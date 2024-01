Lo que necesitas saber: Los Smashing Pumpkins buscan guitarrista y acá les decimos cómo aplicar a esta chamba que suena al sueño de muchos y muchas amantes de la música.

Si ustedes son de esos que en las fiestas siempre sacan la guitarra para tocar “La Célula que Explota” de Caifanes, o “Wonderwall” de Oasis, entonces quizá esos dolores de cabeza que le dieron a sus amigos finalmente valdrán la pena si se convierten en el nuevo guitarrista que los Smashing Pumpkins buscan.

A través de sus redes sociales, la banda estadounidense liderada por Billy Corgan posteó una especie de vacante en la que buscan un guitarrista adicional. Algo que ya tiene a muchos preparando sus videos de audiciones. ¡Qué emoción!

Foto: Getty.

Los Smashing Pumpkins buscan un guitarrista adicional para la banda

La buena noticia es que en el flyer que la banda compartió se puede leer que el proceso de aplicación está abierto a cualquier persona que esté interesada en el trabajo y quiera audicionar para convertirse en el guitarrista adicional que The Smashing Pumpkins busca.

Si ustedes son fans o creen que su talento con la guitarra rifa, entonces deberán de enviar de enviar su CV y otros materiales relacionados (suponemos que videos donde demuestren que saben tocar la guitarra) al siguiente correo electrónico: SPGuitar@redlightmanagement.com.

Este es el anuncio con el que The Smashing Pumpkins busca nuevo guitarrista. Foto: X

Y el afortunado o afortunada tocaría con la banda en el The World Is A Vampire

Como pueden ver, la imagen compartida por la banda no tiene más detalles sobre el salario o si el puesto es para salir de gira con ellos. Y es que en junio y julio de este año, The Smashing Pumpkins tienen ya fechas confirmadas en Europa con el festival ‘The World Is a Vampire’.

Además, The Smashing Pumpkins también estará acompañando a Green Day en su gira de estadios por el lanzamiento de ‘Saviors’, el decimocuarto disco de estudio de la banda comandada por Billie Joe Armstrong, por lo que es posible que los veamos en México a ambos.

El festival que Billy Corgan organiza y que en 2023 tuvo su primera edición en México

A diferencia de Green Day que su último concierto en nuestro país fue hace casi siete años, a Billy Corgan y compañía los vimos apenas en marzo del 2023 con la primera edición del The World Is a Vampire que se realizó en el Foro Sol de la CDMX.

En ese festival estuvieron acompañados de bandas como Interpol, Peter Hook & The Light, Deafheaven, Chelsea Wolfe, Margaritas Podridas. Aunque tuvo sus cosas por mejorar (acá pueden revivir nuestra experiencia), ya esperamos con ansias la nueva edición del festival.

Así se veía el ring en medio del Foro Sol/Foto vía Facebook: The World Is A Vampire

¿Será que algún mexicano o mexicana logrará llevarse la chamba de convertirse en el guitarrista adicional de los Smashing Pumpkins? ¿Cuándo anunciarán fechas en México? ¿Por qué hacemos tantas preguntas? ¡Manden sus CV’s y que la suerte los acompañe!

