Lo que necesitas saber: Después de un rompimiento amoroso, The Marías regresan con un gran sucesor del excelente CINEMA (2021). Acá te contamos todo sobre sus 14 rolas nuevas.

El segundo disco de The Marías, titulado simplemente Submarine, es el trabajo que continúa su discografía después del inmenso Cinema de 2021. Lo más polémico e intrigante del álbum, es la separación de María Zardoya y Josh Conway, líderes de la banda. ¿Seguirá la dinámica intacta? ¿Habrán matices inesperados por el rompimiento?

En la producción repite Conway, por lo que el sonido de la banda se mantiene en los mismos parámetros, bastante cuidado y con las capas de la voz de María como uno de los elementos persistentes en la banda, junto a pianos fantasiosos, y hasta saxofón.

Como dato curioso, para el arte de este disco, la banda encontró inspiración estética en la película Three Colors: Blue de Krzysztof Kieślowski.

Un excelente sucesor como segundo disco, con un sentimiento persistente que parece algo monótono

The Marías presenta un desamor ansioso que se originó dentro de la banda

“Echo” es el primer vistazo que tenemos al rompimiento amoroso que se dio dentro de la banda, pero con un enfoque maduro y no tan ardido. Reconociendo la característica dramática del rompimiento, y la ansiedad que provoca no saber qué pasará, María canta con una sensación liberadora hacia lo que sea que siga.

Las líneas vienen directamente del daño posterior a una relación, como en “Run Your Mouth”: “All the shit you put me through, and now you’re talking ‘bout me too”. Lo que escuchamos a lo largo del disco deja ver que quizás no fue un rompimiento definitivo, sino que hay muchos sentimientos saliendo a flote.

En una rola en español del álbum, “Lejos de Ti”, María insiste en que siempre se acuerda de alguien (Josh) y le pide que no se olvide de ella. Vaya que parece una situación complicada en la que el corazón quiere algo distinto que lo pasa en la vida real.

Una combinación sofisticada de ritmos y sonidos bien trabajados

La voz suave de María Zardoya se encuentra con ritmos bien hechos dentro de un pop refinado que se centra bajos redondos y capas y capas de sintetizadores. Muestra de esto son las excelentes “Run Your Mouth”.

Un sonido soñador y oceánico que cae en la repetición y monotonía

La banda ha explorado sonidos de dream pop muchísimo en este nuevo trabajo, reflejando un cambio musical y personal, especialmente tras la separación de la pareja central del grupo, María Zardoya y Josh Conway, afortunadamente decidieron continuar la banda.

Ya para cuando llegamos a escuchar “Sienna”, nos sentimos inmersos en la visión de The Marías, aunque un poco desencantados por la falta de variedad de sonidos y ritmos, ya que predominan baladas anhelantes sobre el pasado amoroso.

Quedaron atrás ritmos un poco más movidos, como lo que les escuchamos en “Cariño” o “Un Millón”, de su primer disco CINEMA. Las rolas más bailables son minoría en este disco, y la dinámica que empieza bien con “Hamptons” y “Run Your Mouth” cae rápido en un pop reflexivo y más lento.

La excepción más notable es “Hamptons”, pero es algo muy sutil y una de las 14 rolas, por lo que prevalece el sonido downtempo.

Para conmemorar la salida de Submarine, The Marías lanzó distintas versiones físicas y demás mercancía que pueden conseguir por acá.

The Marías comienza su gira mundial en México y visitarán lugares icónicos como el Radio City Music Hall en Nueva York y el Hollywood Forever Cemetery en Los Ángeles. Los cuatro conciertos que darán en el Foro Puebla de la CDMX están agotados pero hay que mantenerse atentos por si se liberan algunos.

