Se sabe del enorme legado de The Beatles para la música, pues en casi una década de carrera, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se convirtieron en la banda más influyente de todos los tiempos. Sin embargo, su repercusión fue más allá e incluso se puede sentir dentro del cine.

Mientras creaban algunos de los mejores discos de la historia y aprovechando su enorme popularidad, los Fab Four grabaron tres películas donde fueron los protagonistas. Pero en sus últimos años como banda, desarrollaron una cinta que marcó un antes y después en el séptimo arte.

The Beatles sorprendieron al mundo con ‘Yellow Submarine’

En 1968 surgió la idea de hacer una película animada basada en “Yellow Submarine”, la canción que The Beatles incluyó en su séptimo álbum de estudio, Revolver. Sin embargo, tanto Paul como John, Ringo y George no estaban tan convencidos del proyecto, sobre todo por el fracaso de Magical Mystery Tour un año antes.

Afortunadamente, al explicarles lo que querían hacer los guionistas Lee Minoff y Erich Segal, y al ver la oportunidad de terminar con el contrato que tenían con la productora United Artists para hacer una última cinta, aceptaron la propuesta. Aunque eso sí, para cumplir con su obligación contractual, tuvieron que hacer un cameo como ellos mismos al final de la trama.

Inspirados en la fórmula que utilizó Disney con Fantasia, combinando imágenes animadas de un cuento de hadas que acompañan la música de The Beatles, el 17 de julio de 1968 se estrenó Yellow Submarine en el Reino Unido. Y una vez más, volvieron a sorprender a la industria cinematográfica con una película que era un verdadero viaje cómico, musical y surrealista que le voló la cabeza a muchos.

En la cinta nos llevan directo al mundo de Pepperland, un paraíso que se ve amenazado por los Blue Meanies, una banda de enemigos de la música que buscan acabar para siempre con el color y el sonido. Por suerte, el capitán del submarino amarillo, Old Fred, consigue llegar hasta Liverpool para pedir la ayuda de John, Paul, George y Ringo en su misión de devolver la música y la alegría a Pepperland.

Disney y Robert Zemeckis querían hacer una nueva versión de esta película

Con el paso del tiempo, Yellow Submarine se convirtió en un clásico de culto y para muchos, fue la carta de entrada para conocer la música de The Beatles. Sin embargo, a inicios del nuevo siglo surgió la idea de presentarle esta película a las nuevas generaciones. Y vaya que sería un proyecto sumamente ambicioso, pues contaría con nombres grandes del mundo del entretenimiento.

En agosto de 2009, Variety informó que Walt Disney Pictures estaban negociando para producir una versión animada por computadora de la cinta de los Fab Four. Por si esto no fuera suficiente, el mismo medio informó que Robert Zemeckis (conocido por Back to the Future, Forrest Gump y ¿Quién engañó a Roger Rabbit?) sería el encargado de dirigir el proyecto.

La noticia causó cierta polémica, sobre todo porque se supo que desarrollarían esta adaptación de Yellow Submarine de The Beatles en 3D, utilizando específicamente la técnica de captura de movimiento. Zemeckis ya había trabajado con este estilo, en películas como The Polar Express, Beowulf y

A Christmas Carol, que tuvieron críticas mixtas precisamente por usar dicha herramienta.

Por si esto no fuera suficiente, Variety también reportó que la casa de Mickey Mouse buscaba estrenar la cinta en 2012, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Londres en aquel año. Sin embargo, la cosa se puso seria cuando Disney y Apple Corps anunciaron oficialmente el proyecto en la D23 Expo el 11 de septiembre de 2009.

El elenco y la razón por la que ya no se hizo el remake de ‘Yellow Submarine’

Conforme pasó el tiempo, surgieron más detalles sobre esta versión de Yellow Submarine. De entrada, Walt Disney Pictures contaría con 16 rolas clásicas de The Beatles para la película, entre ellas la canción homónima, “Baby You’re a Rich Man”, “All You Need Is Love”, “When I’m 64”, “Lucy in the Sky With Diamonds” y “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

La producción iba tan avanzada que incluso ya tenían a los actores que prestarían sus voces a los Fab Four en la cinta. Para que se den una idea, Peter Serafinowicz, Dean Lennox Kelly, Cary Elwes y Adam Campbell fueron elegidos como Paul, John, George y Ringo respectivamente. Además, David Tennant estaba en conversaciones tomar el papel del Jefe Blue Meanie.

Por último pero no menos importante, Robert Zemeckis y Disney escogieron a la banda tributo The Fab Four para capturar sus movimientos y así, lograr tener a The Beatles animados en esta versión de Yellow Submarine. Como verán, el asunto iba en serio y tenían todo para comenzaron con la producción, pero pasó algo que hizo que desecharan los planes de varios meses.

Para mayo de 2010, Disney cerró el estudio de cine digital de Robert Zemeckis, ImageMovers Digital, después de los resultados en taquilla de A Christmas Carol. Con este equipo estaban iniciando la filmación de la cinta. Sin embargo, el último clavo del proyecto llegó en marzo de 2011, cuando se supo que la casa de Mickey Mouse se bajaba del submarino por la pésima recepción de Mars Needs Moms.

Aunque hay algunas imágenes de esta versión en internet

Las críticas hacia la tecnología de captura de movimiento también fueron un factor importante para que se cancelara el remake de Yellow Submarine, pues en muchas ocasiones las imágenes en lugar de sorprender al público, los perturbaba. A pesar de la situación, Zemeckis no se rindió e intentó presentar la idea a otros estudios, pero nadie se mostró interesado en retomarlo.

Finalmente, en diciembre de 2012, Robert Zemeckis afirmó que había perdido el interés en el proyecto y declaró lo siguiente en entrevista para Total Film: “Habría sido fantástico devolver la vida a The Beatles, pero probablemente sea mejor que no haya una nueva versión; siempre estás en desventaja cuando haces una nueva versión”.

Aunque el remake de Yellow Submarine no llegó ni siquiera a filmarse, aparecieron imágenes de la producción en el internet de las cosas que nos dejaban ver cómo sería esta historia con tecnología actual. De entrada, la película iba a utilizar fragmentos de sonido de la original e incluso pensaban recrear ciertas escenas con dicha técnica.

También se filtraron algunos artes conceptuales y fragmentos animados que nos dejan ver que se trataba de una adaptación libre, dándole a Pepperland una sensación más oscura y apocalíptica. Por si esto no fuera suficiente, los Blue Meanies iban a lucir más monstruosos, pues se pensaba que dieran verdadero miedo.

Por si esto no fuera suficiente, también surgieron imágenes de cómo se verían The Beatles en esta nueva versión de Yellow Submarine, pues lucirían más como caricaturas que como personas reales, algo similar a lo que hicieron Las aventuras de Tintín de Steven Spielberg con rasgos y proporciones más exageradas.

Se podría decir que el proyecto se trataba de una adaptación atrevida de la cinta animada de los Fab Four, algo que resulta bastante extraño de escribir, y más aún de imaginar que se haya hecho. Aunque probablemente por algo Disney decidió no desarrollarlo y resultó mejor quedarnos con la versión original.

