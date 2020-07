The Killers investigan una acusación de abuso sexual por parte de su staff

Los casos de abuso y acoso sexual dentro de la industria musical, lamentablemente son más comunes de lo que parece. Desde que el movimiento #MeToo se hizo presente en todo el mundo, miles de mujeres aprovecharon el momento para contar sus historias, que involucraban a artistas que quizá la gran mayoría admiraba, pero ahora The Killers están envueltos en la polémica por algunas personas que trabajaban con ellos.

Resulta que a través de su cuenta de Twitter, una mujer identificada como Chez Cherrie sacó a la luz un caso de abuso que se dio en la gira que la banda de Las Vegas armó en 2009, cuando estaban promocionando su tercer álbum de estudio, Day & Age. Según lo que cuenta, ella fue ingeniera de audio durante todo el tour, y después de un show en Milwaukee, Wisconsin cuando ocurrió todo esto.

¿Qué fue lo que pasó ese día?

Chez menciona que estaba trabajando con sus compañeros, recogiendo el equipo de The Killers y preparando todo para subirlo al autobús que los llevaría a la siguiente ciudad. Pero de pronto las cosas se pusieron muy extrañas, pues uno de los ingenieros en jefe se acercó a la radio que todos tenían para comunicarse entre ellos y les mandó un mensaje a los demás que ella nunca había escuchado.

“Hola chicos, hay una chica en el vestidor A. Pongan su nombre en la lista fuera de la puerta con su canal de radio y lo llamaremos cuando sea su turno'”, fue lo que este ingeniero le dijo a los demás. De acuerdo con esta mujer, ella siguió haciendo su chamba cuando “ocasionalmente escuchó un nombre venir por la radio para notificarle que era su turno de entrar en dicho vestuario”.

Después de casi 11 años sale a la luz este caso

Chez Cherrie continuó relatando la historia y citó a un guardia de seguridad que corrió hacia el autobús donde se encontraba el staff de The Killers para decirles que había una mujer inconsciente y sin ropa: “Esa chica en el vestuario A está desmayada y desnuda. ¿Alguien va a cuidarla?”.

La ingeniera asegura que, en lugar de preocuparse, los hombres en el autobús se rieron y la dejaron abandonada en el lugar. “Lloré esa noche en mi cama”, confesó y agregó que “debería haber dejado la gira. Debería haber hablado por esa mujer. Debería haberla defendido… y asegurarme de que estaba bien”. Pueden leer la historia completa POR ACÁ.

Cherrie dijo en sus publicaciones que en un principio, escribió una nota detallando las acusaciones para el sitio web Sound Girls en 2015, pero los editores se negaron a publicarlo. Más tarde ella misma lo publicó en su blog personal en 2018, pero todo este tiempo nunca mencionó a la banda de Las Vegas, pero fue después de mucho tiempo que decidió aclarar que se trataba de The Killers.

The Killers ya está tomando cartas en el asunto

Desde que los tuits de Chez Cherrie se hicieron virales, The Killers no tardó mucho en emitir un comunicado para aclarar la situación. Aunque ninguno de los miembros de la banda se vio implicado en este asunto, de acuerdo con NME, los abogados de Brandon Flowers y compañía dijeron que llegarán hasta las últimas consecuencias para dar con el responsable.

“En primer lugar, cualquier acusación de comportamiento inapropiado por parte de cualquier miembro del equipo de gira de The Killers es tomada muy en serio por la banda y su management”, menciona el mensaje que compartieron. Además, aclararon que el staff que está con ellos actualmente no es el mismo de aquella gira en 2009, pero a pesar de eso, harán todo lo que esté en sus manos para que esto no quede impune.

La banda no dejará que el responsable quede libre

“La historia de esta persona es espantosa y van a llevar a cabo una investigación exhaustiva del personal de la gira pasada y presente. El equipo legal de la banda se pondrá en contacto con esta persona para obtener más información y claridad sobre los supuestos incidentes tan detallados, así como con la empresa de audio con la que contrataron a este equipo de gira”, continua el comunicado que difundieron.

Para terminar, The Killers mencionó que no pueden creer esta clase de cosas, pues no son los valores con los que se rigen tanto ellos como el equipo que los acompaña en todas sus presentaciones. Sin embargo, no pasarán desapercibida esta historia: “La banda está asombrada y sorprendida por estas afirmaciones. El comportamiento que se les atribuye a ellos y a su staff es irreconocible y está en directa oposición a los principios con los que dirigen su lugar de trabajo”