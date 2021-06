“Estaré con él en cada paso”: Tom DeLonge y Travis Barker muestran su apoyo a Mark Hoppus

A pesar de que dentro de la industria musical están pasando cosas maravillosas (como el regreso de los conciertos y festivales), no todo ha sido perfecto para los artistas. Sin duda, una de las noticias que más nos agüitaron en las últimas horas fue el anuncio que hizo Mark Hoppus pues, luego de varias imágenes misteriosas que aparecieron en internet, el integrante de Blink-182 confirmó en sus redes sociales que padece cáncer.

Fue a través de sus redes sociales donde el bajista de la banda de punk rock mencionó que llevaba tres meses tomando quimioterapia. Y a pesar de que le daba miedo toda esta situación, mencionó que tenía a su familia y amigos apoyándolo en cada momento (POR ACÁ pueden leer la nota completa). Por supuesto que los ánimos aparecieron por todos lados, pues sus fans le dedicaron mensajes de aliento, pero ellos no fueron los únicos que le echaron porras.

Luego de que la noticia sobre Mark Hoppus le diera la vuelta al mundo, sus propios compañeros de Blink-182, Travis Barker y hasta Tom DeLonge hablaron al respecto. En una entrevista para E! News, el baterista declaró que ama y apoya a su amigo, y que está dispuesto a acompañarlo en cada momento y en el camino que tome, así como lo ha hecho desde que se juntaron para empezar a crear canciones a finales de los 90.

“Mark es mi hermano y le quiero y le apoyo. Estaré con él en cada paso del camino en el escenario y fuera de él y no puedo esperar a que toquemos juntos de nuevo muy pronto”, dijo Barker. Por si esto no fuera suficiente, también aprovechó para subir una foto con Hoppus a sus stories de Instagram donde le recordó cuánto lo quiere. Sin embargo, ante toda esta situación y a pesar de sus diferencias, Tom DeLonge también le dedicó un mensaje.

Sabemos que Tom dejó Blink-182 en 2015 para dedicarse a investigar el fenómeno extraterrestre (que por cierto y aunque no lo crean, la Marina de Estados Unidos confirmó que sus videos de ovnis son reales y hasta el Ejército invirtió dinero a su investigación sobre seres de otro planeta, ACÁ les contamos qué onda). Pero luego de que todos nos enteráramos de la situación de Mark Hoppus, se solidarizó con él y le dedicó unas cuantas palabras de ánimo.

A través de su cuenta de Twitter, DeLonge escribió: “Yo también he estado al tanto del diagnóstico de cáncer de Mark Hoppus desde hace un tiempo. Y para añadir a sus propias palabras que ha utilizado hoy, también me gustaría decir que es fuerte, y un super-humano que está empujando a través de este difícil obstáculo con el corazón bien abierto”. Ya para terminar, dijo que lo respaldaba con el #WeHaveHisBack.

I too, have been aware of @markhoppus’s cancer diagnosis for awhile now. And to add to his own words that he used today, I would also like to say that he is strong, and a super-human who is pushing through this difficult obstacle with a wide-open heart. 👊🏼#WeHaveHisBack

— Tom DeLonge (@tomdelonge) June 24, 2021