¿Se imaginaron que alguna vez veríamos de nuevo a The Mars Volta pisando un escenario? La verdad, tras una década de ausencia, ya hasta parecía un sueño inalcanzable… pero se logró. En al menos los últimos tres años, tanto Cedric Bixler-Zavala como Omar Rodríguez-López dieron guiños de que planeaban una reunión y no fue sino hasta este 2022 que se concretó todo.

El grupo, encabezado por ellos dos y con algunos nuevos integrantes, lanzó el pasado 16 de septiembre su nuevo disco homónimo (AQUí nuestra reseña). Y en los meses previos, mientras lanzaban uno que otro sencillo de adelanto, también anunciaron una gira de reunión que llegará a la Ciudad de México a inicios de noviembre próximo, fecha en que encabezarán el festival Hipnosis.

Foto vía Facebook: The Mars Volta

¿Cómo será el regreso de la banda después de tanto tiempo? Y lo que muchos más se preguntan, ¿cuál será el repertorio de The Mars Volta en este regreso tan esperado? Bueno, lo genial del asunto es que ya conocemos por donde se anda inclinando ese detalle del setlist. Va el dato.

Este fue el setlist con el que The Mars Volta regresó a los escenarios

El pasado jueves 22 de septiembre, The Mars Volta dio el primer concierto de gira actual que, como dijimos, significa su regreso a los escenarios a 10 años de la última presentación que dieron antes de su separación. El show se dio en Dallas (ACÁ les mostramos un poco de lo que se vivió) y hay varias cosillas qué destacar.

Una de las sorpresas más llamativas -que ya se conocían debido al lanzamiento del disco- fue el regreso de la bajista Eva Gardner. Para lo que no están tan familiarizados con los inicios de la banda, ella es la bajista que hace muuuuchos años grabó el primer EP del grupo, el genial Tremulant del 2002.

The Mars Volta en su vuelta a los escenarios. Foto vía Twitter: @AstralInsomnia

Y además del regreso de Eva, otra cosa que sorprendió es el setlist que armaron. Teniendo en cuenta la extensa discografía de la banda, muchos teníamos la duda de qué canciones iban a sonar pues, si somos honestos, cada disco de The Mars Volta tiene un montón de rolas memorables. ¿Cuáles quedan dentro y cuáles fuera? Esa es la cuestión.

Para este show en Dallas, la agrupación dio la campanada tocando varios temas que no había tocado en un buen tiempo, incluso antes de su separación. Temas como “Roulette Dares”, “Eriatarka”, “L’ Via L’ Viazquez”, “Cygnus… Vismund Cygnus”, “Drunkship Of Laterns” y “Viscera Eyes”, volvieron a sonar en vivo cuando fueron interpretadas por última vez entre 2009 y 2010.

Claro, también hubo debuts con rolas del nuevo disco y canciones infaltables de esas que la banda toca sí o sí siempre. Acá abajo les dejamos el setlist:

Este es el setlist del primer concierto de The Mars Volta del 2022. Foto: Especial

La banda regresará a la Ciudad de México

Veremos si este setlist se repite o si The Mars Volta varía el repertorio con otras rolas cuando vengan a la Ciudad de México en un par de meses más. El grupo encabezará el line-up del Hipnosis el 5 de noviembre próximo en el Parque Bicentenario.

Los actos confirmados Primus, Chicano Batman, Osees, Babe Rainbow, The Psychodelic Porncrumpets y más. Cartelazo, la neta. ¿Ya listos para el show o qué?

Así el line-up del Hipnosis 2022. Foto: Hipnosis.