No ha terminado: The Weeknd lanzará un documental sobre su show del medio tiempo

El show de medio tiempo de The Weeknd levantó la polémica por todos lados. Hubo a quien le encantó, a una buena parte del público no le gustó nadita y pues la cosa se puso buena en las redes sociales. Con todo eso, el cantante parece estar satisfecho con su presentación y la quiere enmarcar para la posteridad.

Ahora, el canadiense se une al servicio Showtime para lanzar un documental que nos mostrará todo lo que hubo detrás de la actuación musical del Super Bowl LV. Este material llegará hacia finales de este año, justo antes de que el compositor comience su gira mundial recientemente anunciada (que por cierto, también lo traerá a México y el resto de Latinoamérica).

El documental sobre el show de medio tiempo de The Weeknd

El momento por fin por fin sucedió. Después de varios meses de especulación y con la expectativa alta sobre lo que se vería en el escenario -o en este caso, en las gradas-, The Weeknd realizó su ansiado show de medio tiempo lleno de vistosas coreografías y llamativas escenografías.

Y aunque el espectáculo fue tan criticado como alabado, lo que es seguro es que hubo un montón de empeño detrás de él. Por eso, el canal estadounidense Showtime se unió al cantante a lo largo del los meses previos para recabar todos esos esfuerzo que se llevaron a cabo dar forma a la presentación. Todo eso es lo que se verá en el documental titulado The Show.

Este material es dirigido por la ganadora del Emmy Nadia Hallgren (quien realizó el documental Becoming sobre Michelle Obama que puedes ver en Netflix) y explorará todo el proceso de producción realizado por el propio Abel Tesfaye junto a Roc Nation y todos los involucrados en la ejecución del show.

“Anclado por el desempeño dinámico de The Weeknd, ‘The Show’ es una valiosa instantánea del tremendo arte y esfuerzo que se dedica al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Pepsi”, dijo Kent Sevener, vicepresidente ejecutivo de Adquisición de contenido de Showtime en un comunicado para Variety.

De acuerdo con la propia Nadia Hallgren, este show de medio tiempo fue histórico dado que se trató de la primera edición en la que un afroamericano fungió como Productor Ejecutivo, puesto que se le dio a Jesse Collins. El documental The Show llegará a finales de 2021 y a continuación puedes ver el primer teaser del largometraje.

Ver en YouTube

La gira mundial de ‘After Hours’

Debido a la pandemia, The Weeknd no puedo llevar a cabo una gira pata promocionar su más reciente disco After Hours que lanzó en 2020. Sin embargo, el compositor de “Blinding Light” anunció recientemente la realización de la gira mundial para 2022, a la espera de que la situación de contingencia se controle.

Unos días antes de que se llevará a cabo el show de medio tiempo, la productora Live Nation anunció algunas fechas para Estados Unidos y Europa que abarcan desde el 14 de enero del año que viene hasta el 16 de noviembre del mismo. Como se esperaba, los boletos se terminaron y la alta demanda obligó a los organizadores de la gira a abrir más fechas en otros lugares del mundo.

De esta manera, se anunció recientemente que The Weeknd también se presentará con su gira en Australia, América del Sur y México, con fechas por revelar. Es decir que podríamos ver al cantante en acción en nuestro país por ahí en algún momento de 2022 o incluso hasta 2023. Habrá que esperar el anuncio oficial de los días, pero ya es todo un hecho que viene a tierra mexa.