Radiohead presenta una experiencia audiovisual alucinante en... ¿'Fortnite'?

No cabe duda de que hay artistas y bandas que buscan explorar otros medios más allá de la música. Una de ellas es Radiohead, quien a lo largo de los años nos ha regalado canciones y discos espectaculares, aunque también le han entrado a proyectos bastante interesantes. Justo como el que traen este 2021, porque decidieron presentar una nueva experiencia audiovisual llamada KID A MNESIA que seguramente les volará la cabeza porque los adentrará en un mundo nunca antes visto.

Como recordarán, hace unas semanas la banda anunció que estrenaría un disco recopilatorio con el mismo nombre donde además de juntar las rolas de KID A y Amnesiac (que cumplen su 20 aniversario), agregarían un par de canciones que no habían estrenado oficialmente, como “If You Say The Word” y “Follow Me Around” (para este tema incluso lanzaron un video junto a Guy Pearce y ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, eso no es lo único que tenían preparado para este álbum tan especial.

Radiohead nos lleva a una experiencia audiovisual única

Casi a la par del lanzamiento de KID A MNESIA, Radiohead anunció durante el PlayStation Showcase que nos mostrarían una experiencia audiovisual e inmersiva dentro de un universo digital/analógico invertido creado a partir de grabaciones y obras de arte de la banda. En aquel momento mencionaron que llegaría directamente al PlayStation 5 y PC, pero con el paso del tiempo anunciaron que también estaría disponible en otras plataformas y fue ahí donde entró Epic Games.

Resulta que la agrupación británica unió fuerzas con la compañía desarrolladora de videojuegos para llevar esta experiencia a más personas, pero la cosa no paró ahí. Resulta que sí abres esta exposición única estará disponible en Fortnite, donde podrás ganarte algunos objetos edición especial de la banda dentro del juego… sí, así como lo leyeron. Pero antes de reclamar esta recompensa tan jugosa, les avisamos que tendrán que vincular su cuenta de PlayStation con la de Epic Games, ese es el primero paso.

La banda también llega a ‘Fortnite’ con objetos exclusivos

Y quizá se estén preguntando, ¿qué es lo que podré encontrar de Radiohead en este juego? Bueno, pues para que se den una idea de cómo está la onda, de entrada al abrir la experiencia tendrán algunos objetos como recompensa, pero también escucharán la música que la banda mostró en KID A MNESIA en el vestíbulo mientras esperen que cargue su partida. Esto lo pueden reclamar en la tienda de objetos del juego, pero ojo que solo estará disponible hasta el 22 de noviembre.

Por ahí también hay dos objetos sorpresa que deberán descubrir dentro de la tienda del videojuego (POR ACÁ pueden descargar la experiencia audiovisual de la banda para PS5, PC y Mac). Ya para terminar y si pensaron que se olvidarían de las demás consolas, les contamos que de igual manera, aquellos que tengan u Fortnite en XBOX podrán obtener descargar los objetos en la misma tienda pero con la particularidad de que no tendrán chance de experimentar la exposición exclusiva.