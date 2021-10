Uno más: The Kooks anuncia concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Poco a poco, las cosas con los conciertos y festivales están regresando a la normalidad. A lo largo de estos meses hemos visto cómo un montón de artistas y bandas volvieron a los escenarios después de casi un año –o más– de inactividad. Por supuesto que México no se queda atrás, pues ya se anunció que dentro de la nueva normalidad tendremos eventos musicales en vivo y a todo color, y ahora se suma un show más a la lista, el de The Kooks.

Como recordarán, hace algunas semanas se anunció que la banda británica comandada por Luke Pritchard regresaría a nuestro país como parte del lineup de Pa’l Norte y Corona Capital para festejar las 15 primaveras de su álbum debut, Inside In/Inside Out. Sin embargo, parece que esas presentaciones no fueron suficientes, ya que acaban de confirmar que agregaron otra fecha en la Ciudad de México a su mini tour mexicano.

¡The Kooks tocarán solitos en la CDMX!

El próximo 16 de noviembre, antes de sus presentaciones en los festivales, The Kooks pisarán la capital chilanga para dar un concierto en el Teatro Metropólitan, siendo uno de los primeros eventos internacionales que se organizan dentro de este foro tan importante de la CDMX. Así que si ustedes son fans from hell del grupo y tienen muchas ganas de verlos solitos, esta es su gran oportunidad, porque seguramente darán un gran recorrido por su discografía

En cuanto a la venta de boletos, OCESA anunció que la preventa para el show de Luke Pritchard y compañía se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre, mientras que la venta general arrancará el 20 de octubre, todo a través del sistema Ticketmaster (POR ACÁ pueden entrar). Y sí, sabemos que en estos momentos se están preguntando, ¿y los precios? ¿dónde están? Bueno, pues a continuación se los dejamos para que los chequen:

A $1,380.00

B $1,180.00

BB $980.00

C $800.00

D $680.00

E $480.00

Hace poco platicamos con Luke Pritchard y Hugh Harris

Aprovechando los 15 años de Inside In/Inside Out, tuvimos chance de platicar hace unas semanas con las mentes creativas de The Kooks, Luke Pritchard y Hugh Harris. Además de contarnos su perspectiva después de tanto tiempo de este álbum y recordar cómo era todo en sus vidas cuando lo grabaron, también hablaron sobre el amor que sienten por México y sobre todo, de la vez que grabaron el video de “She Moves On Her Own Way” por acá.

Sin duda, una charla donde pudimos darnos cuenta de cómo han evolucionado a lo largo de estos años. A continuación les dejamos la entrevista completa por si todavía no la han checado: