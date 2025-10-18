Lo que necesitas saber: Silvana Estrada nos manda directo a la Sopicueva este texto con las historias que dieron paso a las canciones de su disco, 'Vendrán suaves lluvias'. Y agárrate que son emotivas a más no poder.

Luego de una escuchada a fondo, les podemos decir con seguridad que Silvana Estrada nos acaba de dar uno de los mejores discos del año con Vendrán suaves lluvias. Es uno de esos álbumes que te cala hondo, que te llega intenso y directo al fondo, de verdad.

Pero ahora, no queremos traerles un reseña o una crítica convencional. Así como ella nos abre su corazón a lo largo de 10 magníficas canciones, queremos abrir este espacio para que sea ella misma quien nos cuente su proceso, lo que la inspiró y lo que la llevó a componer esta decena de temas.

Silvana Estrada toma la pluma de Sopitas.com y te explica canción por canción la historia de su nuevo disco. Foto: cortesía.

El track by track con Silvana Estrada por ‘Vendrán suaves lluvias’

Para mejorar la experiencia al momento de leer este artículo, les recomendamos poner Vendrán suaves lluvias en loop para que vayan sintiendo lo mismo que aquí les relata la querida Silvana Estrada.

Porque, se los aseguramos, encontrarán en cada explicación una historia no solo para empatizar, sino para entender e incluso sanar si es que están pasando por una situación similar… porque esa es al magia de este disco hecho y producido por la talentosa veracruzana.

Portada de ‘Vendrán suaves lluvias’ de Silvana Estrada. Foto: Altafonte/Especial.

***El siguiente texto fue escrito íntegramente por Silvana Estrada y ha sido editado para su mejor comprensión. El texto ha sido compartido por Silvana y su equipo para reproducirlo en exclusiva con Sopitas.com.

1. “Cada Día Te Extraño Menos“

Esta canción nace de la desesperación de querer olvidar a alguien. Es como una especie de auto convencimiento de que las cosas sí están mejor y sí estás dejando a alguien atrás aunque la realidad es que no puedes parar de pensar en esa persona.

La escribí desde un lugar muy ligero a pesar del momento que atravesaba en mi vida. Me hacía reír la contradicción y la locura que vivía en mi cabeza, me sentía atrapada en un drama sin sentido y quizá por eso se me vino a la mente hacer una ranchera, porque creo que las rancheras y algunos boleros engloban a la perfección la desesperación desmedida, por eso están llenos de humor.

Esta canción la grabé en vivo en una toma con mi amigo amado y admirado David Aguilar, se la enseñé una vez en la casa y la tocamos juntos, de casualidad. De suerte grabé una nota de audio en el teléfono mientras cantábamos y me gustó tanto tanto ese momento en el que la tocamos juntos que decidí que así quería que iniciara el disco, con esa ligereza y ese gusto, con intimidad y juego.

2. “Dime”

Es una canción que nació de un momento de mucho enojo, del impulso de salvarme de una situación incómoda. Esta es una canción que le abre paso al enojo y lo deja ser una fuerza para salir a otra realidad; ver con claridad el propio dolor o la propia decepción.

Siempre hablé de honrar la tristeza pero cuando me enfrenté al tedio y a la decepción, tuve que replantearme desde dónde los quería abordar. Me tomó mucho tiempo poder encontrar la luz salvadora y la energía vital del enojo, nos hace cambiar y buscar algo diferente. Este sentimiento se ha vuelto para mí un camino a la alegría y a la paz…

De las cosas más divertidas de esta canción en cuanto a la producción fue capturar lo épico de la melodía en contraste con el folk y lo íntimo de la captura de voz. Uno de los momentos más hermosos fue cuando terminamos el arreglo de la orquesta. Creo que Owen (Owen Pallett: The National, Haim, Frank Ocean, Sampha), el arreglista, capturó completamente la fuerza y casi que la locura que quería expresar.

3. Lila Alelí

Es una canción que habla del momento en el que te das cuenta de que esa persona que quieres tanto no te quiere de vuelta. La reciprocidad es una suerte muy grande, por eso es que el espacio que queda en la soledad de un amor no correspondido siempre es interesante de explorar. Normalmente este sentimiento lo retrataría desde la tristeza, pero me gusta mucho haberme puesto en la situación de nombrarlo con ligereza.

Esta canción también nació de mi amor absoluto por la manera en la que escribe Juan Luis Guerra. Quería hacer una canción que conjugara el campo y el desamor, que estuviera llena de imágenes de la tierra. La hice en un momento en el que extrañaba mucho Veracruz, el río, los cafetales y por momentos quería dejarlo todo e irme al campo a recuperarme del corazón y del espíritu.

La letra originalmente era un grupo de décimas que hice en esos días de “homesick” y de corazón roto, finalmente mutaron para convertirse en la letra que es ahora. Creo que muchas veces en mi vida he sentido que se me derrumba el mundo pero hay una parte de mí que se mantiene tranquila sabiendo que la naturaleza es más fuerte que todo y que somos parte de ella.

4. “Flores”

Flores es la reflexión de un momento de mi vida, una especie de liberación. Estaba en una relación muy extraña en la que mi presencia tenía que existir a escondidas por diversas razones.

Es de las cosas más enloquecedoras que me han sucedido en la vida y quería hacerle una canción al momento en el que entendí que podía simplemente irme, aunque me tomara el tiempo que me tomara. También es un homenaje a la dignidad, al autocariño e incluso a las malas decisiones porque, sinceramente, qué haríamos sin ellas.

La producción de esta canción fue de las más retadoras en cuanto a que tenía muy claro que la construcción tenía que suceder como un gran despertar, algo que poco a poco comienza a volar o a explotar como una especie de desastre natural. La mayor parte de esta canción se grabó en Montréal y con los músicos ensayamos en una casa hermosa en el campo frente a un lago, hay algo de esa fuerza de la naturaleza en varios momentos de la captura.

5. “Good Luck, Good Night”

Esta es una canción que nace del dolor y sobre todo del humor para poder sobrellevarlo. Es un delirio y a la vez un acto de desprendimiento, una canción de despecho en toda regla. Es la última canción que compuse para este disco y en realidad es para mí el cierre de una amistad.

Aunque me cueste admitirlo, no todas las historias terminan bien, ni tienen moralejas bonitas, ni hay una luz detrás de cada adiós. Hay personas y rupturas que simplemente son oscuras por donde las mires y es justo ahí donde el humor hace su aparición y te acompaña como un perro guardián. Por eso quise hacer una versión tan histriónica de mi propia tragedia.

Producir esta canción fue increíble, de los procesos más divertidos de mi vida. Quería hacer algo bien oscuro, cargado de humo y de alcohol, directamente la clientela de una cantina que poco a poco va perdiendo el juicio. Pensé mucho en Tom Waits y en la voz de Lhasa de Sela, dos universos que juegan todo el tiempo con la oscuridad y sus sonidos.

6. “Tregua”

La escribí en medio de la pandemia pensando en todas esas personas que se reconciliaron o se reunieron para unir soledades. Yo misma estaba muy sola, así que veía con anhelo todas esas historias de gente conocida.

Quise escribir algo que me recordara ese momento de quiebre en el que miras atrás o incluso dudas de haber dejado una relación y simplemente tratarlo con ternura, sencillamente retratarlo.

La guitarra y la voz las grabé en Cataluña, España, después de un día largo y con la voz muy cansada, mi amigo Michael (Michael League: Snarky Puppy) tuvo la idea de aprovechar ese timbre aeroso para esta canción. Cuando llegué a México pensé muchas veces en regrabarla, pero creo que al final es justo el color de la voz lo que la vuelve más íntima y recuerda a los propios instrumentos de aliento que la acompañan.

7. “Como un pájaro”

Es otra canción que hice durante la pandemia. Estaba sola en casa tratando de superar un desencuentro amoroso, y por las noches tenía unos insomnios terribles. Por ese entonces, estaba empezando a tocar la guitarra así que por las noches me ponía a practicar para ver si finalmente me llegaba el sueño para poder dormir.

De ese silencio y de esa soledad, de sentirme la única persona despierta en medio de toda una ciudad dormida, nació esta canción. La guitarra y el silencio se volvieron mis espacios de curación. Puedo decir que estaba hecha un desastre, realmente triste y confundida. No entendía muy bien cómo seguir mi camino en ese momento.

Fue ésta precisa canción la que comenzó el proceso de reencontrarme a mí misma, de hacer las paces con mi situación. Cuando la escucho percibo la soledad que me envolvía en ese momento y me siento agradecida por los momentos en los que he podido estar realmente conmigo misma…

Cuando volvieron los shows y las giras tuve la suerte de probar esta canción en vivo varias veces y mi público le tomó muchísimo cariño, a tal punto que me la pedían al poco después de haber empezado a tocarla. Gritaban “!Toca las Luces!” y tardamos un rato en entender que se referían a esta canción…

8. “Un rayo de luz”

Para mí, la canción más mágica del disco. Los versos los escribí una tarde en mi casa. Hacía apenas meses que mi mejor amigo Jorge y su hermano Andrés habían partido de esta tierra. Tuve estos flashazos de imágenes que me hacían llorar, me sentía devastada y muy sola.

Un año después, Jimena Estíbaliz me invitó a que hiciéramos juntas una residencia artística en Casa Chavela, la casa en Tepoztlán de Chavela Vargas. Esos días fueron completamente mágicos e inspiradores, leímos mucho sobre Chavela, sobre su relación con la vida y la muerte, con el alcohol, sus amigos y el amor.

Recuerdo estar en el jardín… volvieron a mi mente esos versos que le había hecho a mis amigos muertos, y yo creo que el espíritu de Chavela y su manera de ver hermoso hasta lo más oscuro, me acompañó para encontrar el coro y las imágenes que faltaban.

Ella fue quien dijo: “cómo será de hermosa la muerte, que nadie ha vuelto de allá…”

9. “No te vayas sin saber”

Esta es mi canción favorita porque creo que lo que dice, realmente me hizo percibir la vida con más suavidad. Para mí, esta canción es la manera más dulce que encontré para decir adiós; una que engloba la gratitud, la tristeza y también la esperanza de lo que viene.

Es una reconciliación con los finales y también es la canción que guarda entre sus versos la imagen que da nombre al disco Vendrán suaves lluvias, que para mí cuando la escribía significó ese volver a germinar después de compartir la vida con alguien por mucho o poco tiempo.

Esta canción, a excepción de la orquesta, fue grabada enteramente en vivo en Montréal, fue realmente mágico ese momento, lo guardo en mi corazón como un tesoro. Todos nos conectamos y simplemente nos dejamos llevar como flotando sobre un lago.

10. “El alma mía”

Esta canción la escribí pensando en las letras tan bonitas y sencillas del canto cardenche, que tienen una tristeza muy transparente y muy hermosa. La escribí primero en el piano y en un inicio iba a ser coral, después sentí que tenía un alma mucho más íntima y mucho más libre, así que la probé en la guitarra y me gustó mucho más.

Decidí invitar a David Aguilar a cantarla conmigo porque su voz y su toque de guitarra son mágicos y porque se me hacía discursivo terminar el disco así, acompañada de una voz masculina. Para mí es una despedida y un mantra, hay algo en la melodía que me calma y me deja sentir todo sin oponer resistencia.

Cuando la grabamos fue muy especial. Éramos David y yo, uno frente al otro, cantando a voz muy baja, hipnotizados por la repetición de la melodía y el tres cuartos. Fue de esos momentos en los que la canción se vuelve más ritual que performance. Un pedazo de presente que existe lejos del tiempo y fuera del mundo.

Entrevista con Silvana Estrada

Retomamos el texto… Y bueno, ¿qué te pareció el track by track de Silvana Estrada de su disco Vendrán suaves lluvias? Como dijimos, es un disco hecho para conectar completamente con la vulnerabilidad, las emociones y sentirse abrazado.

