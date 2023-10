Green Day confirma gira de estadios y estrenan la canción "The American Dream is Killing Me"

Lo que necesitas saber: Green Day ha confirmado que sacarán un nuevo disco y se embarcarán en una gira de estadios en 2024.

¿Ven que no estábamos tan equivocados en cuanto a nuestras predicciones de bandas que podrían venir a México en 2024? Y es que Green Day ya anunció que tendrán una gira de estadios para el próximo año en compañía de varios invitados especiales.

El anuncio se hizo durante un show que dieron en un club de Las Vegas, el pasado jueves 19 de octubre, donde Billie Joe Armstrong y compañía se presentaron antes de encabezar el festival emo/happy punk ‘When We Were Young’, que se realizará este fin de semana en la ‘ciudad del pecado’.

Billie Joe Armstrong tocando con Green Day en 2023/Foto: Getty Images

Green Day anunció que harán una gira de estadios en 2024

Green Day visitará varios de los grandes estadios del mundo (primero de Estados Unidos y luego de Europa/Reino Unido respectivamente) y no lo harán solos, pues durante su show también anunciaron que saldrán de gira junto con The Smashing Pumpkins, Rancid y The Linda Lindas.

Si la noticia de una gira de Green Day para 2024 no es suficiente para ponernos felices, durante su show la agrupación también confirmaron que su disco número 14 será una realidad, e incluso Billie Joe Armstrong y compañía dieron un adelanto.

Green Day saldrá de gira en 2024 con nuevo disco. Foto: Getty Images

Se viene un nuevo disco de Green Day en 2024

Se trata de “The American Dream is Killing Me”, canción que la banda lanza por primera vez en 3 años y que será parte del nuevo disco de la banda. Al menos eso dijo Billie Joe Armstrong sobre esta canción que se estrenará de manera oficial el próximo 24 de octubre.

? GREEN DAY ESTRENÓ SU NUEVA CANCIÓN EN VIVO ?



La banda tocó en Las Vegas el single que saldrá de manera oficial el próximo martes 24 de octubre. "Esta es la primera canción de nuestro nuevo álbum", dijo Billie. The American Dream Is Killing Me.pic.twitter.com/82awOIuJXD October 20, 2023

Claro que la noticia del nuevo disco no era tanto un misterio, pues recordarán que el pasado 1 de octubre, Green Day publicó un video donde Billie despertaba después de que terminara septiembre (buena referencia), y pusieron la siguiente dirección web: www.theamericandreamiskillingme.com para notificar a sus fans.

La verdad es que todo pinta a que el regreso de Green Day a los escenarios será memorable, pues también el próximo año el aclamado ‘Dookie’ celebra 30 años de su lanzamiento, por lo que de anunciar fechas en México podríamos escuchar varias rolas de ese discazo.

Foto: Green Day

El próximo año también será el aniversario 30 del ‘Dookie’

No lo decimos como una suposición. En el concierto que Green Day dio en Las Vegas (y donde se anunció esta gira de estadios para 2024), la banda interpretó las canciones del ‘Dookie’ de principio a fin. ¿Será que otros fans en el mundo corran con la misma suerte?

Por el momento no hay información sobre cuando y en donde comenzará la gira de estadios de Green Day, pero lo que sí es cierto es que acá en México ya los esperamos con ansias. Sobre todo porque para el próximo año cumplirían seis años sin visitar nuestro país.

Green Day. Foto: Getty

¿Veremos un concierto de Green Day en México para 2024?

Como seguramente recuerdan, el último show que Green Day dio en nuestro país fue en el Corona Capital 2017, donde cerraron el escenario principal el día domingo. Desde entonces, Billie Joe Armstrong y la banda no han dado señales de regresar.

¿Será que el 2024 finalmente se nos hará presenciar el regreso de Green Day a México? ¿Vendrán a promocional el nuevo disco, por el aniversario del ‘Dookie’ o ambas? ¿Por qué hacemos tantas preguntas?

