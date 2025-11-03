Lo que necesitas saber: The NBHD llegará a México con la gira promocional de su más reciente disco, (((((ultraSOUND)))))

Luego de cinco años de ausencia, The Neighbourhood lanzó este 2025 un nuevo disco. Y, ahora, anuncia gira mundial en la que la banda hará tres escalas en México.

The Neighbourhood en el Plaza Condeza, 2017 / Foto: facebook.com/TheNeighbourhood

¿Dónde y cuándo tocará The Neighbourhood en México?

Para alegría de todos los fans de la banda de Jesse Rutherford, ésta se presentará en 2026 en un combo de ciudades que ya se ha vuelto tradición por varios artistas que visitan México: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

The Neighbourhood (o the nbhd, para más rápido) estará el 21 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 23 en el Auditorio Banamex de Monterrey y cerrará su estancia en nuestro país en el Palacio de los Deportes de la CDMX el 25 de septiembre.

The Neighbourhood, tour 2026 / Imagen: facebook.com/TheNeighbourhood

Información de venta de boletos para The Neighbourhood

De acuerdo con la publicación que la banda hizo en sus cuentas oficiales, los boletos estarán en preventa para fans con el código PRIVATE. Esta preventa se realizará el miércoles 5 de noviembre a las 10:00 am (hora local en todos los países).

La venta general de los boletos de The Neighbourhood será el viernes 7 de noviembre… bueno, eso según la banda. En la página de Ticketmaster se indica que la preventa es un día antes, el 6. Y sí, comienza a las 10:00 am.

The NBHD llegará a México con la gira promocional de su más reciente disco (((((ultraSOUND))))), del cual acaban de estrenar video del sencillo “Private”.