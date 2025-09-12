Lo que necesitas saber: Después de 7 años de ausencia, Radiohead ofrecerá 20 shows este 2025. Todavía no confirma más presentaciones: sólo las que dará en Madrid, Berlín, Londres y Copenhague.

Oasis regresó y los fans mexicanos hicieron hasta lo imposible para conseguir boletos de sus shows en Reino Unido (y cómo no hacerlo, si había la duda de si vendrían a nuestro país). Ahora, la próxima misión será comprar boletos para ver a Radiohead… pero hay varias cositas que se deben tener en cuenta.

Venta de boletos para Radiohead con previo registro

La banda liderada por Thom Yorke ofrecerá 20 conciertos en cinco ciudades de Europa (Madrid, Copenhague, Berlín y Londres) y, para tener la posibilidad de comprar boletos, se debe hacer un registro en radiohead.com (datos requeridos: nombre e-mail, número de celular, ciudad y país de residencia).

El registro (abierto del 5 al 7 de septiembre) será un primer filtro y sólo algunos afortunados recibirán el día 10 un código para hacer la compra. El 12 de septiembre será la fecha en que están en venta y Radiohead advierte que recibir el código no garantiza conseguir boletos. Así que abusados para entrar a la fila virtual (ahhhh y sólo se podrán comprar máximo 4 por cabeza).

Thom Yorke en presentación de Radiohead // Foto: Getty Images

Gente que vive cerca de los recintos tendrán prioridad

Y si lo anterior hace ver que los revendedores se la van a pelar (o, mínimo, la tendrán difícil), lo que sigue reduce las posibilidades, incluso a los fans: los boletos para los shows de Radiohead se venderán con prioridad para la gente que vive cerca de los recintos. Es decir, para los que viven en Madrid, Berlín, Copenhague y Londres.

Esto no quiere decir que gente de otras ciudades y países no tendrán posibilidades… pero serán menores. “Nuestro objetivo es distribuir las entradas según la demanda de forma justa y geográficamente conveniente”, explica Radiohead.

Colin Greenwood dio una esperanza de ver a Radiohead en los escenarios para 2025. Foto: Getty Images

Transferencia o reventa de los boletos (al precio) sólo podrá realizarse en plataforma especial

En fin, si lo anterior no los desanima, van otras limitaciones: sólo se podrá comprar boletos para una fecha… si uno intenta comprar para otras, la compra anterior se podría cancelar. También se explica que, si uno compra y a la mera hora no puede ir, la única forma de transferir o revender el boleto será por medio de un sistema que estará disponible en la página de Radiohead.

Ahhhh y para acabar de ahorcar a los revendedores, se indica que dicha plataforma especial hará posible que la reventa de un boleto siempre sea al precio original.

Precios de los boletos para Radiohead… no más de 2,500 pesos mexicanos

Claro no faltarán los que se quieran pasar de vivos, pero la banda advierte que los boletos no se podrán comprar en ninguna otra parte que la plataforma… advierten que habrá fuerte control de reventas (ya sea de códigos o de boletos) y esas compras podrían ser canceladas. “En algunos recintos, comprobarán tu identidad con el nombre que aparece en la entrada“

Después de todo lo anterior, el costo de los boletos es lo de menos… y, la verdad, no están tan pasados de lanza: para el show de Madrid, 97 €; para el de Bolonia, 100 €; en Londres, de a £85; los de Copenhague a 775 DKK (Dinamarca) y, para el de Berlín, 110 € (Alemania)… es decir, no más de 2,500 pesos por boleto.