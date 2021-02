The Beach Boys vendieron los derechos de su nombre y catálogo musical

A raíz de la pandemia, la industria musical se ha visto en una situación sumamente complicada, pues sin conciertos ni festivales en vivo no hay tantos ingresos para todos los involucrados. Sin embargo, los artistas y bandas están haciendo todo lo que está en sus manos para salir adelante, es por eso que algunos tomaron decisiones un tanto radicales, como el caso de los Beach Boys, quienes se vieron en la necesidad

Sabemos que los integrantes de la banda se llevan de la patada. Hace años que Brian Wilson y Mike Love tienen un pleito casado, que incluso los ha llevado en un montón de ocasiones a la corte; es por eso que Love ha salido de gira con el nombre con el que pasaron a la fama, mientras que Wilson ha tocado por todo el mundo como solista. Sin embargo, a pesar de todas sus broncas parece que estuvieron de acuerdo en algo.

The Beach Boys vendieron hasta su nombre

De acuerdo con Consequence of Sound y siguiendo los pasos de Bob Dylan, The Beach Boys cedieron a la empresa Iconic sus grabaciones maestras, una parte de sus derechos de publicación, de los objetos de recuerdo y, lo que es más interesante, de toda su marca en general, incluidos los retratos de sus miembros y hasta el nombre del grupo. Todo esto por una cantidad que no revelaron pero que estamos seguros que incluyó varios ceros en el cheque.

Según la misma fuente, la decisión de vender todo esto fue tomada por los miembros restantes de la banda, Brian Wilson, Mike Love y Al Jardine, junto con los hijos de Carl Wilson, Jonah y Justyn, que se hicieron cargo de la herencia de su padre tras su muerte en 1998. A pesar de esto, los involucrados conservan una participación en las decisiones comerciales, aunque la compañía que adquirió todo lo relacionado con ellos tiene la palabra final.

¿Qué pasará con los derechos de la banda?

Consequence of Sound también menciona que Iconic planea desarrollar y monetizar la marca The Beach Boys en todas partes, utilizando las redes sociales para encontrar a nuevos fans y aprovechando el éxito de los documentales y las biopics de músicos y la promoción de estas producciones gracias a las bandas sonoras. Así que como verán, tendremos un montón de noticias de esta bandota en el futuro.

El único problema de todo esto es que el material de los 60 de la banda, que Murry Wilson –el padre de Carl, Dennis y Brian– vendió y que incluye grabaciones legendarias como Pet Sounds, es ahora propiedad de Universal. A pesar de esto, ambas partes acordaron en que trabajarían mano a mano en los proyectos que aparezcan para este grupo legendario; sin duda, esta es una de las decisiones más importantes que hemos visto en la industria musical.