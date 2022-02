The Strokes dará un concierto en CDMX junto a The War On Drugs y Mac DeMarco

Saquen la agenda de conciertos del 2022 porque hay que actualizarla con una nueva fecha de parte de The Strokes. La banda liderada por Julian Casablancas regresará a la Ciudad de México el próximo mes de mayo para reventar la tarima del Foro Sol.

Pero no vienen solos. Los neoyorquinos tiene todo listo para caerle a la capital mexicana en compañía de Mac DeMarco y The War On Drugs. Vayan apartando parte de la quincena o el ahorro porque ahora sí, se viene lo bueno.Acá les pasamos el detalle.

The Strokes regresa a la CDMX en este 2022

Siguen las sorpresas en lo que respecta a conciertos acá en México. Cada vez más artistas agregan fechas para pasar por nuestro país y por ahí, ya tenemos en la mira a Foo Fighters, The Killers, Coldplay, Dua Lipa, Harry Styles y más. Ahora, a la lista hay que agregar a The Strokes.

La banda regresará a México a principios en abril para el Tecate Pa’l Norte en Monterrey y un mes después, hará lo propio en el Corona Capital Guadalajara el 21 de mayo. Pero en medio de los dos festivales, el grupo de Nueva York hará una para en la Ciudad de México para tocar en el Foro Sol el 19 de mayo en un concierto que tendrá como invitados a The War On Drugs y Mac DeMarco.

La banda regresará al país luego de que lo viéramos en el Corona Capital del 2019, solo que ahora vendrán con su más reciente disco The New Abnormal lanzado en 2020. Por supuesto, por ahí sonarán varios clásicos imperdibles de Casablancas y compañía. Sí, luce a un show espectacular.

Precios, detalles y más

¿Listos para The Strokes en CDMX? ¡Eso! La banda anunció este viernes 4 de febrero que la preventa de los boletos para su show en la capital comienza el miércoles 9 y 10 de febrero en Citibanamex y la venta general se abre el 11 de ese mismo mes. Ya saben, todo a través de Ticketmaster.

Seguiremos actualizando esta información en cuanto salgan los precios de los boletos. Sigan pendientes por acá para más detalles y toda la onda. ¿Emocionados con el regreso de la banda a tierra mexa?