Hubo una época en la que a MTV, antes de convertirse en un canal prácticamente dedicado a los realities, le gustaba crear contenidos más cercanos a la música. Por allá a inicios de los 2000, uno de esos programas geniales era el MTV Icon que servía como plataforma para que artistas legendarios recibieran un gran homenaje en vida. Y sí, The Cure fue uno de los elegidos.

Lo lindo de esos shows es que podías ver a bandas o proyectos de todos los estilos tocando frente a estos ídolos de la cultura musical mundial. En el caso de la banda liderada por Robert Smith, la alineación de estrellas que les rindieron tributo fue espectacular con Blink-182, AFI, Razorlight y Deftones como los encargados de llevar el show a buen puerto.

Robert Smith en el MTV Icon de The Cure. Foto: Getty.

Quizá en ese sentido, hablamos de bandas bastante diferentes dentro del espectro de la escena del rock de aquella época. Pero eso solo era una prueba más de la influencia que Smith y compañía marcaban en la industria musical, más allá de estilos y texturas.

El MTV Icon de The Cure se grabó el 17 de septiembre del 2004 en el Old Billingsgate Market de Londres. Un mes después, en octubre de ese mismo año, se transmitió por fin a través de las señales de la cadena en todo el mundo.

Y resulta emotivo recordar aquel show pues fue el último que se hizo de la saga de los realmente escasos MTV Icon que comenzaron en 2001 con Janet Jackson, Aerosmith y Metallica siendo los otros artista homenajeados en años anteriores.

The Cure tocando en su MTV Icon. Foto: Getty.

También puedes leer: Recordemos los épicos shows donde The Cure y Placebo tocaron juntos en 2004

Blink-182 abrió las acciones del MTV Icon de The Cure

La aparición de Blink-182 en el MTV Icon de The Cure resulta anecdótica por muchas razones. En esencia, la banda ya estaba en la última etapa de su existencia pues para esos años, ya había fricciones principalmente entre Tom DeLonge y Mark Hoppus.

Un año antes, en el 2003, el trío de happy-punk había lanzado su disco homónimo, el último antes de su primera separación. Y en ese material discográfico, venía una rolita llamada “All Of This” que cuenta con la colaboración de Robert Smith.

Esa fue la segunda canción que tocaron en su aparición dentro del show, precisamente con el buen Robert acompañándolos en el escenario. Antes, Blink abrió la presentación con un cover de “A Letter to Elise” del disco Wish de The Cure. Una versión enérgica y épica, sin duda.

También puedes leer: ¡Qué tiempos! Aquí van 10 canciones para recordar tu época happy punk

AFI se sumó con su versión de “Just Like Heaven”

En su momento, resultó un poco extraño que se le diera a AFI la encomienda de versionar un clásico como “Just Like Heaven” para el MTV Icon de The Cure. Y no porque no fueran capaces, sino porque quizá no tenían el mismo nivel de reconocimiento que Blink-182 o los propios Deftones para ese entonces.

Pero hay que decirlo como es: el cover les quedó bastante bien. En todo caso, fue el más fiel al material de origen, con una ligera variación de guitarras más distorsionadas en uno de los puentes de la rola, además de un slow tempo breve casi al final de la interpretación.

Un par de años después del concierto, la banda comandada por Davey Havok nos traería el magnífico Decemberunderground que terminó por encumbrarlos como ídolos de la escena emo sin ser precisamente emo.

Razorlight hizo lo propio con “Boys Don’t Cry”

Dentro del line-up de bandas que se presentaron en ese MTV Icon, quizá Razorlight era la que más desentonaba… y no lo decimos en el mal sentido. Son una bandota, pero su estilo indie-rock era claramente diferente de la propuesta de los demás grupos que acompañaban esa noche.

Pero fueron una grata sorpresa. Si AFI había encajado un cover que respetaba mucho la esencia de The Cure, Razorlight imprimió su sello a “Boys Don’t Cry” con una versión bien diferente de la original, pero con ese estilo indie inglés dosmilero inconfundible. Por ahí, se nota que vocalista Johnny Borrell intentó replicar un poco la voz de Robert Smith con un resultado evidentemente no similar, pero bastante bien ejecutado.

Deftones se rifó con una poderosa versión de “If Only Tonight We Could Sleep”

Los mil asistentes que llegaron al show, pudieron presenciar que la interpretación de Deftones para “If Only Tonight We Could Sleep” fue poderosa. Eso sí, según cuenta la BBC, la banda tuvo que retomar la rola por cuestiones técnicas, pero una vez que lo hicieron todo fue pura magia de ambiente siniestro. Chulada, pues.

Chino Moreno y compañía son conocidos por esa ambientación musical llena de pesadumbre en su música, y con esta actuación podemos ver que The Cure es innegablemente una influencia en ese terreno para la banda californiana.

La cara de Robert Smith con una sonrisa en el minuto 3:50 lo dice todo.

También puedes leer: Versiones rifadas: 16 covers geniales y variados para que agregues a tus playlists

The Cure cerró su homenaje con puro temazo

No hay mejor manera de cerrar un homenaje de The Cure, sino con ellos mismos subiendo al escenario. La transmisión del MTV Icon solo mostró la interpretación de “Taking Off”, “Friday I’m In Love” y “10:15 Saturday NIght”, pero la banda se echó un set más amplio que evidentemente no se iba a transmitir en su totalidad.

Robert Smith sonrió a la cámara y se veía que disfrutaba el evento en grande. Eso era lo genial de los MTV Icon; que las leyendas eran homenajeadas en vida. La neta, estaría bueno que esos shows regresaran, ¿no lo creen?

Aquí abajito les dejamos el show completo por si lo quieren ver todo de corrido. Claro que la calidad de video no es la mejor, pero la neta vale la pena para pasar el rato.