clima en el oriente de la CDMX, segurito que hubo un poco de miedo de que se armara otra tormenta… Pero no pasó.

Uno podía llegar al concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes y escuchar un poco de Billie Eilish desde afuera. ¿Premio doble? Claro que sí, pero llegó la hora de entrar al ‘domo de cobre’ para ver a los de Manchester hacer lo suyo, encabezados por un vocalista que entiende lo que es ser un showman con actitud.

Matty Healy de The 1975 en el Palacio de los Deportes. Foto: Carlos A. Oliva

Así se puso el concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes

El concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes inició poquito después de las 9:00 PM. Las pantallas del escenario se iluminaron con una toma de cámara desde adentro del camerino, ahí donde estaba la banda. Esa toma nos hacía sentir que acompañábamos al grupo en su camino a la tarima… al menos hasta que Matty la tapó con la mano.

Una vez que llegaron a escena, Healy encendió el carisma. Un cigarro y una botella de licor lo acompañaban. Un jaloncito al tabaco, un trago al vino y que empiece la función con “Looking for Somebody (to Love)”.

La primera sorpresa de la noche vino pronto con “Ballad of Me and My Brain”, que muchos fans han tomado como una muestra del cariño de la banda por México. ¿Por qué? Por el hecho de que tenían un buen de años sin tocar, y la han agregado al repertorio en su paso por acá.

Matty Healy de The 1975 en el Palacio de los Deportes. Foto: Carlos A. Oliva

El carisma de Matty Healy y otras sorpresas para el público de CDMX

Matty Healy no besó fans, ni comió carne cruda, y en realidad no hizo alguna locura rimbombante de las que ha venido haciendo desde hace un tiempo en sus shows. Para el concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes, lo más peculiar que le vimos fue traer consigo un tanque de oxígeno y una máscara de inhalación.

El tipo baila de manera extraña, pero no en el mal sentido, sino que tiene un estilo llamativo. Tiene carisma cuando va de un lado a otro, y de repente, por ahí, se mira a sí mismo en la pantalla del escenario para peinarse. La sonrisilla coqueta no falta, y la combina con miradas a veces medio apáticas. Es su estilo.

“Part of the Band” y “Oh, Caroline” suenan una detrás de otra. “Damas y caballeros, ríndanse ante The 1975”, dijo Matty señalando a su banda mientras tocaban esa genial rola con vibra retro que es “If You’re Too Shy Let Me Know”, que contagia a la gente para bailar sin parar.

Matty Healy de The 1975 en el Palacio de los Deportes. Foto: Carlos A. Oliva

“¿Quieren escuchar algo genial? Este es el show más grande en el que hemos tocado en la Ciudad de México. Muchas gracias”, dijo el vocalista que, para demostrarnos lo enamorada que esta la banda de los fans mexicanos, entonó “I’m in Love with You”. Detallazo, sin duda.

Pero el concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes, esta visita a México, debía ser más especial que nunca. “Fallingforyou” fue otra rola que muchos seguidores esperaban escuchar, pues esta es una de esas canciones que nos hace recordar los inicios de la banda.

Sin embargo, y es justo decirlo, “Paris” fue la canción que realmente sorprendió más al público. La hoja oficial del setlist para el show en CDMX (aquí la pueden ver) dice que la banda planeaba tocar “She’s American”, pero decidieron cambiar la canción en pleno show. Ya se imaginarán la euforia.

Obvio que hubo tiempo con The 1975 para ponerse románticos, y así se armó con “I’m in Love with You”. ♥️ pic.twitter.com/SmXHmrkDuT — SopitasFM (@sopitasfm) March 31, 2023

Un final intenso en el concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes

Mientras Matty carga con la tarea de cantar y ponerle carisma a la noche, George Daniel, Adam Hann y Ross MacDonald sostienen la parte instrumental (con más músicos de acompañamiento) como unos verdaderos rifados. No desentonan y es impresionante cómo dominan ese híbrido genial de estilos que The 1975 maneja.

“Robbers” apareció y el estruendo se puso más loco. Matty tiene un ejército de gente coreando la que tal vez sea su canción más reconocida. Los cárteles que llevan los fans eran una joya, algunos pidiendo rolas como “Be My Mistake” (que no se armó) y otros que decían “mi esposo y yo los amamos”.

El concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes, es uno de esos que no solo brilla por la poderosa presentación de la banda en turno, sino también por el increíble ambiente que ponen los fans.

¿Más rolas clásicas? Para eso llegó “Somebody Else”, que es todo un himno de los corazones rotos y que seguro cantan recio hasta los que no pasan mal de amores. “It’s Not Living (If It’s Not With You)”, “Inside Your Mind” (otra sorpresita), “Love It If We Made It” y “I Always Wanna Die (Sometimes)” encaminaron la parte final del concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes.

“Damas y caballeros, muchas gracias. Esto es muy conmovedor, no tengo palabras”, dijo Healy. La gente verdaderamente se entregó al máximo, y siguió dando energía a tope cuando llegó “The Sound”, donde los saltos masivos hacían sentir el lugar como si temblara.

The 1975 (@the1975) armó tremendo concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX y el momento romántico-sad claro que llegó con “Somebody Else” ?



Va un hilo com momentos del concierto. ??#The1975 pic.twitter.com/ufP4dCwOe2 — SopitasFM (@sopitasfm) March 31, 2023

“Sex” y “Give Yourself a Try” cerraron el concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes, con Matty mandando besos al público, reverencias y más. Los de Manchester dominaron uno de los recintos más imponentes de nuestro país y ahora, entendemos por qué prepararon algo tan especial para el show más grande que han dado en la capital mexicana.

Adam Hann de The 1975 en el Palacio de los Deportes. Foto: Carlos A. Oliva

Ross MacDonald de The 1975 en el Palacio de los Deportes. Foto: Carlos A. Oliva.

George Daniel de The 1975 en el Palacio de los Deportes. Foto: Getty.