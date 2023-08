Lo que necesitas saber: Así salió Pelle Almqvist de The Hives a tocar una de sus canciones con una banda de covers que tocaba por las calles de Inglaterra.

¿Te imaginas tocar en la calle algunas de las canciones más chidas de tu grupo favorito, y que el vocalista al que admiras se te aparezca para cantar juntos? Parece un sueño guajiro, pero The Hives se lo cumplió a una banda de covers durante su reciente estancia en el Reino Unido.

Sucedió en Liverpool en los recientes días, justo cuando la agrupación sueca celebra el lanzamiento de su nuevo disco The Death of Randy Fitzsimmons. Y la verdad, el buen Pelle Almqvist se rifó con el detallazo de acercarse a echar el palomazo.

Pelle Almqvist junto a una banda de covers en Liverpool. Foto: Captura de Twitter.

The Hives se sorprendió cuando vio a una banda de covers tocando frente a ellos

Si algo podemos decir sobre The Hives más allá de lo divertidos que son sus conciertos, además de lo enérgica y genial que sigue siendo su música, es que tienen la fama de ser tipazos. Tenemos pruebas y cero dudas.

Como les decíamos, la banda liderada por Pelle Almqvist andaba recientemente en Liverpool pues organizaron una firma de autógrafos para sus fans. Y mientras algunos buscaban la firma de los miembros del grupo, otros decidieron caerle a la reunión con su banda de covers.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de Twitter.

Como se puede ver en un video de redes sociales, el combo sueco salió a la banqueta para encontrarse con una grata sorpresa: un par de personas con solo una guitarra y una batería tocando “Hate to Say I Told You So”, uno de sus meros clásicos.

“El momento en el que una banda aparece con su propio carro en nuestra sesión de firmas en Liverpool, así que nos unimos…”, escribió The Hives en la publicación del video donde se ve a la banda de covers que los tomó por sorpresa. Y sí: Pelle Almqvist no la pensó dos veces para acercarse a cantar (con todo y su chelita en mano). Aquí el momentazo:

La banda se prepara para venir a México tras el lanzamiento de su nuevo disco

¿Qué les pareció ver a The Hives tocando con una banda de covers en la calle? La verdad es que es algo que muchos quisiéramos vivir. A ver si a alguien se le haga la buena cuando vengan al Corona Capital 2023.

A esperar con ansias lo que pinta para ser uno de los shows más ponchados del festival. La banda llegará al festival mexicano en noviembre luego de que lanzaran recientemente el disco The Death of Randy Fitzsimmons. Aquí la reseña del material. ¿Emocionados o qué onda?

Este es el cartel oficial del Corona Capital 2023/Foto: OCESA

Te puede interesar