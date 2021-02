Un momento: ¿El ‘King of Limbs’ de Radiohead se grabó en la casa de Drew Barrymore?

Un 18 de febrero, pero de 2011, Radiohead sorprendió al mundo lanzando su octavo álbum de estudio, The King of Limbs. Y no lo decimos a la ligera, pues no solo habían pasado cuatro años desde que Thom Yorke y compañía presentaron In Rainbow, literalmente cuatro días antes del estreno anunciaron en Twitter y en su sitio web que sus fans podrían escuchar ocho canciones recién salidas del horno, que por supuesto emocionó a muchos.

Como cada material discográfico de la banda, existe un montón de curiosidades alrededor. Entre ellas tenemos que al igual que con su álbum Kid A, la agrupación no sacó ningún sencillo para promocionarlo, aunque sí hicieron el recordado videoclip de “Lotus Flower” –ese donde Thom aparece bailando como si no hubiera un mañana–. Sin embargo, durante mucho tiempo no se supo dónde habían grabado este disco y surgió un rumor muy interesante.

Radiohead le agradece a… ¿Drew Barrymore?

En aquel entonces, Radiohead lanzó primero la versión digital de The King of Limbs, pero más tarde apareció la versión física y entre los agradecimiento que las bandas suelen incluir en los folletos de los CD’s, en este álbum en específico apareció un nombre que le voló la cabeza a muchos: Drew Barrymore. Sí, así como lo leen, hablamos de la misma actriz de Hollywood pero la gran pregunta es, ¿qué tuvo que ver con este disco?

Bueno, pues resulta que The Guardian mencionó en el ahora lejano 2011 que no había información sobre dónde habían grabado el álbum. Se sabía que Thom Yorke, Ed O’Brien, Phil Selway, Jonny y Colin Greenwood, y el productor Nigel Godrich estuvieron un año antes en Los Ángeles, donde dieron un concierto benéfico para ayudar a las víctimas de un terremoto en Haití y supuestamente en ese show conocieron a Barrymore.

El supuesto contacto entre la actriz y la banda

Según la misma fuente, Radiohead no solo viajó hasta el ‘estado dorado’ para tocar en vivo, sino que tenían la intención de grabar algunas canciones. Es por eso que al parecer, después de este encuentro, Drew Barrymore habría ofrecido la casa que tiene en esa ciudad para que la banda trabajara, compusiera, acomodara sus ideas y le diera forma a lo que más tarde conoceríamos como The King of Limbs.

The Guardian también citó a un bloguero que en 2010 presuntamente dio detalles sobre cómo fue que la banda del Reino Unido se acomodó en la casa de la actriz y la convirtió en un espacio creativo casi casi profesional, como lo que están acostumbrados: “(El ingeniero) Bryan (Cook) ayudó a transformar una casa en las colinas de Hollywood en un estudio de grabación y pasó las últimas tres semanas allí grabando a Radiohead con Nigel Godrich”.

Nadie ha confirmado esto

Esa misma publicación también describía una misteriosa fiesta de clausura repleta de estrellas donde según estuvieron Drew Barrymore y Radiohead: “Me dio vértigo ver a Beck, Salma Hayek y Danger Mouse charlando alrededor de la misma piscina donde Dean Martin y Rat Pack solían pasar el rato”. Desde entonces, sonó fuerte la idea de que Thom Yorke y compañía pasaron el rato tocando en casa de la actriz de E.T.

A pesar de que la banda nunca a negado o confirmado esto, algunos sitios dan por hecho que el King of Limbs sí se grabó por completo en el hogar de Barrymore, aunque hasta el momento sigue siendo un rumor. Sin embargo, no deja de ser sorprendente e interesantes como una celebridad de Hollywood le echara la mano a un grupo tan importante, ¿se imaginan que en una de esas, Drew haya grabado coros en alguna de las rolas?